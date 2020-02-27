Teknik galeri: Barcelona testleri 5. gün sabah
Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden, Barcelona testlerinin 5. gün sabahında öne çıkan teknik yenilikleri sizler için derledik.
Alfa Romeo C39 arka kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo'nun arka kanadında, oldukça büyük kuğu boynu şeklinde yeni dikey destekler yer alıyor.
Mercedes AMG F1 W11 ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes, ön kanadının belli bölümlerinin izin verilen ölçüler dahilinde esneyip esnemediğini görüntülemek için o bölgelere damalı bayrak bantı yapıştırdı. Yüksek hızlı kameralar ile referans noktalarının ne kadar esnediğine bakılıyor.
Ferrari SF1000 ön kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari benzer testi, kanadın kenarlarına yerleştirdiği yere paralel sensörlerle yapmıştı.
McLaren MCL35 fren
Fotoğraf: Giorgi Piola
The McLaren MCL35’in ön tekerlek tamburu, geçen senekinden biraz farklı. Hava geçişi için daha kıvrımlı ve arada daha fazla boşluğun olduğu bir tasarım bulunuyor.
Alfa Romeo C39 arka kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo'nun arka kanadı bir başka açıdan.
Ferrari SF1000 ön süspansiyon
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari'nin ön süspansiyon sistemine ve özellikle de 3. amortisöre yakından bakış. Bu bölümün içinde klasik yay kullanılıyor.
Ferrari SF1000 taban
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000'in tabanının arka tekerleğin ön kısmında yer alan bölümü dikkat çekiyor. Bu bölümde kenardan gelen kanatçık, dikey şekilde uzanan kanatçıkla birleşiyor. Arka tekerleğin önünde oluşan aerodinamik türbülans nedeniyle bu bölgede yapılan değişiklikler önem taşıyor çünkü bu bölümde yapılanlar, türbülansı etkileyerek difüzörün istikrarlı çalışmasına yardımcı oluyor.
Red Bull Racing RB16, ön
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull mekanikerinin yaptığı çalışma, ön süspansiyonları görmemizi sağlıyor.
Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Renault RS20'nin burun altında yer alan pelerin hava yönlendirici kanat tasarımı ve iki kanala dair güzel fotoğraf.
Haas VF-20 arka kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Haas aracının arkasına dair güzel bir fotoğraf. Motor kapağının arkasında tek parça T-kanat yer alırken arka kanat diğer takımların aksine iki V şekline sahip.
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari'nin ön tekerlek tamburu ve fren kanalı.
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari'nin güç ünitesi yerleşimi
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari'nin egzoz sistemini ve arka süspansiyonlarını bu şekilde daha ayrıntılı görebiliyoruz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Barcelona Şubat testi II
|Editör
|Giorgi Piola
Teknik galeri: Barcelona testleri 5. gün sabah
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