Testlerden önce neden F1'de farkların kapanacağı görüşü vardı?

F1, takımların yavaş yavaş Red Bull'un her şeyi fetheden tasarım felsefelerine yaklaştığını gören 2022 kurallarının 3. sezonuna giriyor.

Red Bull, bir önceki yıl Ferrari'nin ilk direnişiyle karşılaştıktan sonra 2023'te rakiplerini tamamen ezdi, ancak arkasında sıralamanın geri kalanı her zamankinden daha yakın oldu ve en yavaş takımlar bile sıralamalarda Q3 için düzenli olarak mücadele ettiler.

F1'in bütçe sınırı ve aerodinamik test kısıtlamalarının etkilerinin artık tam olarak yürürlükte olması ve teknik kuralların bir yıl daha sabit kalmasıyla, takımlar 2024'te her küçük hatanın cezalandırılacağı ve herhangi bir güncellemenin oyun değiştirici olarak müjdelendiği daha da sıkı bir mücadeleye hazırlanıyor.

Takımı geçen yılın başında büyük bir atılım yapan ancak daha sonra beşinci sıraya gerileyen Aston Martin'den Fernando Alonso, "Çok sıkı olacak."

"Biz ileriye doğru makul ve çok iyi bir adım atsak bile, diğer takımların da kış boyunca ileriye doğru iyi adımlar attıklarını biliyoruz. Abu Dabi'de de gördük, sanırım pole pozisyonu ile 18. sıra arasında 0.6 sn kadar bir fark vardı."

"Yani, birkaç onda bir geliştirdiğinizde, bu hayatınızı değiştirebilir. Bu, podyum için mücadele etmeyi veya Q2'de olmayı, ilk yarışlarda ilk 10'un dışında kalmayı değiştirebilir. Bir sonraki yarışa getirebileceğiniz küçük bir güncelleme ile Q2'den podyuma atlayabilirsiniz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraflar: Aston Martin Racing

Geçen sezon Ferrari takımıyla ikincilik mücadelesinde Mercedes'e üç puan fark atan Carlos Sainz, bu yıl aradaki farkın daha da azalacağı konusunda İspanyol arkadaşıyla hemfikir.

"Benim tahminim evet, [daha yakın] olması gerektiği yönünde. Sonuçta 2023 sezonuna baktığınızda, yarışlar geçtikçe rekabet tüm sahada gittikçe daralıyordu."

"Pek çok takım arasında neredeyse hiçbir şeyin olmadığı pek çok Q1, Q2 ve Q3 hatırlıyorum, bu yüzden bir yıl ilerledikçe herkesin daha da yakınlaşacağını ve rekabetin daha da sıkı olacağını düşünüyorum."

"İşte bu yüzden her bir ayrıntı, elde edebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz her bir küçük avantaj çok önemli olacak çünkü saha son derece dar olacak."

Milton Keynes ekibi, güvenli oynamak yerine cesur bir adımla çok farklı hazırlanmış RB20'ye odaklanmak için geliştirme kaynaklarını erkenden 2024'e aktardığından, çok az takım Red Bull'un bu yıl üst üste üçüncü şampiyonluk mücadelesinde mağlup olacağına inanıyor.

Ancak yeniden dirilen McLaren gibi en yakın rakipleri için, işleri doğru yapmaları halinde parça parça toplama umudu hâlâ var. Bu aynı zamanda hataların geçen yıldan daha sert cezalandırılacağı anlamına geliyor.

Lando Norris, "Mükemmel bir tur atmadığınızda ya da bir şeyi tam olarak doğru yapmadığınızda, geçmişte zaman zaman bundan kurtulabiliyordunuz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, yarışın başlangıcında pistin geri kalanı Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Oysa bence bundan giderek daha az kurtulabileceksiniz ve bu da tutarlı sonuçlar elde etmek için daha az hata, daha fazla sıkı çalışma, öğrenme ve mükemmellik gerektiriyor." dedi.

Williams'tan Alex Albon, geleneksel en iyi takımların olduğu günlerin artık geride kaldığına dikkat çekti. Albon, Grove merkezli takımının geçen yıl Alpine'in çok gerisinde bitirmesinin ardından bu yıl farkı kapatmalarını umuyor.

Albon, "Artık bu tür üç ya da iki takımlı üst bölüm yok. Artık zirvede çok sayıda takımın yer aldığı çok kapsamlı bir alan var."

"Aslında P6 ve P5 ile aradaki farka baktığınızda, bu hâlâ oldukça büyük bir sıçrama ve Alpine'den sonra Aston'lar, McLaren'ler ve Mercedes'lerle aranızda oldukça büyük bir fark var."

"Bu şekilde Alpine [bölgesinde] mücadele etmek ve o üst grubun ensesinde olmak istiyorum. Bunun bizim için gerçekçi bir performans beklentisi olduğunu düşünüyorum." dedi.