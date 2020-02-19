Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı
Yeni sidepod yapısına sahip olan Mercedes, W11'in elektroniğini korumak amacıyla sidepodun hemen altına bir delik açtı.
Bu, Mercedes'in herhangi bir teknik problem yaşamadığı ve aracın hemen iyi bir dengeye sahip olduğunu gösteriyor.
James Allison yönetimindeki mühendisler, geçen sene sık sık yaşanan ve motor performansını etkileyen soğutma sorununu akıllıca bir yöntemle çözdüler.
Radyatör ve sidepod yapısını tamamen değiştiren Mercedes, güç ünitesinin dayanıklılığını garanti edecek bir paketleme oluşturmayı başardı.
Düşük sidepod kaza barına geçilmesiyle radyatörlerin yukarıya alınmasının ardından, Mercedes soğutma için gerekli hava akımını sınırlandırdı ve güç ünitesi dayanıklılığı için gerekli yerlere yeterli hava göndermeyi başardı. Bunun dışında aracın kontrol ünitesini ve hidrolik sistemini koruması için sol tarafa geniş bir delik açıldı
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Dettaglio freno anteriore, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Giorgi Piola
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|Franco Nugnes
Teknik: Mercedes, W11'i soğutmak için sidepod altına delik açtı
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