Terfi alan Peter Bonnington, Hamilton ile Ferrari'ye geçmeyecek

Peter Bonnington 2013 yılından bu yana Lewis Hamilton'ın yarış mühendisiydi.

49 yaşındaki Britanyalı mühendisin, önümüzdeki sezon yedi kez dünya şampiyonu ile Ferrari'ye gideceği konuşuluyordu fakat bu gerçekleşmeyecek.

PlanetF1, Hollanda GP öncesinde "Bono"nun Mercedes ile olan sözleşmesini uzattığını ve terfi aldığını öğrendi.

Hollanda Grand Prix'sinden itibaren takımın baş yarış mühendisi olacak Bono, yıl sonuna kadar Hamilton'ın yarış mühendisi olarak çalışmaya devam edecek.

Hamilton bundan ötürü önümüzdeki yıl yeni bir yarış mühendisi ile çalışmak zorunda kalacak.

Ferrari bu kişinin kim olacağını henüz açıklamadı ancak Carlos Sainz'ın şu anki yarış mühendisi Riccardo Adami olması gayet muhtemel.

Adami, Sainz'den önce de Sebastian Vettel ile çalışmıştı.