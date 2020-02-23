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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

Teknik galeri: Barcelona testlerinde 1. hafta

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Teknik galeri: Barcelona testlerinde 1. hafta
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
23 Şub 2020 11:26

Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden 2020 Formula 1 sezonu öncesinde yeni araçlarda öne çıkan teknik kareleri sizler için derledik.

2020 Formula 1 sezonu öncesinde sadece 6 gün sürecek olan kış testlerinin ilk haftası tamamlandı.

İlk hafta büyük ölçüde Mercedes'in aracına eklediği DAS (Çift Eksenli Direksiyon) güncellemesinin tartışılmasıyla geçse de, tüm takımlar kendi programlarını uygulamaya çalıştılar.

Testlerin kısıtlı olması nedeniyle takımlar, güncellemeler üzerinde hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar.

Testlerde öne çıkan teknik güncellemeleri sizler için hazırladık. Galeride ilerleyerek görüntüleyebilirsiniz.

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Red Bull Racing RB16 motoru

Red Bull Racing RB16 motoru
1/51

Fotoğraf: Franco Nugnes

Testlerde araçları gizlemek için kullanılan plakaların yasaklanmasının ardından, bu sene araçları daha rahat görebiliyoruz. Bu fotoğrafta Red Bull aracında yer alan Honda güç ünitesinin ve soğutma paketinin nasıl yerleştirildiğini görüyorsunuz. Sidepodlarda maksimum aerodinamik performans için, soğutma bölümlerinin bir bölümü aracın arkasına doğru kaydırılmış durumda.

AlphaTauri AT01 motoru

AlphaTauri AT01 motoru
2/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Burada ise bir diğer Honda güç üniteli AlphaTauri aracını görüyorsunuz. İki takım arasındaki işbirliği üst düzeyde olduğu ve hatta AlphaTauri'nin arka tarafı Red Bull'la çok benzer olduğu için güç ünitesi yerleşiminde de benzerliği görebiliyorsunuz. 

Racing Point RP20 motoru

Racing Point RP20 motoru
3/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Karşınızda Racing Point ve Mercedes güç ünitesi yerleşimi. Sidepod bölümünde yüksek yerleştirilen yan kaza barını, radyatörleri, güç ünitesini ve egzoz bölümünü görebiliyorsunuz.

Haas F1 Team VF-20

Haas F1 Team VF-20
4/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas'ın sidepod ve bargeboard bölgesine yakından bakış.

AlphaTauri AT01

AlphaTauri AT01
5/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri aracının kaşık şeklindeki (orta bölümü düşük, kenarlar yüksekte) arka kanadına ve arka bölümüne dair güzel bir fotoğraf.

Mercedes F1 W11

Mercedes F1 W11
6/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in aracın arkasına yerleştirdiği devasa sensörler. Bu sensörler, aracın arkasında difüzör, taban ve lastiklerden gelen hava akımını ölçerek bir aerodinamik haritalama ya da profil oluşturmak için kullanılıyor.

Mercedes AMG F1 W11 fren

Mercedes AMG F1 W11 fren
7/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W11'in ön fren sisteminin, ön tekerlek tamburu eklenmeden önceki görünüşü. Takımın üflemeli aks etkisini görmek için fren kanallarını janta doğru nasıl yönlendirdiğini bu resimde açık bir şekilde görebilirsiniz. Aksa hava gönderilmesini sağlayan gri borunun geçen seneye göre iyileştirildiği ve daha fazla hava çıkışı sağlayacağı görülüyor.

Mercedes F1 AMG W11 fren

Mercedes F1 AMG W11 fren
8/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Burada ise gri boru takılmadan, daha yakından çekilmiş bir görüntü. Burada detayları daha yakından görebiliyorsunuz. Aks üzerindeki delikler dikkat çekiyor.

Mercedes F1 AMG ön süspansiyon

Mercedes F1 AMG ön süspansiyon
9/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W11'in şasi ucu, dar olan ön süspansiyonlara uygun olacak şekilde gittikçe daralıyor. Süspansiyonların şaside birleştiği yeri göstermek istemeyen Mercedes, bu bölümü gri bir parça ile kapaklı yapmış gibi görünüyor.

Haas F1 Team VF20 burun ve ön kanat

Haas F1 Team VF20 burun ve ön kanat
10/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Haas VF20'nin kenar kenarlarında, buruna yerleştirilen yüksek hızlı kamera ile dikkatli bir şekilde incelenecek yerler sarı noktalarla işaretlenmiş durumda. Takımlar bunu genelde kanadın esneme açısını görmek için kullanıyorlar.

