Telsiz mesajları, Leclerc'in Cidde'deki hayal kırıklığını gösteriyor

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Suudi Arabistan GP, Ferrari'de birbiri ardına gelen telsiz mesajlarıyla Leclerc'in hoşnutsuzluğunu vurguladığı bir yarış oldu.

Geçen yılın başlangıcına kıyasla Ferrari'nin performansı pek iyi görünmüyor. Araç lastik aşınma sorunlarıyla ve dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyor ve yarış temposunun pek de iyi olduğu söylenemez.

Aston Martin'in üst üste iki yarışta da önde olması ve Cidde'de Mercedes'in Ferrari'nin önünde olması takıma pek yardımcı olmadı; Suudi Arabistan GP'de Leclerc'in Ferrari ile yaşadığı hayal kırıklığı her geçen tur daha da arttı.

Sezonun ilk motor cezasını aldığı için yarışa 12. sıradan başlayan Leclerc, yumuşak lastiklerleydi. Ancak etrafındaki herkes orta lastiklerde olunca, yarış mühendisi Xavier Marcos Padros'u sorguladı.

Leclerc: "Yumuşak lastik kullanan tek araç biz miyiz?"

Xavi: "Bir de 19. sıradaki Norris var."

Leclerc muhtemelen bunun kötü bir fikir olduğunu düşünse de, yarışın açılış turunun sonunda Ferrari pilotunun on ikinci sıradan dokuzuncu sıraya yükselmesiyle iyi bir fikir olduğu ortaya çıktı.

Yarışın ilerleyen turlarında yumuşak lastikleri aşınan Leclerc, etrafındaki Max Verstappen ve Lewis Hamilton gibi isimlerden daha önce pit stop yapmak zorunda kaldı ve Leclerc'in pit stopundan iki tur sonra Lance Stroll'ün yarış dışı kalmasıyla bir Güvenlik Aracı devreye girdi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Esteban Ocon, Alpine F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu da Monakolu pilotu dezavantajlı bir konuma getirdi. Yarış mühendisi telsizden, "Kaybedeceğimiz tek araç Max" dedikten kısa bir süre sonra aralarında şöyle bir konuşma geçti.

Xavi: "Lewis Hamilton'ı geçmek için zorla, Güvenlik Aracı ardında az önce pite girdi."

Leclerc: "Xavi, bunu bana daha önce söylemen gerekiyordu!"

Xavi: "Anlaşıldı."

Leclerc: "Hadi ama!"

Leclerc, Verstappen ve Hamilton'a pozisyon kaybetti. Yedinci sıraya düşen ve takım arkadaşı Carlos Sainz ile arasındaki farkı kapatamayan Leclerc'in hayal kırıklığı arttı.

Leclerc: "Bu şekilde geride olmak gerçekten berbat. Ne yapacağımı bilmiyorum."

Leclerc: "Artık zorlamayacağım."

Leclerc, yarışı kazanmak için Red Bull'larla mücadele edecek tempoya sahip değildi. Aynı zamanda Fernando Alonso ve her iki Mercedes pilotu da onun önündeydi.

Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesine girmek için ne yapması gerektiği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Düzlükte ve virajda hızlı olmaya, yani her şeye ihtiyacımız var."

"Genel olarak hızımız yeterince iyi değil. Dürüst olmak gerekirse, araçta daha fazlası yoktu, yapabileceğimizin en iyisi buydu."