Thimm: "Ricciardo, F1 kariyerinde şanssızlık yaşadı"

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Ağustos ayında Ricciardo ve McLaren, Ricciardo'nun takımın beklentilerini karşılamaması üzerine iki yıllık bir sürenin ardından bir kararla, işbirliklerini bir yıl erken bitirmek için anlaştılar

Ricciardo başından beri, Woking merkezli takımda ve araçta sıkıntı yaşadı ve sadece nadiren takım arkadaşı Lando Norris ile eşit performans gösterebildi.

2022 için F1'deki düzenleme değişiklikleri ve McLaren'ın yeni tasarımı, bir geri dönüş umutlarını beraberinde getirmişti.

Ancak Ricciardo'nun performansı ve takıma katkısı, McLaren'in Avustralyalı pilotu gridde üst sıralara çıkarmak için gösterdiği çabalara rağmen vasatın altında kaldı.

Bu ayrılık kararı, Ricciardo'nun 2023 için koltuksuz kalmasına sebep oldu. Gelecek sezon F1'de yarışmak için makul bir fırsatı olmadığı için, Avustralyalı pilotun spora ara vermesi bekleniyor.

Geçen hafta sonu Ricciardo'nun menajeri Thimm, Ricciardo hakkında birkaç tweet attı.

Thimm, "Bunların hiçbiri ego, ulaşılamaz talepler veya bir fırsat eksikliği ile ilgili değil."

"Bu sadece kariyerinde çok fazla şanssızlık yaşamış ve şimdi doğru bir fırsat arayan, eşsiz becerilerini benimseyecek bir ekiple çalışabileceği yeni bir projeyi ortaya çıkarmak isteyen bir yarış pilotu hakkındaki bir olay."

"Daniel'daki gibi bir olgunluk ve deneyim gridde çok sık rastlanan bir şey değil."

"'Bal porsuğu' 2023'te hâlâ F1 gridine olabildiğince yakın olacak, hiçbir şey henüz bitmedi. Ve bu sezon gördüğümüz gibi, her şey olabilir." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl bu konu hakkında, "Kabul etmeliyiz ki, takım olarak verdiğimiz onca çabaya, denemelerimize, onun [Ricciardo] kendi tarafında denediği her şeye rağmen başaramadık."

"Günün sonunda, bu Daniel ile paylaştığımız bir sorumluluktu." dedi.