Racing Point RP20 ön süspansiyon

Racing Point RP20 ön süspansiyon
11/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point'in karoser altında yer alan ön süspansiyon tasarımına yakından bakış. Racing Point'in 2020 aracı, dışarıdan Mercedes'in 2019 aracına çok benzese de, takımın süspansiyonlarda kendi tasarımını kullandığı görülüyor.

McLaren MCL35 ön

McLaren MCL35 ön
12/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Testlerin son gününde McLaren, yeni bir ön kanat test etti. Bu kanadın flap bölümlerinin şekli, kanat altında yer alan dikey parçalar, flap ayarlayıcılar ve kanadın dış plakasında değişiklikler bulunuyor.

McLaren MCL35 ön

McLaren MCL35 ön
13/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren'ın bu sene incelen şasi ucunu yakından görebilirsiniz. Geçen seneye göre şasinin ucu incelirken üst bölümü de hava akımını iyileştirecek şekilde orta kısmı alçaltılmış durumda.

Renault F1 Team R.S.20

Renault F1 Team R.S.20
14/51

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Renault RS20'nin öne eğim açısını bu fotoğraftan görebilirsiniz.

Alfa Romeo Racing C39

Alfa Romeo Racing C39
15/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo, C39'un ön fren kanallarından itibaren bargeboard ve sidepod bölgesine giden hava akımını incelemek için flo-viz aerodinami ölçüm boyasını kullandı.

Alfa Romeo Racing C39

Alfa Romeo Racing C39
16/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Burada daha yakından görebilirsiniz. Burundaki ana kanalın Alfa Romeo'nun yol araçlarında kullandığı panjur tasarımına benzediği görülüyor.

Racing Point RP20

Racing Point RP20
17/51

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Racing Point'in en arka bölümünün ne kadar dar olduğu bu fotoğrafta görülüyor.

McLaren MCL35

McLaren MCL35
18/51

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu resimde de McLaren aracını görüyorsunuz. Aracın sol arka tarafında floviz ölçüm boyası olduğu görülüyor.

Haas F1 Team VF-20

Haas F1 Team VF-20
19/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas VF20'nin burnuna yakından bakış. Klasik çıkıntılı burna sahip olan Haas, Ferrari'nin geçen sene Singapur'dan beri sahip olduğu kanallo buruna geçiş yaptı. Kanal bölgesinde hava akımını farklı bölgelere iletmek için kullanılan ince ayraçlar yer alıyor.

Ferrari SF1000 direksiyonu

Ferrari SF1000 direksiyonu
20/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000'in direksiyonunda yer alan pedal yerleşimine dair güzel bir fotoğraf.

Ferrari SF1000 ön kanat

Ferrari SF1000 ön kanat
21/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000'in ön kanat flaplerinin dış bölümüne yakından bakış. Kanat altında yer alan dikey iki parça ile bu bölümdeki kıvrımlar çok net bir şekilde görebiliyor.

Alfa Romeo Racing C39

Alfa Romeo Racing C39
22/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo aracın arka tarafındaki hava akımını ölçmek için de floviz boyasını kullandı. Bu boya ile genelde simülasyonda elde edilen verilerin pist üstü verileriyle eşleşip eşleşmediğine bakılıyor.

Ferrari SF1000 ön kanadı

Ferrari SF1000 ön kanadı
23/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mekanikerin ön kanat flap açılarını değiştirdiği an

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20
24/51

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, lastik patlatması sonucu kaza yapmıştı. Kaza sonrasında lastiğin janttan ayrılmasıyla jant ayrıntıları ortaya çıktı. Arka jantlarda başka takımlardaki gibi delikler olduğu ortaya çıktı.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
25/51

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris'in McLaren aracını zorladığı bir anda sol arka lastiğe binen yükün görüntülendiği bir fotoğraf

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01
26/51

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Benzer yükü AlphaTauri aracında da görebilirsiniz.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
27/51

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull, burundaki hava akımının beklediği gibi istikrarlı olup olmadığını görmek için floviz boyasını kullandı.

McLaren MCL35 detay

McLaren MCL35 detay
28/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren, kokpit üstündeki hava girişine gelen hava akımının beklendiği gibi olup olmadığını anlamak için oldukça karışık bir sensör düzeneği kullandı.

