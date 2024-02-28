Testlerdeki aksaklıkların ardından Bahreyn'deki drenaj kanalları yarış için betonla dolduruldu

İlk olarak Autosport tarafından bildirildiği üzere, drenajların kapatılması planı geçen hafta üç gün süren testin son gününde F1 paydaşları tarafından önerildi.

Bahreyn'in 11. virajına yaklaşırken bir drenaj kapağının yerinden çıkması üzerine testler ikinci ve üçüncü günlerinde büyük ölçüde kesintiye uğradı.

Bahreyn yarışı öncesi yaptığı açıklamada FIA, "geçen haftaki sezon öncesi test seanslarında meydana gelen olayların ardından, drenajların betonla doldurulması da dahil olmak üzere iyileştirme çalışmalarının yapıldığını" açıkladı.

Bu karar, sürücülerin 11. virajda çizgilerini değiştirmelerine gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Bu viraj öncesinde bordürlerin üzerine çıkarak uzun, süpürücü ve yokuş yukarı sol viraja dönmeye başlamak için sağa kayıyorlar.

Bu çizgiyi takip etmek sürücülerin sol tekerleklerinin pist sınırlarını belirleyen beyaz çizgide yani pist sınırları içinde kalmalarını sağlarken, artan viraj açısı sayesinde daha yüksek hızda kalmalarına ve lastiklerini korumalarını sağlıyor.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, beton çalışmaları "7. virajın etrafındaki ilave bir alanda" da gerçekleştirildi.

Pist çevresindeki diğer drenaj kapaklarında da ilave kaynak çalışmaları yapılmış olup, araçların güçlü zemin etkisi ile metali gevşeterek ilgili drenaj ve bordürlerden daha az geçmesi sağlanmıştır.

Bahreyn'deki 7. virajda yapılan çalışma, araçların genellikle geniş ve sert bir şekilde bordürlerin üzerinden geçtiği ve zemin etkisi kuvvetlerine tekrar tekrar maruz kalarak etkilenebilecek bir dizi drenaj kapağının bulunduğu hızlı, yokuş aşağı sol virajda yapılmış.

Marshalls and Race control work to fix a loose drain cover Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Beton dolgu planı, şubat ayının başlarında Formula 2 ve Formula 3 şampiyonaları için Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testinde olduğu gibi, F1 yarış hafta sonunu etkileyecek herhangi bir yağmur tahmini olmaması nedeniyle gerçekleşti.

Öte yandan, F1 yarış direktörü Niels Wittich'in yarış notlarında takımlara ve sürücülere "Madde 33.3 hükümleri uyarınca beyaz çizgilerin pist sınırlarını tanımladığını" ve "sıralama turları ve yarış sırasında bir sürücünün pist sınırları içinde kalmadığı her seferde, bu tur zamanının komiserler tarafından silineceği" hatırlatıldı.

Bahreyn'de cumartesi günü koşulacak yarışta, pistin 4. virajındaki yarış çizgisinin teste kıyasla değişeceği anlamına geliyor. Çünkü pilotların, testler esnasında 4. viraj çıkışında düzenli olarak beyaz çizginin dışına çıktığı görülmüştü.

Wittich'in notunda Bahreyn özelinde ayrıca "bir sürücünün 15. virajın [son viraj] girişinde veya çıkışında pist sınırlarına uymadığı her sefer, o tur zamanının ve hemen ardından gelen tur zamanının komiserler tarafından geçersiz sayılmasına neden olacaktır" ifadesi de yer alıyor.