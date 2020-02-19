Racing Point, RP20'de Mercedes W10'un çözümlerini kopyaladı
Mercedes'in Brixworth'teki güç ünitesini ve Brackley'deki rüzgar tünelini kullanan Racing Point'in 2020 aracıyla Mercedes'in 2019 aracı arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor.
Barcelona'daki testin ilk gününde Racing Point'in 2020 aracındaki büyük değişiklikler ve aracın tasarım değişikliği gözlerden kaçmadı.
Racing Point RP20'nin burun kısmı, Mercedes'in 2019 aracıyla neredeyse aynı görünüyordu.
Motorsport.com, daha önce Racing Point ile Mercedes arasındaki ilişkinin giderek arttığını ve 2020 aracına dair verilerin çok iyi olduğunu öğrenmişti.
Lawrence Stroll ve Toto Wolff arasındaki güçlü ittifakın ardından RP20'nin sadece Mercedes güç ünitesi ile vites kutusunu kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda geçen yıl W10'da görülen pek çok aerodinamik çözüme de sahip olduğu görülüyor.
Racing Point aynı zamanda Mercedes'in Brackley'deki rüzgar tünelini de kullanmaya başladı.
Silverstone merkezli ekibin teknik patronu Andy Green, RP20'nin ekonomik kısıtlamalara uğramayan ilk araç olduğunu doğruladı ve İngiliz ekip yeniden orta grubun önüne dönmeyi hedefliyor.
Aynı zamanda yeni aracın, Pazartesi günü lansmanı yapılan araç olmadığı da sabah piste çıktıklarında belli oldu.
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Racing Point RP20 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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|Editör
|Franco Nugnes
Racing Point, RP20'de Mercedes W10'un çözümlerini kopyaladı
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