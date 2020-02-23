Teknik galeri: Barcelona testlerinde 1. hafta

Red Bull Racing RB16 motoru 1 / 51 Fotoğraf: Franco Nugnes Testlerde araçları gizlemek için kullanılan plakaların yasaklanmasının ardından, bu sene araçları daha rahat görebiliyoruz. Bu fotoğrafta Red Bull aracında yer alan Honda güç ünitesinin ve soğutma paketinin nasıl yerleştirildiğini görüyorsunuz. Sidepodlarda maksimum aerodinamik performans için, soğutma bölümlerinin bir bölümü aracın arkasına doğru kaydırılmış durumda.

AlphaTauri AT01 motoru 2 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Burada ise bir diğer Honda güç üniteli AlphaTauri aracını görüyorsunuz. İki takım arasındaki işbirliği üst düzeyde olduğu ve hatta AlphaTauri'nin arka tarafı Red Bull'la çok benzer olduğu için güç ünitesi yerleşiminde de benzerliği görebiliyorsunuz.

Racing Point RP20 motoru 3 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Karşınızda Racing Point ve Mercedes güç ünitesi yerleşimi. Sidepod bölümünde yüksek yerleştirilen yan kaza barını, radyatörleri, güç ünitesini ve egzoz bölümünü görebiliyorsunuz.

Haas F1 Team VF-20 4 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Haas'ın sidepod ve bargeboard bölgesine yakından bakış.

AlphaTauri AT01 5 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images AlphaTauri aracının kaşık şeklindeki (orta bölümü düşük, kenarlar yüksekte) arka kanadına ve arka bölümüne dair güzel bir fotoğraf.

Mercedes F1 W11 6 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes'in aracın arkasına yerleştirdiği devasa sensörler. Bu sensörler, aracın arkasında difüzör, taban ve lastiklerden gelen hava akımını ölçerek bir aerodinamik haritalama ya da profil oluşturmak için kullanılıyor.

Mercedes AMG F1 W11 fren 7 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes W11'in ön fren sisteminin, ön tekerlek tamburu eklenmeden önceki görünüşü. Takımın üflemeli aks etkisini görmek için fren kanallarını janta doğru nasıl yönlendirdiğini bu resimde açık bir şekilde görebilirsiniz. Aksa hava gönderilmesini sağlayan gri borunun geçen seneye göre iyileştirildiği ve daha fazla hava çıkışı sağlayacağı görülüyor.

Mercedes F1 AMG W11 fren 8 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Burada ise gri boru takılmadan, daha yakından çekilmiş bir görüntü. Burada detayları daha yakından görebiliyorsunuz. Aks üzerindeki delikler dikkat çekiyor.

Mercedes F1 AMG ön süspansiyon 9 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes W11'in şasi ucu, dar olan ön süspansiyonlara uygun olacak şekilde gittikçe daralıyor. Süspansiyonların şaside birleştiği yeri göstermek istemeyen Mercedes, bu bölümü gri bir parça ile kapaklı yapmış gibi görünüyor.

Haas F1 Team VF20 burun ve ön kanat 10 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Haas VF20'nin kenar kenarlarında, buruna yerleştirilen yüksek hızlı kamera ile dikkatli bir şekilde incelenecek yerler sarı noktalarla işaretlenmiş durumda. Takımlar bunu genelde kanadın esneme açısını görmek için kullanıyorlar.

Racing Point RP20 ön süspansiyon 11 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Racing Point'in karoser altında yer alan ön süspansiyon tasarımına yakından bakış. Racing Point'in 2020 aracı, dışarıdan Mercedes'in 2019 aracına çok benzese de, takımın süspansiyonlarda kendi tasarımını kullandığı görülüyor.

McLaren MCL35 ön 12 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Testlerin son gününde McLaren, yeni bir ön kanat test etti. Bu kanadın flap bölümlerinin şekli, kanat altında yer alan dikey parçalar, flap ayarlayıcılar ve kanadın dış plakasında değişiklikler bulunuyor.

McLaren MCL35 ön 13 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren'ın bu sene incelen şasi ucunu yakından görebilirsiniz. Geçen seneye göre şasinin ucu incelirken üst bölümü de hava akımını iyileştirecek şekilde orta kısmı alçaltılmış durumda.

Renault F1 Team R.S.20 14 / 51 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Renault RS20'nin öne eğim açısını bu fotoğraftan görebilirsiniz.

Alfa Romeo Racing C39 15 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo, C39'un ön fren kanallarından itibaren bargeboard ve sidepod bölgesine giden hava akımını incelemek için flo-viz aerodinami ölçüm boyasını kullandı.

Alfa Romeo Racing C39 16 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Burada daha yakından görebilirsiniz. Burundaki ana kanalın Alfa Romeo'nun yol araçlarında kullandığı panjur tasarımına benzediği görülüyor.

Racing Point RP20 17 / 51 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Racing Point'in en arka bölümünün ne kadar dar olduğu bu fotoğrafta görülüyor.

McLaren MCL35 18 / 51 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Bu resimde de McLaren aracını görüyorsunuz. Aracın sol arka tarafında floviz ölçüm boyası olduğu görülüyor.

Haas F1 Team VF-20 19 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Haas VF20'nin burnuna yakından bakış. Klasik çıkıntılı burna sahip olan Haas, Ferrari'nin geçen sene Singapur'dan beri sahip olduğu kanallo buruna geçiş yaptı. Kanal bölgesinde hava akımını farklı bölgelere iletmek için kullanılan ince ayraçlar yer alıyor.

