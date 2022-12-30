Thomas: "Şasi ve motor gelişimi, ayrılmaz bir süreç"

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Mercedes, sezon başında hem şasi hem de güç ünitesi tarafında ciddi sorunlar yaşadı ve bunları çözmeleri neredeyse 6 ay aldı.

Güç ünitesi son yılların aksine Mercedes'in zayıf noktalarından birisi olurken, Mercedes HPP'nin patronu Hywel Thomas sezonla ilgili şöyle dedi: "2021 yılı boyunca ve geçen kış, güç ünitesinin gelişimi için oldukça büyük ölçekli bir program hazırladık çünkü güç ünitelerinin gelişiminin dört yıl boyunca dondurulacağını biliyorduk."

"Buna ek olarak, yakıt artık %10 etanol içeriyor, bu da kaçınılmaz olarak güçte bir miktar azalmaya yol açıyor ancak ne seviyede olacağını bilmiyorduk."

Sparks behind George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Piste çıktığımızda sanırım herkes hayal kırıklığına uğramıştı ve güç ünitesi de dahil olmak üzere bir dizi sorunu çözmemiz gerektiğini biliyorduk. Önceki yıllarda yaptığımızın aksine, motorun kendisini ve bileşenlerini geliştirerek bunları ortadan kaldırmak artık mümkün değildi."

"Bundan ötürü bir adım geri gitmemiz ve yaklaşımlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekti."

"2022'ye hazırlanırken, takımın aerodinamik anlamda performans kazanabilmesi için hem egzoz hem de soğutma sisteminin tasarımını değiştirmek zorunda kaldık, bu nedenle motorun ön kısmı artık çok farklı."

Mercedes motorunun diğer üreticilerin güç ünitelerine kıyasla geride olduğu ortaya çıktığında, sadece yazılımı geliştirerek ileriye gidebildiler. Ayrıca Alman üretici, MGU-K ve batarya gibi kısımlarda Eylül'e kadar gelişim kaydetti.

Thomas sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacımız güç ünitesinin verimliliğini ve bazı kullanım özelliklerini geliştirmekti. Bunların da şasi gelişimine paralel şekilde yapılması gerekiyordu."

"Güç ünitesi ile şasi arasında bir ilişki olduğunu ve özellikle de yazılımı elden geçirerek verimliliği artırmak istiyorsanız, bunların ayrı ayrı ele alınamayacağını gayet iyi anladık."

"Bu koşullarda, motor ve şasinin daha kusursuz şekilde bütünleşmesini sağlamanız gerekiyor. Sezonun ikinci yarısında yaptığımız şeyin bu olduğunu ve bunun gelecek için de iyi bir işaret olduğunu söyleyebilirim."