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Formula 1 / Son dakika

Theissen: "Büyük üreticiler F1'den ayrılabilir"

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Theissen: "Büyük üreticiler F1'den ayrılabilir"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Nis 2020 06:38

Eski BMW patronu Mario Theissen, Renault gibi büyük üreticilerin mevcut kriz sonrasında spordan çekilebileceğini düşünüyor.

Uzmanlar koronavirüs pandemisinin tetiklediği küresel ekonomik krizin, Formula 1 üzerinde yıkıcı etkileri olmasından korkuyorlar.

Beklentilerden birisi, daha küçük takımların mevcut gelir eksikliği nedeniyle hayatta kalmak için mücadele etmeleri.

Ancak Renault, Daimler ve Honda gibi büyük üreticiler bile spora olan katılımlarını gözden geçirebilirler.

Dışarıdan bakıldığında Renault, özellikle risk altındaki üretici olarak görülüyor çünkü koronavirüs krizinden çok önce bile F1'e olan katılımını gözden geçiriyorlardı.

BMW'nin F1'de yer aldığı dönemde projenin başında yer alan Mario Theissen, BMW'nin 2009'un Temmuz ayında ayrılık kararı aldığını ve bunu resmi açıklamadan birkaç gün önce öğrendiğini söyledi.

Theissen, BMW'nin ayrılığını kaç gün önce öğrendiği sorusuna, "Kaç gün önce olduğunu bilmiyorum, üç ya da dört gün önceydi. Daha fazla değildi." yanıtını verdi.

Mevcut kriz dönemine de dikkat çekti.

"Bu kriz herkesi etkileyebilir. Sadece beklemek ve görmek zorundayız. Çünkü durum çok yeni. Bunu etkileyen çok fazla faktör var."

"Tamamen farklı şeylerle uğraşıyoruz ve bunu sadece altı ay içerisinde yargılayabilirsiniz. Ama elbette ayrılık gerçekleşebilir."

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Editör Christian Nimmervoll

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