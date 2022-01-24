Ticktum: "Formula 1'e geçme fırsatımın olmaması kısmen benim yüzümden"

Ticktum, Formula 2'de iki yılın ardından, önümüzdeki sezon için Formula E'nin NextEV takımına katıldı.

İngiliz sürücü, programdan çıkartılmadan önce Williams'ın akademi sürücüsü olarak yarışıyordu. Daha önce de Red Bull Junior takımında yer almıştı.

Ticktum, ileride daha fazla Formula 2 sürücüsünün Formula E'ye geçeceğini düşünüp düşünmediği sorusuna, Formula 1'deki koltuklar için var olan rekabet devam ettikçe, tamamen elektrikli serinin daha çekici hale gelebileceğini söyledi.

Ticktum, RaceFans'e verdiği demeçte, "Formula 1 konusundan olabildiğince kaçınmaya çalışıyorum ama orada çok az koltuk var."

"Bunun olması için her şeyin bir araya gelmesi ve mükemmel olması gerekiyor. Benim için böyle olmamasının bir nedeni var. Bir kısmı da benim yüzümden. Bir kısmı ise değil."

"Ancak bence sadece motor sporları değil, dünya bu yönde ilerliyor. Yenilik anlamında Formula E'nin daha da günümüze uygun hale geleceğini düşünüyorum."

"Söylediğim gibi, F1 benim için pek olumlu olmadı ama Formula E'den daha iyi çok az yer olduğunu düşünüyorum." dedi.