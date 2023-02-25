Testin son gününde piste çıkacak isimler belli oldu
Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin son gününde piste çıkacak isimler belli olmuş durumda.
Bahreyn testleri bugün gerçekleştirilecek son test seanslarıyla resmen sona erecek.
Bugün iki takım sadece bir sürücüyle çalışacak; Red Bull ve Williams. Diğer takımlar test programını ikiye bölmüş durumda.
Red Bull'da tüm gün Sergio Perez, Williams'ta ise Alex Albon sürüş yapacak.
Aston Martin'de Felipe Drugovich sabah bölümünde piste geri dönecek. Öğleden sonra ise direksiyona Fernando Alonso geçecek.
Sürücü kadroları:
|Takım
|Sabah
|Öğleden sonra
|Red Bull
|Perez
|Perez
|Ferrari
|Leclerc
|Sainz
|Mercedes
|Russell
|Hamilton
|Alpine
|Gasly
|Ocon
|McLaren
|Piastri
|Norris
|Alfa Romeo
|Bottas
|Bottas
|Aston Martin
|Drugovich
|Alonso
|Haas
|Hülkenberg
|Magnussen
|AlphaTauri
|De Vries
|Tsunoda
|Williams
|Albon
|Albon
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