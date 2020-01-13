Terkedilen Caterham fabrikası harabeye döndü

Caterham takımı, takımın kurucusu Tony Fernandes ve 2014'te takımdan hisse alan yatırımcılar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle o sene kayyuma düşmüştü.

Smith & Williamson kayyum şirketi, senenin ilerleyen döneminde kontrolü ele geçirse de takım Amerika ve Brezilya GP'lerine katılamadı. Taraftarların oluşturduğu yardım kampanyasında toplanan paralarla Caterham, sezonun son yarışı Abu Dhabi'ye katılabildi.

2015'te takımı kurtarma çalışmaları devam etse de bir çözüm bulunamadı ve çalışanlar işsiz kaldılar. Kayyum şirketi, Caterham'a ait her şeyi sezon başlamadan sattı.

Oxfordshire'da bulunan Caterham fabrikasının sahipleri burayı satmak için alıcı arıyordu ve geçmişte burası için 5.5 milyon pound'luk bir ücret istiyorlardı.

Görünüşe bakılırsa istedikleri alıcıyı bulamadılar ve fabrika şimdilerde harabe vaziyette.

Khurbanx takma adlı bir Instagram kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde Caterham fabrikasını ziyaret etti. Fotoğraflarda, daha önce Arrows ve Super Aguri tarafından da kullanılan fabrikanın paramparça olduğu ve her tarafının yıkıldığı görülüyor.

Fabrikanın duvarları, sonradan gelen insanların çizdiği grafitiler ve yazılarla dolu.