Thomas: "Dalgalanma, motorun çalışma şeklini dahi etkiledi"

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Mercedes, 2022 Formula 1 sezonundan umduğunu bulamadı ve sezonu şampiyona üçüncüsü olarak noktaladı.

Takım güç ünitesi de zaman zaman tartışma konusuydu. Bazı noktalarda güç ünitesinin olması gerektiği kadar güçlü olmadığı yorumları vardı.

Yılın ardından konuşan Mercedes'ten Hywel Thomas, yeni motoru geliştirirken özellikle güç ünitesinin dondurulacağını dikkate aldıklarını söyledi.

Thomas, şöyle konuştu: "Yeni sezona hazırlanırken, güç ünitesi gelişiminin dondurulacağını ve önümüzdeki üç yıl boyunca bu üniteyi kullanacağımızı biliyorduk."

"Dolayısıyla geçen yıl ve kış boyunca büyük bir gelişim programı hazırladık. Elimizden geleni yaparak, mümkün olan en yüksek çabayı sergiledik."

Ancak bu tasarımı yaparken Mercedes, 2022 araçlarında ortaya çıkan dalgalanmayı ve güç ünitelerinin aldığı darbeyi hesaba katmamıştı.

Öyle ki bu darbeler, güç ünitesi parçalarına büyük hasar veriyordu.

Thomas, "Dalgalanma nedeniyle güç ünitesinin çok büyük darbeler aldığı ortadaydı. Özellikle motorun alt kısmında görülebiliyordu."

"Sanırım [Wolff] geçen hafta Brixworth'a gelip, yarış motorlarından çıkan bazı parçaları gördüğünde, araçların yere ne kadar sert vurduğunu anladı ve bu duruma şaşırdı."

"Lewis [Hamilton] ve George'un [Russell] araçlardan inerken biraz acı çektiğini görüyorduk, aslında güç üniteleri de hemen hemen aynı şeye maruz kaldı." dedi.