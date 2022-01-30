Ticktum: "Formula E'de, Formula 1'e kıyasla 'kişiliğe' sahip olmanıza izin veriyorlar"

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22 yaşındaki sürücü, son iki sezonu Formula 2'de yarışarak geçirdi ve geçtiğimiz yıl sürücüler şampiyonasında dördüncü oldu.

Ancak, geçtiğimiz yaz Williams'ın sürücü programı tarafından bırakılan ve daha önce Red Bull'daki benzer bir rolü kaybeden Ticktum, "ağzını açmaması gereken yerlerde çok fazla konuştuğunu ve söylememesi gereken şeyler söylediğini" açıklamıştı.

Ticktum, Suudi Arabistan'da NIO 333 ile ilk Formula E yarışını 18. sırada tamamladı ve F1'e geçme şansını kaybettikten sonra Formula E'ye hemen alışabildiğini söyledi.

Ticktum, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Burası nispeten ezber bozan bir yer. Biraz benim karakterime uyuyor."

"Bu padokta herkes profesyonelmiş gibi hissediyorum. Tertemiz olman gereken ve hiçbir şey söyleyemediğin F1'e kıyasla burada kişiliğinizin olmasına izin veriyorlar."

"Özellikle bizim toplumumuzda durum böyle ve bundan rahatsızlık duyuyorum. Bence bu saçmalık." dedi.

Ticktum'un radyo mesajları, son birkaç sezondur sosyal medyada oldukça fazla tepki topladı.

Ancak İngiliz sürücü, motor sporlarının şirket tarafını memnun etmek amacıyla gerçek düşüncelerini ve görüşlerini filtrelemeye devam ettiğini belirtti.

Ticktum, "Bütün taraftarlar, farklı karakterler görmek istiyorlar. Parayı veren büyük şirketler ise tam tersini istiyorlar. Böyle bir denge var, iki tarafı da memnun etmeniz gerekiyor."

"Bir gün toplumun, insanların kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak sağlayacağını sağlayacağını düşünüyorum. Ancak şu anda hâlâ kendimi ve düşüncelerimi filtrelemeye devam ediyorum."

"Başımı öne eğmem ve kendimi toparlamam gerekiyor. Ancak Formula E kendi kişiliğinizi oluşturmanıza izin veriyor. Sonuçlar aldıkça, istediklerinizi söyleyebilmek için daha fazla hakkınız oluyor." dedi.