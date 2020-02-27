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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Analiz

Teknik galeri: Barcelona testleri 5. gün sabah

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Teknik galeri: Barcelona testleri 5. gün sabah
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
27 Şub 2020 12:36

Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden, Barcelona testlerinin 5. gün sabahında öne çıkan teknik yenilikleri sizler için derledik.

 

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Alfa Romeo C39 arka kanat

Alfa Romeo C39 arka kanat
1/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa Romeo'nun arka kanadında, oldukça büyük kuğu boynu şeklinde yeni dikey destekler yer alıyor.

Mercedes AMG F1 W11 ön kanat

Mercedes AMG F1 W11 ön kanat
2/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, ön kanadının belli bölümlerinin izin verilen ölçüler dahilinde esneyip esnemediğini görüntülemek için o bölgelere damalı bayrak bantı yapıştırdı. Yüksek hızlı kameralar ile referans noktalarının ne kadar esnediğine bakılıyor.

Ferrari SF1000 ön kanat

Ferrari SF1000 ön kanat
3/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari benzer testi, kanadın kenarlarına yerleştirdiği yere paralel sensörlerle yapmıştı.

McLaren MCL35 fren

McLaren MCL35 fren
4/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

The McLaren MCL35’in ön tekerlek tamburu, geçen senekinden biraz farklı. Hava geçişi için daha kıvrımlı ve arada daha fazla boşluğun olduğu bir tasarım bulunuyor.

Alfa Romeo C39 arka kanat

Alfa Romeo C39 arka kanat
5/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Alfa Romeo'nun arka kanadı bir başka açıdan.

Ferrari SF1000 ön süspansiyon

Ferrari SF1000 ön süspansiyon
6/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari'nin ön süspansiyon sistemine ve özellikle de 3. amortisöre yakından bakış. Bu bölümün içinde klasik yay kullanılıyor.

Ferrari SF1000 taban

Ferrari SF1000 taban
7/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF1000'in tabanının arka tekerleğin ön kısmında yer alan bölümü dikkat çekiyor.  Bu bölümde kenardan gelen kanatçık, dikey şekilde uzanan kanatçıkla birleşiyor. Arka tekerleğin önünde oluşan aerodinamik türbülans nedeniyle bu bölgede yapılan değişiklikler önem taşıyor çünkü bu bölümde yapılanlar, türbülansı etkileyerek difüzörün istikrarlı çalışmasına yardımcı oluyor.

Red Bull Racing RB16, ön

Red Bull Racing RB16, ön
8/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull mekanikerinin yaptığı çalışma, ön süspansiyonları görmemizi sağlıyor.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
9/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault RS20'nin burun altında yer alan pelerin hava yönlendirici kanat tasarımı ve iki kanala dair güzel fotoğraf.

Haas VF-20 arka kanadı

Haas VF-20 arka kanadı
10/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas aracının arkasına dair güzel bir fotoğraf. Motor kapağının arkasında tek parça T-kanat yer alırken arka kanat diğer takımların aksine iki V şekline sahip.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
11/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin ön tekerlek tamburu ve fren kanalı.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
12/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin güç ünitesi yerleşimi

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
13/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin egzoz sistemini ve arka süspansiyonlarını bu şekilde daha ayrıntılı görebiliyoruz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Editör Giorgi Piola

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