Televizyon kameraları, Hamilton ve Mercedes'in podyum kutlamalarını neden göstermedi?

Takım arkadaşı George Russell'ın geçen hafta sonu Marina Bay'de son turda yarış dışı kalmasının ardından benzer şekilde zafer için orta lastiklere geçen Hamilton, podyumu tamamlayan isim olmuştu.

Ancak Hamilton, yarışın galibi Carlos Sainz ve ikincisi Lando Norris ile birlikte podyuma çıkarken, televizyon kameraları kutlama yapan Ferrari ve McLaren ekiplerini seçti ancak Mercedes'ten kimse yoktu.

Sosyal medyada da yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'ın yarış sonrasında kendi takımı yerine rakip mekanikerler tarafından karşılandığını gösteren fotoğraflar dolaştı.

Ancak Mercedes, "mümkün olduğu kadar çok sayıda Mercedes personelinin" düzenlenen podyum seremonisine Hamilton'ın kutlamaları için katıldığını, ancak Ferrari'nin Red Bull'un 2023'teki mükemmel galibiyet serisini sona erdirmesi nedeniyle rejinin daha çok o tarafa odaklandığını söyledi.

Mercedes teknik patronu James Allison,"Elbette ekip Lewis'le birlikte kutlama yapmak için podyumdaydı."

"Podyuma çıkması mümkün olduğu kadar çok sayıda ekip oradaydı çünkü bundan keyif alıyoruz. Orada durup alkışlamayı ve sürücümüz için tezahürat yapmayı seviyoruz." dedi.

Allison, Russell'ın kaza yapan W14'ünü almak için bazı personelin geride kalması gerektiğini, bu yüzden kutlamaya katılan Mercedes ekibinin "çok önemli sayıda" diğer takım temsilcilerinin arasında kaybolduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3. sıra, Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, yarış sonrası konuşma Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Allison, "Bu etkinlik sırasında ekibin belli bir kısmının garajda kalması gerekiyordu çünkü George'un aracını pit yoluna geri getiren görevlilerden geri almamız gerekiyordu."

"Ancak ekibin geri kalanı podyumdaydı ve herkesle birlikte tezahürat yapıyordu."

"Ancak kameralar her şeyi göstermiyor ve oradaki en büyük hikaye elbette bu yıl Red Bull dışındaki bir takımın ilk galibiyetiydi."

"Dolayısıyla, sevinçten uçan Ferrari yüzlerinin tamamını göstermek, iyi bir TV yayını ve McLaren ekibinin de memnuniyeti için çok önemliydi."

"Podyum töreninde tüm takımlardan çok önemli sayıda kişi vardı."

"Biz de bunun büyük bir parçasıydık ama podyum kutlamaları sırasında kameranın aydınlattığı yerde değildik." dedi.