Ferrari SF1000 direksiyonu 20 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000'in direksiyonunda yer alan pedal yerleşimine dair güzel bir fotoğraf.

Ferrari SF1000 ön kanat 21 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000'in ön kanat flaplerinin dış bölümüne yakından bakış. Kanat altında yer alan dikey iki parça ile bu bölümdeki kıvrımlar çok net bir şekilde görebiliyor.

Alfa Romeo Racing C39 22 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo aracın arka tarafındaki hava akımını ölçmek için de floviz boyasını kullandı. Bu boya ile genelde simülasyonda elde edilen verilerin pist üstü verileriyle eşleşip eşleşmediğine bakılıyor.

Ferrari SF1000 ön kanadı 23 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mekanikerin ön kanat flap açılarını değiştirdiği an

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 24 / 51 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, lastik patlatması sonucu kaza yapmıştı. Kaza sonrasında lastiğin janttan ayrılmasıyla jant ayrıntıları ortaya çıktı. Arka jantlarda başka takımlardaki gibi delikler olduğu ortaya çıktı.

Lando Norris, McLaren MCL35 25 / 51 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Norris'in McLaren aracını zorladığı bir anda sol arka lastiğe binen yükün görüntülendiği bir fotoğraf

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 26 / 51 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Benzer yükü AlphaTauri aracında da görebilirsiniz.

Red Bull Racing RB16 27 / 51 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Red Bull, burundaki hava akımının beklediği gibi istikrarlı olup olmadığını görmek için floviz boyasını kullandı.

McLaren MCL35 detay 28 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren, kokpit üstündeki hava girişine gelen hava akımının beklendiği gibi olup olmadığını anlamak için oldukça karışık bir sensör düzeneği kullandı.

Ferrari SF1000 arka detay 29 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari, SF1000'in arka bölümündeki hava akımı istikrarını ölçmek için floviz boyası kullandı.

Ferrari SF1000 ön kanat detay 30 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari, testlerin ikinci gününde ön kanadın ne kadar esnediğini görüntüleyebilmek için kanadın dış kısmında iki uca farklı sensörler ekledi.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 31 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull, ön kanattan ve tekerleklerden arkaya gelen hava akımını ölçmek için büyük bir sensör kullandı. Alt taraf ile üst taraf arasında sensörlerin sıklığı arasındaki fark dikkatlerden kaçmıyor. Alt taraftaki sensörlerin çok sık olması, bu bölümden geçen hava akımının ne kadar yoğun olduğunu işaret ediyor.

Ferrari SF1000 taban detay 32 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari, sidepodun kola şişesi bölümünde tabandan geçen hava akımını ölçmek için sensörler kullandı.

Racing Point RP20 33 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Ön tekerleği takılmayan Racing Point aracında, bargeboard ve sidepod bölgesini daha yalın bir şekilde görebiliyoruz.

Lando Norris, McLaren MCL35 34 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren aracının arkasına yerleştirilen büyük sensör

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 35 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000'in bargeboard ve sidepod bölgesine yakından bakış.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 36 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari'nin ön kanadın iki tarafına ve aynı zamanda burun kısmına yerleştirdiği sensörlerle attığı turdan bir görüntü.

George Russell, Williams FW43 37 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Williams aracı büyük sensörleriyle

Alexander Albon, Red Bull Racing 38 / 51 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Red Bull hem ön tekerleklerin arkasında hem de hava girişinde sensörleri kullandı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 39 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images AlphaTauri de sensörleri kullanan takımlardan birisiydi. Bu arada ön kanat flaplerinin dış kısmının ne kadar ekstrem bir şekilde kenardan bağlandığına dikkat ediniz.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 40 / 51 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Teknik içeriklerden bahsederken çoğu zaman kanat uçlarında oluşan girdaplardan bahsediyoruz. İşte onların arka kanatta görüntülendiği anlardan birisi.

Daniel Ricciardo, Renault R.S.20 41 / 51 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Renault aracındaki benzer görüntü.

Sergio Perez, Racing Point RP20 42 / 51 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Racing Point RP19'da motor hava girişinin yanında yer alan iki parçaya dikkat. Bunlar lastik performansı görüntülemek ve haritalamak için kullanılan kızıl ötesi kameralar. The Racing Point RP19 still sporting its bullet-shaped airbox pods which enclose additional infra-red cameras to monitor and map tyre performance.

Lando Norris, McLaren MCL35 43 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren, motor kapağının arkasına yerleştirdiği çift katlı T kanadın performansını ölçmek için floviz boyası kullandı.

Alfa Romeo Racing C39 ön kanat 44 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo'nun ön kanadındaki flapleri sabitlemeye yarayan metal parçalara yakından bakış.

Alfa Romeo Racing C39 45 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo'nun sidepod bölgesini ve hava girişini yakından gösteren bir fotoğraf. Ayrıca haloda izin verilen bölgede yapılan kanatçık tasarımı da dikkat çekici. Önceden haloya eklenen parçalar ekstra bir parça gibi dururken şimdi halonun içerisinde yer alan bir kanal gibi görev görüyor.

Alfa Romeo Racing C39 direksiyon detay 46 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo Racing C39 bargeboard detay 47 / 51 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 ön fren detay 48 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari'nin ön fren kanalları, hava akımını jantlardan dışarıya maksimum düzeyde verecek şekilde tasarlanmış.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11 49 / 51 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes'in oldukça karmaşık bargeboard bölgesi ve bol kanallı tabanı dikkat çekiyor.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 50 / 51 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mercedes, rakiplerinin aksine beyaz floviz boya ile görüntülendi. Ön süspansiyonlara dikkat