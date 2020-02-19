Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı

Bu, Mercedes'in herhangi bir teknik problem yaşamadığı ve aracın hemen iyi bir dengeye sahip olduğunu gösteriyor.

James Allison yönetimindeki mühendisler, geçen sene sık sık yaşanan ve motor performansını etkileyen soğutma sorununu akıllıca bir yöntemle çözdüler.

Radyatör ve sidepod yapısını tamamen değiştiren Mercedes, güç ünitesinin dayanıklılığını garanti edecek bir paketleme oluşturmayı başardı.

Düşük sidepod kaza barına geçilmesiyle radyatörlerin yukarıya alınmasının ardından, Mercedes soğutma için gerekli hava akımını sınırlandırdı ve güç ünitesi dayanıklılığı için gerekli yerlere yeterli hava göndermeyi başardı. Bunun dışında aracın kontrol ünitesini ve hidrolik sistemini koruması için sol tarafa geniş bir delik açıldı