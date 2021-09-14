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Formula 1 / İtalya GP Haberler

"Ters gridli Sprint yarışı, F1'i F2'ye çevirebilir"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Aston Martin Takım Patronu Otmar Szafnauer, Formula 1'de ters gridli Sprint yarışı gibi bir formatın uygulanmasının sporu F2'ye çevirebileceği konusunda uyardı.

"Ters gridli Sprint yarışı, F1'i F2'ye çevirebilir"

İkinci kez İtalya GP hafta sonunda denenen Sprint Sıralama formatı, ilk yarışın aksine pek heyecan katmadığı gerekçesiyle bazı takım patronları, pilotlar ve taraftarlar tarafından eleştirildi.

Motorsport.com'un Perşembe günü haberini yaptığı üzere, gelecek sene Sprint yarışının sıralamalardan ayrı bir etkinlik olarak düzenlenmesi gündemde. Gelen ilk bilgiler, bu yarışın sıralamalardan bağımsız olarak yapılabileceği, şampiyonadaki pozisyona göre ters dizilim olabileceği ve daha fazla puan verilebileceği yönünde.

Szafnauer, Aston Martin olarak böyle bir formata karşı olduklarını, bu hamlenin F1'in değerini düşürebileceğini söyledi.

Motorsport.com'un sorusunu cevaplayan Szafnauer, "Taraftarların eğlenceli buldukları şeyi destekleyeceğiz."

"Ancak F1 için ters grid büyük bir olay ve sporun mevcut halinden büyük bir uzaklaşma olur. Şahsen cumartesi günü düzenlenecek Sprint yarışının Formula 2 yolunda ilerlememizi sağlamasını istemem.

"Taraftarlar bunu istiyorsa, o zaman ben yanlış düşünüyorumdur, onların istediklerini yapalım. Ancak motor sporlarının zirvesi olan Formula 1'in ağırlık cezaları ve ters grid gibi şeyleri kullanması gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

Birkaç sene önce ters gridli yarışlara karşı çıkan Mercedes'ten Toto Wolff, düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

Wolff, "Ben hâlâ aynı noktadayım. Bu (ters gridli yarış), sporun DNA'sını bozan bir şey."

"Sprint yarışlarını denemeye değerdi ancak onun kalacağından emin değilim. Ama ters gridli yarışlar, pilotların geçiş yeteneklerini görmek istediğiniz alt serilerde yapılabilir. Bu, Formula 1'e yakın bir yerde dahi olmamalı." dedi.

Ancak ters grid fikrine herkes karşı değil. McLaren pilotu Lando Norris, pazar günkü yarıştan tamamen bağımsız olacaksa ters grid yarışının olabileceğini düşünüyor.

Norris, "Ters grid şampiyonayı etkileyecekse, bunu alt serilerde dahi desteklemem."

"Ancak daha çok taraftarları daha fazla eğlendirmek için yapılacak heyecan verici bir şeyse, o zaman harika olur. Takımlar ve bizim için olan mücadele, pazar günkü ana yarışa bırakılmalı."

"En önemlisi, cumartesi gününün ortasında ekstra heyecan için ayrı bir şey yapılacaksa bu olabilir." dedi.

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