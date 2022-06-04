Terruzzi: "Sainz, Monako GP'deki rolünü yanlış anladı"

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Evindeki grand prix'de yıllardır yaşadığı zorlukların ardından pole pozisyonunu alan Leclerc'in, geçtiğimiz hafta sonu yarışı kazanması bekleniyordu.

Monakolu sürücü, takımın yaptığı stratejik hatalar nedeniyle galibiyeti kaybederek, geçiş lastikleri için pite gelmeyi reddeden takım arkadaşının ve Red Bull pilotlarının arkasına düştü.

Perez ise erken pit stop ile liderliği ele geçirerek, yarışı Sainz ve Verstappen'in önünde birinci bitirirken Leclerc dördüncü sırada finiş gördü.

Terruzzi, "Sainz stratejiye kendi başına karar verdi."

"Bunlar, sürücülerin duygularının çok ağır bastığı seçimler."

"Carlos, yarışı kazanmak için değil Leclerc'i korumak için yarışıyordu."

"Her zaman beklediği fırsatı gördü ve kazanması gerektiğini düşündü."

"Bunun yerine, ikinci Ferrari sürücüsünün podyumun en üst basamağında olduğunu görme tesellisini bile vermedi ve takımı, taktiklerin kararlaştırıldığı bir seçime yönlendirdi."

"Yani, sürücü yanlış anladı. Lastikleri değil ama tamamen Leclerc'in omuzlarında olan bir sezonda Ferrari'deki rolünü yanlış anladı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fakat Terruzzi'ye göre Sainz, Ferrari'de büyük bir hata yapan tek sürücü değildi.

"Dikkatinizi çekerim, hata yapan tek kişi Sainz değildi. Charles'a iki kez çağrı yapılması, Ferrari pit duvarındaki sıkıntının boyutunu gösterdi."

Terruzzi, Leclerc'in yarışı kazanacak hıza sahip olduğuna inanıyor ancak "mükemmel giden bir hafta sonunda kötü stratejinin mağduru olduğunu" düşünüyor.

"Daha fazlasını hak etti."

"Carlos, Ferrari'nin pek işine yaramadı ve Perez'in arkasında ikinci oldu. Stratejik açıdan harika değildi ve buna karar veren tek kişi oydu."

Monako ile birlikte Leclerc'in sürücüler şampiyonasındaki puan farkı dokuza yükseldi.