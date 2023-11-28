Testten mutlu ayrılan Perez: "Umarım 2024'te de bu kadar rekabetçi oluruz"

Sergio Perez, Max Verstappen'in yokluğunda 2023 Formula 1 sezonunun son testinde tüm gün RB19'u sürdü ve 2024 lastiklerini test etti.

Hem lastiklere bakan hem de ayarlar üzerinde çalışıp takıma geri bildirimler veren Checo Perez için test çok önemliydi.

Günün ardından Motorsport.com'a konuşan Perez, "Evet, mühendislere iyi geri bildirimler vermek güzeldi."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

"Kışa iyi bilgilerle girmek her zaman faydalıdır ve bugün bizim için verimli geçti."

"Bence bazı iyi veriler topladık. Sonuç olarak yılı bitirmek için iyi bir yoldu." dedi.

Pérez, 2024 sezonunda yarışacağı RB20'yi henüz tam olarak görmemiş olsa da, RB19 kadar rekabetçi olmasını umuyor.

Meksikalı pilot, "Red Bull için baskın bir yıl oldu ama benim için oldukça zor geçti."

"Gelecek yıl yine harika bir aracımız olacağına eminim. Umarım biraz daha iyi olur; umarım denge benden yana olur ve bu dominasyonu sürdürebiliriz." dedi.

Max Verstappen bu yıl 19 yarış kazanırken Perez sadece 2 galibiyet alabildi.