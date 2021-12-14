Testten mutlu ayrılan Verstappen: "Artık dinlenmek istiyorum"

Salı günü Abu Dhabi pistinde gerçekleştirilen testlerde en hızlı zamanı Mercedes W12 ile Nyck de Vries yaptı.

Abu Dhabi'de kazandığı zaferin ardından şampiyon olan Max Verstappen, bundan yalnızca birkaç gün sonra 18 inç lastiklerle ilgili veri ve bilgi toplamak amacıyla Yas Marina'da F1 aracının direksiyonuna döndü.

Hollandalı pilot, RB1B ile 124 tur attığı günü 1:28.013'le, yaklaşık 5 saniye geride 17. sırada bitirdi.

İkiden fazla Grand Prix mesafesini tamamlayan ve yeni Pirelli lastiği hakkında bilgi edinen Verstappen, testlerden mutlu ayrıldığını söyledi.

Teste, şampiyonluğuna ithafen özel bir altın renk yarış ayakkabısı ile çıkan Verstappen, "Tekrar direksiyon başında olmak güzeldi ve yeni lastikleri biraz da olsa hissetmek iyi oldu."

"Her şey yolunda gitti ve lastiklerle ilgili şok edici hiçbir şey yoktu. Bu da pozitif bir durumdu."

"Önümüzdeki yıl her şey değişecek ve araçlar çok farklı olacak. Bu yüzden lastikler hakkında şimdiden bazı bilgilere sahip olmamız güzeldi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dediğim gibi, güzel bir gündü ama artık çok uzun ve zorlu bir sezonun sonuna geldik. Her ne kadar bu sezonu şampiyonluk ile taçlandırmış olsak da, artık dinlenmek istiyorum."

"Şimdi biraz yarış pistinden uzakta vakit geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" dedi.

Genç sürücü testi kapsamında ise, takımın genç yeteneği Juri Vips piste çıktı ve Verstappen'in şampiyonluğa ulaştığı Red Bull RB16B'yi sürdü.

Vips, günün ardından şöyle dedi: "Uzun zamandır bu günü bekliyordum çünkü şampiyonluğu yeni kazanmış bir Formula 1 aracını kullanmak büyük bir ayrıcalık."

"Hız inanılmaz olduğu için RB16B'nin temposuna alışmam biraz vakit aldı ancak her şeyde olduğu gibi buna da alışıyorsunuz."

"Öğleden sonra küçük bir olay yaşadım ama neyse ki her şey yolundaydı ve kısa süre sonra tekrar direksiyona geçebildim. Çok şanslıyım çünkü hem Red Bull Racing ile çalışıyorum hem de bu aracın direksiyonuna geçme fırsatım oldu."

Test Çarşamba günü devam edecek ve araca Sergio Perez geçecek. Verstappen, salı akşam evine döndü.

Hollandalı pilot önce Red Bull fabrikasına ve ardından Perşembe günü FIA Gala'sına gidecek. Verstappen orada resmi olarak Formula 1 dünya şampiyonu olarak taçlandırılacak ve şampiyonluk kupasını alacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool