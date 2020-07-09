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Formula 1 / Özel Haber

Ters grid olsaydı Steiermark GP'de nasıl görünürdü?

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Tem 2020 10:20

Eğer ters grid olsaydı, bu hafta sonu Steiermark Grand Prix'sinde nasıl görüneceğini sizler için derledik.

Aynı pilotlar ve aynı lastiklerle aynı pistte ikinci bir yarış yapılacak olması, bir önceki hafta sonuyla aynı sonuçların ortaya çıkacağı endişesini ortaya çıkarmıştı.

Geçen hafta Avusturya'daki ilk yarış oldukça heyecanlıydı ve pek çok beklenmedik şey meydana geldi. Ancak ters grid fikri kabul görseydi, bu hafta sonu tamamen farklı bir görüntü ortaya çıkabilirdi.

Ters gridin en büyük kazananı geçen hafta sonu Red Bull Ring yarışında finiş göremeyen Max Verstappen olacaktı. Çünkü hiç puan alamayan Verstappen, şampiyonada en geride yer aldığı için Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun önünde pole pozisyonunu kazanacaktı.

Normalde iki sürücünün de ilk onda yer alması gerekiyordu ancak hem Verstappen hem de Albon çeşitli sorunlar yaşadılar.

Ters grid, Mercedes'i oldukça zorlu bir görevle karşı karşıya bırakacaktı. Valtteri Bottas, cumartesi günkü sıralama yarışına son sıradan başlayacaktı. Lewis Hamilton ise 17. sırada yer alacaktı.

Bu da Mercedes'in neden ters gride karşı çıktığını ortaya koyuyor.

Biz de sizler için şampiyona pozisyonuna göre tersten dizilmiş gridi derledik.

Theoretical reverse grid for the Styrian Grand Prix

Theoretical reverse grid for the Styrian Grand Prix

Photo by: Camille De Bastiani

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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