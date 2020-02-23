Teknik galeri: Barcelona testlerinde 1. hafta

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden 2020 Formula 1 sezonu öncesinde yeni araçlarda öne çıkan teknik kareleri sizler için derledik.
2020 Formula 1 sezonu öncesinde sadece 6 gün sürecek olan kış testlerinin ilk haftası tamamlandı.
İlk hafta büyük ölçüde Mercedes'in aracına eklediği DAS (Çift Eksenli Direksiyon) güncellemesinin tartışılmasıyla geçse de, tüm takımlar kendi programlarını uygulamaya çalıştılar.
Testlerin kısıtlı olması nedeniyle takımlar, güncellemeler üzerinde hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar.
Testlerde öne çıkan teknik güncellemeleri sizler için hazırladık. Galeride ilerleyerek görüntüleyebilirsiniz.
Red Bull Racing RB16 motoru
Fotoğraf: Franco Nugnes
Testlerde araçları gizlemek için kullanılan plakaların yasaklanmasının ardından, bu sene araçları daha rahat görebiliyoruz. Bu fotoğrafta Red Bull aracında yer alan Honda güç ünitesinin ve soğutma paketinin nasıl yerleştirildiğini görüyorsunuz. Sidepodlarda maksimum aerodinamik performans için, soğutma bölümlerinin bir bölümü aracın arkasına doğru kaydırılmış durumda.
AlphaTauri AT01 motoru
Fotoğraf: Giorgi Piola
Burada ise bir diğer Honda güç üniteli AlphaTauri aracını görüyorsunuz. İki takım arasındaki işbirliği üst düzeyde olduğu ve hatta AlphaTauri'nin arka tarafı Red Bull'la çok benzer olduğu için güç ünitesi yerleşiminde de benzerliği görebiliyorsunuz.
Racing Point RP20 motoru
Fotoğraf: Giorgi Piola
Karşınızda Racing Point ve Mercedes güç ünitesi yerleşimi. Sidepod bölümünde yüksek yerleştirilen yan kaza barını, radyatörleri, güç ünitesini ve egzoz bölümünü görebiliyorsunuz.
Haas F1 Team VF-20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Haas'ın sidepod ve bargeboard bölgesine yakından bakış.
AlphaTauri AT01
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
AlphaTauri aracının kaşık şeklindeki (orta bölümü düşük, kenarlar yüksekte) arka kanadına ve arka bölümüne dair güzel bir fotoğraf.
Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes'in aracın arkasına yerleştirdiği devasa sensörler. Bu sensörler, aracın arkasında difüzör, taban ve lastiklerden gelen hava akımını ölçerek bir aerodinamik haritalama ya da profil oluşturmak için kullanılıyor.
Mercedes AMG F1 W11 fren
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W11'in ön fren sisteminin, ön tekerlek tamburu eklenmeden önceki görünüşü. Takımın üflemeli aks etkisini görmek için fren kanallarını janta doğru nasıl yönlendirdiğini bu resimde açık bir şekilde görebilirsiniz. Aksa hava gönderilmesini sağlayan gri borunun geçen seneye göre iyileştirildiği ve daha fazla hava çıkışı sağlayacağı görülüyor.
Mercedes F1 AMG W11 fren
Fotoğraf: Giorgi Piola
Burada ise gri boru takılmadan, daha yakından çekilmiş bir görüntü. Burada detayları daha yakından görebiliyorsunuz. Aks üzerindeki delikler dikkat çekiyor.
Mercedes F1 AMG ön süspansiyon
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes W11'in şasi ucu, dar olan ön süspansiyonlara uygun olacak şekilde gittikçe daralıyor. Süspansiyonların şaside birleştiği yeri göstermek istemeyen Mercedes, bu bölümü gri bir parça ile kapaklı yapmış gibi görünüyor.
Haas F1 Team VF20 burun ve ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Haas VF20'nin kenar kenarlarında, buruna yerleştirilen yüksek hızlı kamera ile dikkatli bir şekilde incelenecek yerler sarı noktalarla işaretlenmiş durumda. Takımlar bunu genelde kanadın esneme açısını görmek için kullanıyorlar.
Racing Point RP20 ön süspansiyon
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point'in karoser altında yer alan ön süspansiyon tasarımına yakından bakış. Racing Point'in 2020 aracı, dışarıdan Mercedes'in 2019 aracına çok benzese de, takımın süspansiyonlarda kendi tasarımını kullandığı görülüyor.
McLaren MCL35 ön
Fotoğraf: Giorgi Piola
Testlerin son gününde McLaren, yeni bir ön kanat test etti. Bu kanadın flap bölümlerinin şekli, kanat altında yer alan dikey parçalar, flap ayarlayıcılar ve kanadın dış plakasında değişiklikler bulunuyor.
McLaren MCL35 ön
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren'ın bu sene incelen şasi ucunu yakından görebilirsiniz. Geçen seneye göre şasinin ucu incelirken üst bölümü de hava akımını iyileştirecek şekilde orta kısmı alçaltılmış durumda.
Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Renault RS20'nin öne eğim açısını bu fotoğraftan görebilirsiniz.
Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo, C39'un ön fren kanallarından itibaren bargeboard ve sidepod bölgesine giden hava akımını incelemek için flo-viz aerodinami ölçüm boyasını kullandı.
Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Burada daha yakından görebilirsiniz. Burundaki ana kanalın Alfa Romeo'nun yol araçlarında kullandığı panjur tasarımına benzediği görülüyor.
Racing Point RP20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Racing Point'in en arka bölümünün ne kadar dar olduğu bu fotoğrafta görülüyor.
McLaren MCL35
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Bu resimde de McLaren aracını görüyorsunuz. Aracın sol arka tarafında floviz ölçüm boyası olduğu görülüyor.
Haas F1 Team VF-20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Haas VF20'nin burnuna yakından bakış. Klasik çıkıntılı burna sahip olan Haas, Ferrari'nin geçen sene Singapur'dan beri sahip olduğu kanallo buruna geçiş yaptı. Kanal bölgesinde hava akımını farklı bölgelere iletmek için kullanılan ince ayraçlar yer alıyor.
Ferrari SF1000 direksiyonu
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000'in direksiyonunda yer alan pedal yerleşimine dair güzel bir fotoğraf.
Ferrari SF1000 ön kanat
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000'in ön kanat flaplerinin dış bölümüne yakından bakış. Kanat altında yer alan dikey iki parça ile bu bölümdeki kıvrımlar çok net bir şekilde görebiliyor.
Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo aracın arka tarafındaki hava akımını ölçmek için de floviz boyasını kullandı. Bu boya ile genelde simülasyonda elde edilen verilerin pist üstü verileriyle eşleşip eşleşmediğine bakılıyor.
Ferrari SF1000 ön kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mekanikerin ön kanat flap açılarını değiştirdiği an
Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Kevin Magnussen, lastik patlatması sonucu kaza yapmıştı. Kaza sonrasında lastiğin janttan ayrılmasıyla jant ayrıntıları ortaya çıktı. Arka jantlarda başka takımlardaki gibi delikler olduğu ortaya çıktı.
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Norris'in McLaren aracını zorladığı bir anda sol arka lastiğe binen yükün görüntülendiği bir fotoğraf
Pierre Gasly, AlphaTauri AT01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Benzer yükü AlphaTauri aracında da görebilirsiniz.
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull, burundaki hava akımının beklediği gibi istikrarlı olup olmadığını görmek için floviz boyasını kullandı.
McLaren MCL35 detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren, kokpit üstündeki hava girişine gelen hava akımının beklendiği gibi olup olmadığını anlamak için oldukça karışık bir sensör düzeneği kullandı.
Ferrari SF1000 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, SF1000'in arka bölümündeki hava akımı istikrarını ölçmek için floviz boyası kullandı.
Ferrari SF1000 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, testlerin ikinci gününde ön kanadın ne kadar esnediğini görüntüleyebilmek için kanadın dış kısmında iki uca farklı sensörler ekledi.
Alex Albon, Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, ön kanattan ve tekerleklerden arkaya gelen hava akımını ölçmek için büyük bir sensör kullandı. Alt taraf ile üst taraf arasında sensörlerin sıklığı arasındaki fark dikkatlerden kaçmıyor. Alt taraftaki sensörlerin çok sık olması, bu bölümden geçen hava akımının ne kadar yoğun olduğunu işaret ediyor.
Ferrari SF1000 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, sidepodun kola şişesi bölümünde tabandan geçen hava akımını ölçmek için sensörler kullandı.
Racing Point RP20
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ön tekerleği takılmayan Racing Point aracında, bargeboard ve sidepod bölgesini daha yalın bir şekilde görebiliyoruz.
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren aracının arkasına yerleştirilen büyük sensör
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000'in bargeboard ve sidepod bölgesine yakından bakış.
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari'nin ön kanadın iki tarafına ve aynı zamanda burun kısmına yerleştirdiği sensörlerle attığı turdan bir görüntü.
George Russell, Williams FW43
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Williams aracı büyük sensörleriyle
Alexander Albon, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull hem ön tekerleklerin arkasında hem de hava girişinde sensörleri kullandı.
Pierre Gasly, AlphaTauri AT01
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
AlphaTauri de sensörleri kullanan takımlardan birisiydi. Bu arada ön kanat flaplerinin dış kısmının ne kadar ekstrem bir şekilde kenardan bağlandığına dikkat ediniz.
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Teknik içeriklerden bahsederken çoğu zaman kanat uçlarında oluşan girdaplardan bahsediyoruz. İşte onların arka kanatta görüntülendiği anlardan birisi.
Daniel Ricciardo, Renault R.S.20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Renault aracındaki benzer görüntü.
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Racing Point RP19'da motor hava girişinin yanında yer alan iki parçaya dikkat. Bunlar lastik performansı görüntülemek ve haritalamak için kullanılan kızıl ötesi kameralar. The Racing Point RP19 still sporting its bullet-shaped airbox pods which enclose additional infra-red cameras to monitor and map tyre performance.
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren, motor kapağının arkasına yerleştirdiği çift katlı T kanadın performansını ölçmek için floviz boyası kullandı.
Alfa Romeo Racing C39 ön kanat
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo'nun ön kanadındaki flapleri sabitlemeye yarayan metal parçalara yakından bakış.
Alfa Romeo Racing C39
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo'nun sidepod bölgesini ve hava girişini yakından gösteren bir fotoğraf. Ayrıca haloda izin verilen bölgede yapılan kanatçık tasarımı da dikkat çekici. Önceden haloya eklenen parçalar ekstra bir parça gibi dururken şimdi halonun içerisinde yer alan bir kanal gibi görev görüyor.
Alfa Romeo Racing C39 direksiyon detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo Racing C39 bargeboard detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari'nin ön fren kanalları, hava akımını jantlardan dışarıya maksimum düzeyde verecek şekilde tasarlanmış.
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes'in oldukça karmaşık bargeboard bölgesi ve bol kanallı tabanı dikkat çekiyor.
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Mercedes, rakiplerinin aksine beyaz floviz boya ile görüntülendi. Ön süspansiyonlara dikkat
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 aero boyası ile
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo aracındaki floviz boyasının hava akımı ile araç üzerinde nasıl dağıldığını görebilirsiniz.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Giorgi Piola
Teknik galeri: Barcelona testlerinde 1. hafta
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