Teknik galeri: Racing Point ile Mercedes arasındaki benzerlikler (!)
2020 Formula 1 sezon öncesi testlerinin başlamasının ardından yeni bir tartışma gündemde yerini buldu. Racing Point aracı gerçekten Mercedes'in kopyası mı?
Racing Point aracının, geçen seneki Mercedes aracına çokça benzemesi büyük eleştirilere sebep oldu.
Racing Point, bu seneye kadar büyük ölçüde çıkıntılı burun konseptini kullanmıştı. Lansmanlarda benzer bir araç tanıtan takımın, esas aracı sakladığı bugünkü testlerle birlikte ortaya çıktı.
Racing Point'in 2020 F1 aracı, burundan itibaren gerçekten Mercedes'in aracına benzer bir tasarıma sahip. Haas'ın Ferrari ile olan ilişkiye çok benzerini, Racing Point de Mercedes'le kurmuş gibi görünüyor.
Benzerlikleri görmek için galeride ilerleyiniz.
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kıyaslama yapmak için özellikle Mercedes'in geçen sene sonunda kullandığı araca dair bir fotoğraf seçtim çünkü Mercedes bu sene düşük sidepod kaza barı felsefesine geçiş yaptı. Racing Point'in 2020 aracında Mercedes'in geçen seneki aracında yer alan yüksek konumlandırılmış sidepod kaza barı tasarımı bulunuyor.
Benzer hatta aynı diyebileceğimiz noktalar:
- Burun: Mercedes tarzı parmak şeklinde ucu tombul burun tasarımına geçiş yapıldı.
- Ön kanat: Geçen sene Racing Point'te Ferrari'ye benzer bir kanat tasarımı yer alırken bu seneki araçta yer alan ön kanat, neredeyse Mercedes'in ön kanadının aynısı.
- Şasi ucu tasarımı: Geçen sene şasiden buruna düz bir şekilde ilerleyen tasarım varken, bu seneki araç tam olarak geçen seneki Mercedes gibi şasi ucundan itibaren inceliyor.
- Süspansiyonlar: Geçen seneki araçta hem üst hem de üst kollar yere paralel bir şekilde dümdüz pozisyondayken, bu seneki araçta Mercedes aracındaki gibi yüksekten bağlanan ve tekerlekten şasiye doğru ilerledikçe yükselen bir şekil yer alıyor.
- Şasi ucunda yer alan kanatlar
- Burun altında yer alan pelerin hava yönlendirici kanat tasarımı: Mercedes bildiğiniz üzere pelerin adı verilen burun altı hava yönlendirici kanat sisteminin öncüsü. Racing Point aracında da Mercedes aracındakinin neredeyse aynısı bir tasarım var.
- Sidepod: Racing Point geçen sene düşük konumlandırılan yan kaza barlarına, dolayısıyla yüksek sidepod hava girişlerine sahipti. Ancak bu seneki araçta, geçen sene Mercedes'in kullandığı yüksek sidepod kaza barı tasarımı var. Aynı geçen seneki Mercedes aracında olduğu gibi oldukça büyük sidepod hava girişleri bulunuyor.
- Arka kanat: Bu açıdan baktığınızda Racing Point'in geçen seneki arka kanadının üst parçasının daha dar olduğu, bu seneki arka kanadın ise geçen seneki Mercedes arka kanadı gibi daha büyük üst parçaya sahip olduğu görülüyor.
- T-kanat: Motor kapağının arkasında yer alan T-kanat, tam olarak geçen seneki Mercedes aracında yer alan tasarımın aynısı. Geçen seneki Racing Point aracının arkasında son yarışlarda T-kanat yer almıyordu.
Lance Stroll, Racing Point RP19
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
2019 Racing Point aracına aynı açıdan baktığımızda aracın bu seneki araçla ne kadar farklı olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Ön kanat, sidepodlar, burun, arka kanat, bargeboard kısacası her yer farklı...
Racing Point RP20 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes'in geçen seneki aracına bu açıdan baktığımızda, ön kanat flap tasarımlarının ve kanat kenar tasarımının bu seneki Racing Point'le oldukça benzer olduğu görülüyor. Flap kıvrımları çok benziyor ve 4. flap parçasının uç kısmındaki kesik dahi aynı. Bunun dışında kanadın dış arka kısmı da geçen seneki araçta olduğu gibi kesik durumda.
Burun altındaki pelerin, parmak çıkıntısının hemen arkasından başlıyor.
Sergio Perez, Racing Point RP19
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Bu da geçen seneki Racing Point aracı. Burun, burun altı, ön kanat bağlantısı, flapler ve kanat dışı tamamen farklı. Benzer tek bir şey var, o da şasinin ucundaki iki kanatçık.
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes'in geçen seneki aracına yandan baktığımızda da bu seneki Racing Point ile arasındaki benzerlikler net bir şekilde görülüyor. Hem sidepod kenarında yer alan dikey kanat sistemi, hem bargeboardlar, şasinin yanında yer alan kanatçıklar ve hatta halonun üst bölgesindeki ek parça ve haloda geriye doğru gittiğimizde olan kıvrımlar dahi Mercedes aracının devamı şeklinde.
Sergio Perez, Racing Point RP19
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Burada ise Racing Point'in geçen seneki aracının sidepod ve bargeboard bölümlerini görüyorsunuz.
The rear of the Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 arka kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes'in geçen seneki arka kanadına, özellikle de dış bölümüne bakmanızı söylememiz benzerlikleri görmeniz açısından yeterli olacaktır.
Sergio Perez, Racing Point RP19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Burada ise Racing Point'in geçen seneki arka kanat felsefesini görüyorsunuz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Barcelona Şubat testi I
|Takımlar
|Mercedes Şimdi al , Racing Point
|Editör
|Abdullah Çelik
Teknik galeri: Racing Point ile Mercedes arasındaki benzerlikler (!)
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