Analiz

Formula 1 Katar GP

Teknik: Red Bull ve Audi, Brembo’nun yeni delikli karbon fren diskini test ediyor

Brembo’nun Formula 1 için geliştirdiği, sürtünme yüzeyinde sıra dışı deliklere sahip yeni karbon fren diski Katar’da ilk kez görüntülendi. Red Bull ve Audi’nin test ettiği tasarımın ağırlığı azaltması ve fren soğutmasını iyileştirmesi hedefleniyor.

Kemal Şengül Franco Nugnes

Düzenlendi: 28 Kas 2026 08:49

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Formula 1’de fren sistemleriyle ilgili dikkat çekici bir yenilik ortaya çıktı. Brembo’nun Red Bull ve Audi ile birlikte geliştirdiği yeni karbon fren diski, Katar Grand Prix’sinde görüntülendi.

Padokta bir süredir konuşulan ancak bugüne kadar gizli tutulan çözüm, beklenenin aksine Red Bull RB22’de değil, Audi R26’da ortaya çıktı. Audi, Katar’daki antrenmanlarda yeni ön karbon fren disklerini kullandı.

AG Photo fotoğrafçısı AG Galli'nin yakaladığı görüntüler, Brembo’nun üzerinde çalıştığı yeni tasarımın ayrıntılarını gözler önüne serdi. İddialara göre bu diskle ilk pist testleri Austin’de gerçekleştirilmiş olabilir. Ancak Red Bull mühendislerinin çözümü uzun süre gizli tutmayı başardığı belirtiliyor.

Audi R26: i meccanici controllano il disco in carbonio forato della Brembo

Foto di: AG Galli

Şimdiye kadar Formula 1’de kullanılan karbon fren disklerinde soğutma delikleri, diskin yalnızca dış çapında bulunuyordu. Yeni tasarımda ise sürtünme yüzeyinde de çok sayıda dairesel malzeme boşaltımı yer alıyor.

Bu delikler, diskin bir yüzünden diğerine uzanan kanallar şeklinde değil. Karbon kompozit malzemeden dairesel parçaların çıkarılmasıyla oluşturulan boşluklar, geçmişte metal fren disklerinde kullanılan bazı çözümleri hatırlatıyor. Ancak bu yaklaşım karbon disklerde daha önce görülmemiş bir uygulama niteliği taşıyor.

Radyal biçimde sıralanan çok sayıdaki boşluğun iki temel amacı bulunuyor: fren diskinin ağırlığını azaltmak ve ısının daha etkili dağıtılmasını sağlayarak soğutma performansını geliştirmek.

Değişiklikler bununla da sınırlı değil. Geleneksel soğutma delikleri küçültülürken dış çapta beş sıra yerine altı sıra delik kullanılmış. Orta sıralarda da ilave malzeme çıkarımları yapılarak ağırlık daha da düşürülmüş.

I piloti Audi hanno girato a Lusail con il disco forato Brembo

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Brembo’nun bu yeni tasarım üzerinde çalışmasının arkasında 2026 sezonuyla birlikte değişen araç karakteristiği de bulunuyor.

Bu sezon kullanılan daha hafif ve daha düşük aerodinamik yüke sahip araçlarda, geçen yıla kıyasla frenleme sırasındaki yükler azaldı. G kuvvetleri düşerken fren mesafeleri uzadı ve pilotların fren pedalına basılı kaldığı süre arttı.

Brembo da değişen koşullara yanıt olarak takımlara daha radikal bir fren diski konsepti sunmayı hedefliyor. Yeni tasarım, ağırlık tasarrufunun yanı sıra fren diskinin sıcaklığını daha dengeli tutarak ısı dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Red Bull ve Audi'nin Katar'da denediği çözüm, diğer takımların da ilgisini çekmiş durumda. Konuyla ilgili ekipler şimdilik açıklama yapmaktan kaçınıyor.

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