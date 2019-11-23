Ticktum: “F1’e gelemezsem motor sporlarını unutabilirim”

Bu senenin Mayıs ayında Red Bull, Super Formula’da 15. sırada yer alan Ticktum’u genç sürücü programından çıkartmıştı.

Britanyalı sürücünün ismi Formula 2 takımlarından DAMS ile güçlü bir şekilde anılıyor.

Sean Gelael’in ismi de 2019 sezonunda Nicholas Latifi ve Sergio Sette Camara ile mücadele eden DAMS ile anılıyor.

Ticktum, eğer gelecek sene seride yer alıp iyi performans gösterirse bir F1 takımına katılma şansına sahip olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Ticktum, “Gelecek sene için çözmemiz gereken şeyler var, ayrıntıya giremem.”

“Birçok kişi nereye gideceğimi yakında öğrenecek. Yakın zamanda her şey belli olacak.”

“F1, asıl hedef. Tek koltuklu serilere başladığımdan beri böyleydi.”

“Eğer F1’e giremezsem ve başka çok iyi bir anlaşmaya sahip olmazsam muhtemelen motor sporlarını unutacağım.”

“Ancak F1’e giremezseniz ve çok iyi bir Formula E teklifi gelirse bunu muhtemelen geri çeviremezsiniz. Ancak asıl hedef Formula 1.”

“Hedeflerim konusunda oldukça gerçekçiyim ve bunun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçekçi olmadığını düşünseydim, bunu söylerdim. Bunun hâlâ bir olasılık olduğunu düşünüyorum.”

“Birkaç kişi ve takımdan ilgi gördüm. Hepsi az çok aynı şeyi söylüyor. ‘Gelecek sene neler yapabileceğini kanıtla’ diyorlar.”

“Umarım gelecek seneyi iyi geçiririm ve eğer böyle olursa birçok kapı açılacağını düşünüyorum. Belki Red Bull’unki bile açılır, kim bilir.” ifadelerini kullandı.

Ticktum, Red Bull programından çıkarıldıktan sonra Formula Regional European serisiyle pistlere döndü ve çıktığı altı yarıştaki en kötü derecesi sekizincilik oldu.

Art arda iki sene kazandığı Macau’da da mücadele eden Ticktum, sıralama yarışındaki zincirleme kazaya dahil olmaktan kaçınamazken, asıl yarışta 30. sıradan gelip 13. oldu.