Ferrari SF1000 arka detay

Ferrari SF1000 arka detay
29/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, SF1000'in arka bölümündeki hava akımı istikrarını ölçmek için floviz boyası kullandı.

Ferrari SF1000 ön kanat detay

Ferrari SF1000 ön kanat detay
30/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, testlerin ikinci gününde ön kanadın ne kadar esnediğini görüntüleyebilmek için kanadın dış kısmında iki uca farklı sensörler ekledi.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
31/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull, ön kanattan ve tekerleklerden arkaya gelen hava akımını ölçmek için büyük bir sensör kullandı. Alt taraf ile üst taraf arasında sensörlerin sıklığı arasındaki fark dikkatlerden kaçmıyor. Alt taraftaki sensörlerin çok sık olması, bu bölümden geçen hava akımının ne kadar yoğun olduğunu işaret ediyor.

Ferrari SF1000 taban detay

Ferrari SF1000 taban detay
32/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, sidepodun kola şişesi bölümünde tabandan geçen hava akımını ölçmek için sensörler kullandı.

Racing Point RP20

Racing Point RP20
33/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ön tekerleği takılmayan Racing Point aracında, bargeboard ve sidepod bölgesini daha yalın bir şekilde görebiliyoruz.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
34/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren aracının arkasına yerleştirilen büyük sensör

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
35/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000'in bargeboard ve sidepod bölgesine yakından bakış.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
36/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin ön kanadın iki tarafına ve aynı zamanda burun kısmına yerleştirdiği sensörlerle attığı turdan bir görüntü.

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
37/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams aracı büyük sensörleriyle

Alexander Albon, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing
38/51

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull hem ön tekerleklerin arkasında hem de hava girişinde sensörleri kullandı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01
39/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri de sensörleri kullanan takımlardan birisiydi. Bu arada ön kanat flaplerinin dış kısmının ne kadar ekstrem bir şekilde kenardan bağlandığına dikkat ediniz.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
40/51

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Teknik içeriklerden bahsederken çoğu zaman kanat uçlarında oluşan girdaplardan bahsediyoruz. İşte onların arka kanatta görüntülendiği anlardan birisi.

Daniel Ricciardo, Renault R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault R.S.20
41/51

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Renault aracındaki benzer görüntü.

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20
42/51

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Racing Point RP19'da motor hava girişinin yanında yer alan iki parçaya dikkat. Bunlar lastik performansı görüntülemek ve haritalamak için kullanılan kızıl ötesi kameralar. The Racing Point RP19 still sporting its bullet-shaped airbox pods which enclose additional infra-red cameras to monitor and map tyre performance.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
43/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren, motor kapağının arkasına yerleştirdiği çift katlı T kanadın performansını ölçmek için floviz boyası kullandı.

Alfa Romeo Racing C39 ön kanat

Alfa Romeo Racing C39 ön kanat
44/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo'nun ön kanadındaki flapleri sabitlemeye yarayan metal parçalara yakından bakış.

Alfa Romeo Racing C39

Alfa Romeo Racing C39
45/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo'nun sidepod bölgesini ve hava girişini yakından gösteren bir fotoğraf. Ayrıca haloda izin verilen bölgede yapılan kanatçık tasarımı da dikkat çekici. Önceden haloya eklenen parçalar ekstra bir parça gibi dururken şimdi halonun içerisinde yer alan bir kanal gibi görev görüyor.

Alfa Romeo Racing C39 direksiyon detay

Alfa Romeo Racing C39 direksiyon detay
46/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo Racing C39 bargeboard detay

Alfa Romeo Racing C39 bargeboard detay
47/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 ön fren detay

Ferrari SF1000 ön fren detay
48/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari'nin ön fren kanalları, hava akımını jantlardan dışarıya maksimum düzeyde verecek şekilde tasarlanmış.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11
49/51

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes'in oldukça karmaşık bargeboard bölgesi ve bol kanallı tabanı dikkat çekiyor.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
50/51

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes, rakiplerinin aksine beyaz floviz boya ile görüntülendi. Ön süspansiyonlara dikkat

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 aero boyası ile

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 aero boyası ile
51/51

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo aracındaki floviz boyasının hava akımı ile araç üzerinde nasıl dağıldığını görebilirsiniz.

İlk gün teknik fotoğrafları için tıklayınız >> 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Giorgi Piola

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

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