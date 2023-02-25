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Testin son gününde piste çıkacak isimler belli oldu

Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin son gününde piste çıkacak isimler belli olmuş durumda.

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Testin son gününde piste çıkacak isimler belli oldu
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Bahreyn testleri bugün gerçekleştirilecek son test seanslarıyla resmen sona erecek.

Bugün iki takım sadece bir sürücüyle çalışacak; Red Bull ve Williams. Diğer takımlar test programını ikiye bölmüş durumda.

Red Bull'da tüm gün Sergio Perez, Williams'ta ise Alex Albon sürüş yapacak.

Aston Martin'de Felipe Drugovich sabah bölümünde piste geri dönecek. Öğleden sonra ise direksiyona Fernando Alonso geçecek.

Sürücü kadroları:

Takım Sabah Öğleden sonra
Red Bull Perez Perez
Ferrari Leclerc Sainz
Mercedes Russell Hamilton
Alpine Gasly Ocon
McLaren Piastri Norris
Alfa Romeo Bottas Bottas
Aston Martin Drugovich Alonso
Haas Hülkenberg Magnussen
AlphaTauri De Vries Tsunoda
Williams Albon Albon
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