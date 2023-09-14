Magnussen bu yıl sürüş stilini değiştirmekte zorlanmış

Bu yıl performansı epey düşen Magnussen, hem sıralama turlarında, hem de yarışlarda takım arkadaşı Nico Hulkenberg ile aynı performansı sergileyemiyor.

Kendisini neyin geride tuttuğunu biraz daha derinlemesine inceleyen Magnussen, kilit faktörlerden biri olarak VF-23'ün viraj girişlerinde ve virajlardaki davranışlarını gösteriyor.

Magnussen'in bir sürücü olarak tercihi, viraj apeksine U tarzı yaklaşım olarak bilinen ve dönüşün aşamaları boyunca daha yumuşak ve daha yuvarlak bir çizgi izlemekten yana.

Bunun, sürücülerin dönüşlerde daha yüksek bir minimum hızı korumalarına yardımcı olma konusunda faydaları vardır.

Ancak bunu düzgün bir şekilde uygulamak için bir otomobilin viraja yaklaşırken frenleme ve ardından viraj dönüşü ile başa çıkma geçişini iyi idare etmesi gerekir.

VF-23 bu sürüş tarzıyla pek iyi değil, çünkü aynı anda frenleme ve dönme kuvvetlerini kullanması istendiğinde denge kaybı yaşanıyor.

Magnussen bu nedenle V tarzı yaklaşım ile hareket etmek zorunda kaldı, yani daha geç fren yapmak ve virajı daha keskin dönmek zorunda.

Kendisini "U-adam" olarak tanımlayan Magnussen, bunun son yarışlarda üzerinde durmaya çalıştığı bir özellik olduğunu söylüyor.

"Aracın sıkıntılarının bir kısmı lastiklerden kaynaklanıyor, fren ve dönüş kuvvetini birleştiremiyor, bu nedenle hem frene basıp hem virajı alamıyoruz."

"Virajlarda daha fazla V yapmanız gerekiyor, ancak bu benim sürüş stilimden farklı. Mevcut araç bu nedenle de epey savunmasız." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sürüş stilini değiştirmenin nasıl bir şey olduğunu golf örneğiyle anlatan Magnussen, "Bileğinizin açısını değiştirmeye çalışıyorsunuzdur, ancak birkaç derece değişiklik dahi çok zorlu."

"Bunu yapabilmeniz için 10.000 saat geçmesi gerekiyor, çünkü bu gerçekten merkezi sinir sistemimizde olan bir şey ve çok otomatik olarak yapılıyor.

"Çoğu zaman en iyisi bunları değiştirmek için çok fazla çaba sarf etmemek, aksine bir şekilde bertaraf etmenin yolunu bulabilmek."

"Sürüş stilimin işe yaramaya başlaması için arabadaki bazı şeyleri, bazı basit şeyleri ve daha kolay bir şekilde V stilinde sürmemi sağlayacak şeyleri değiştirdim."

"Tarzım uzun yıllardır işe yarıyor ve ayrıca birçok farklı aracı kullanabilen bir sürücü olduğumu düşünüyorum. Uyum sağlamak benim için her zaman kolay oldu."

"Bunlar çok küçük ayrıntılar. Pistte çalışmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum ama bu konuda çok fazla endişelenmiyorum. Bunun da olacağını düşünüyorum."

Bu yılın başlarında McLaren'den Lando Norris de MCL60'ından en iyi şekilde yararlanmak için V tarzı bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini ve bunun kendisini zorladığını söylemişti.