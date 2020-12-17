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Formula 1 / Son dakika

Telegraaf: "Red Bull, 2021'de Perez'le yarışacak"

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Telegraaf: "Red Bull, 2021'de Perez'le yarışacak"
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, Editör

Telegraaf'ın akşam saatlerinde son dakika olarak verdiği habere göre Sergio Perez, 2021 yılında Red Bull ile yarışacak.

Alex Albon, 2019'un ortasında Pierre Gasly'nin yerine Red Bull'a geçmişti ancak geride kalan süre zarfında beklenenin çok altında bir performans sergiledi.

Diğer tarafta Perez, belki de Formula 1'e katıldığı günden bu yana en başarılı sezonlarından birini geçirdi ve Sakhir'de galibiyete ulaştı.

Red Bull'un 2021 kararını Noel'den önce vermesi bekleniyordu ve Telegraaf, akşam saatlerinde Avusturyalı ekibin tercihini Perez'den yana kullandığını iddia etti.

Habere göre Perez, gelecek yıl Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı olacak.

Diğer tarafta Albon da artık takımın yedek/test pilotu olacak. Taylandlı sürücü, Abu Dhabi'de iyi bir performans sergilemişti ancak bu performans, koltuğunu koruması için yeterli olmadı.

Erik Van Haren imzalı habere göre resmi açıklama Cuma günü sabah yapılacak.

Aynı haber, birkaç dakika sonra Red Bull'a ait haber kanalı SpeedWeek tarafından da paylaşıldı. Haberde, resmi açıklamanın yarın geleceğine vurgu yapıldı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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