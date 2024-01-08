Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

Haber, sportif direktör Steve Nielsen'in geçtiğimiz ay istifasının ardından geldi ve her iki isim de organizasyonda kilit roller üstlenmişti.

Goss'un ayrılması FIA için büyük bir darbe oldu zira kendisi 2026 düzenlemelerine odaklanan kilit isim haline gelmişti ve tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis'e rapor veriyordu.

Tombazis, "Tim gibi kalibreli bir kişiyi kurumumuzdan kaybettiğimiz için hayal kırıklığına uğradık. Tim teknik departmanda önemli bir rol oynadı ve her zaman en üst düzeyde faaliyet gösterdi."

"Kariyerinin yeni bir yöne doğru ilerlediğini anlıyoruz. Başka bir yol izleme arzusunu destekliyor ve saygı duyuyoruz. Geleceği için de kendisine şans diliyoruz." dedi.

Goss, FIA'da görev almadan önce 1990'dan 2018'e kadar McLaren'da çalışmıştı ve padokta büyük saygı görüyor.

Goss, "FIA'da teknik sorumlu olarak çalışmak ve sporun geleceğini şekillendirmeye yardımcı olmak benim için bir onurdu. FIA'daki görevim sırasında teknik departmanın sayısız başarısından büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum."

"Departmanda çok sayıda yetenekli kişi bulunuyor. Organizasyonun, başta 2026 yönetmeliklerinin uygulamaya konulmasında ve önündeki görevler için teknik uzmanlık açısından sağlam bir zemine oturduğuna inanıyorum. FIA'daki görevimden güzel anılarla ayrılıyorum." dedi.

FIA pazartesi günü yaptığı açıklamada Nielsen'in yerine daha önce güvenlik direktörü olarak görev yapan Tim Malyon'un getirileceğini duyurdu.

FIA, Malyon'un 'yarış yönetimi ve Cenevre'deki Uzaktan Operasyon Merkezi de dahil olmak üzere tüm sportif konuları denetleyeceğini' ve Niels Wittich'in yarış direktörü olarak görevine devam edeceğini söyledi.

Tombazis ayrıca F1 organizasyonundaki benzer bir sportif direktörlük görevinden FIA'ya geçen Nielsen'i de saygıyla andı. Kendisi yarış kontrolünün etkinliğinin arttırılmasında büyük rol oynamıştır.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Steve Nielsen, Sporting Director, Formula 1

Tombazis, "Steve, 2023 F1 sezonu boyunca tek koltuklu araç departmanı için harika bir kişi oldu. Faaliyetlerimizde önemli gelişmeler ve olumlu adımlar attığımız yılın bir parçası oldu."

"Elbette daha yapacak çok şey var ve önümüzdeki yıllarda bu güçlü temeller üzerine inşa edeceğiz. Steve'e bir sonraki görevinde başarılar diliyoruz." dedi.

Yerine gelen Malyon, 2019'da FIA'ya katılmadan önce Red Bull, Sauber ve BMW'de çalıştı. Güvenlik direktörlüğü görevini üstlenmeden önce araştırma başkanlığı yaptı. Pistlerde yarış kontrolünü destekleyen uzaktan operasyon merkezinin geliştirilmesinde önemli rol oynadı

Tombazis, "Tim'in en üst düzeyde zengin bir motor sporları deneyimi ve uzmanlığı var. Sportif ve düzenleyici uygulamalarımıza, prosedürlerimize titizlik getirmeye devam ederken önemli bir rol oynayacak. Yarış kontrol operasyonumuza getirdiğimiz yenilikleri yönlendirecek."

"Tim, yapay zeka ve son teknoloji veri analizi ve işleme sistemleri de dahil olmak üzere yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanmasıyla yarış kontrol ve ROC arasında güçlü bir sinerji yaratılmasında çok önemli bir rol oynadı."

"Bu alandaki gelişmeleri denetlemeye devam edecek ve FIA sportif düzenlemelerinin geliştirilmesine öncülük edecek." dedi.

Malyon yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi: "ROC'un desteğiyle yarış yönetimi operasyonumuzda önemli değişiklikler yaptık ve bunu bir sonraki seviyeye taşımayı dört gözle bekliyorum."

"Ayrıca sporla ilgili konularda geniş kapsamlı bir mevzuat incelemesi yapmaya kararlıyız ve gelecekte bu çabalara daha keskin bir odaklanma uygulamak için sabırsızlanıyorum."

Geçen yılın sonlarında, 10 yıl boyunca lojistik müdürü olarak görev yapan ve son olarak da resmi startına yapan isim olan Christian Bryll'in ayrılmasıyla FIA F1 ekibinin bir diğer kilit üyesi de kaybedildi.

Alman isim, FIA ile çalışan iletişim şirketi Riedel'de yeni bir göreve başladı.