Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
280 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler Şimdi al
Önceki
Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Analiz

Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı

paylaşım
yorumlar
Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giorgi Piola
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Şub 2020 15:50

Yeni sidepod yapısına sahip olan Mercedes, W11'in elektroniğini korumak amacıyla sidepodun hemen altına bir delik açtı.

Valtteri Bottas sabah en hızlı isimdi. Öğleden sonra W11'i takım arkadaşı Lewis Hamilton devraldı ve bir süre sonra zaman tablosunun en tepesine yükseldi.

Bu, Mercedes'in herhangi bir teknik problem yaşamadığı ve aracın hemen iyi bir dengeye sahip olduğunu gösteriyor.

James Allison yönetimindeki mühendisler, geçen sene sık sık yaşanan ve motor performansını etkileyen soğutma sorununu akıllıca bir yöntemle çözdüler.

Radyatör ve sidepod yapısını tamamen değiştiren Mercedes, güç ünitesinin dayanıklılığını garanti edecek bir paketleme oluşturmayı başardı.

Düşük sidepod kaza barına geçilmesiyle radyatörlerin yukarıya alınmasının ardından, Mercedes soğutma için gerekli hava akımını sınırlandırdı ve güç ünitesi dayanıklılığı için gerekli yerlere yeterli hava göndermeyi başardı. Bunun dışında aracın kontrol ünitesini ve hidrolik sistemini koruması için sol tarafa geniş bir delik açıldı

Slider
Liste

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
1/6

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
2/6

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
3/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
4/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
5/6

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dettaglio freno anteriore, Mercedes F1 W11

Dettaglio freno anteriore, Mercedes F1 W11
6/6

Fotoğraf: Giorgi Piola

Sonraki haber
Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"

Önceki haber

Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Alt-etkinlik Çarşamba
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
22 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: Barcelona testleri 1. gün

2
Formula 1

Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı

17dk
3
Formula 1

2020 Barcelona testi 1. gün: Sabah bölümünün lideri Bottas!

4
Formula 1

Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"

2s
5
Formula 1

Vietnam GP organizatörleri: "Yarış yapılacak"

Son Videolar

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

Yılın en iyisi Lewis Hamilton! - 18 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor 02:09
Formula 1

Grosjean, Haas VF-20'yi sürüyor

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor 02:45
Formula 1

Verstappen ve Albon, Aston Martin Valkyrie'yi ilk kez sürüyor

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri 00:24
Formula 1

McLaren MCL35 pist üstü görüntüleri

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:19
Formula 1

Williams ve Racing Point yeni araçlarını tanıttı! - 17 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı
F1

Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı

Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"
F1

Russell: "Yeni araç şimdiden 2019'a göre daha iyi hissettiriyor"

Bottas: "Güç dengesini yorumlamak için henüz çok erken"
F1

Bottas: "Güç dengesini yorumlamak için henüz çok erken"

Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı
F1

Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı

Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"
F1

Ocon: "Yeni aracın hızı etkileyici"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.