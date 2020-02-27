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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

Teknik galeri: Barcelona testleri 4. gün

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Teknik galeri: Barcelona testleri 4. gün
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
27 Şub 2020 11:05

Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden, 2020 Formula 1 sezonu öncesinde Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin 4. gününde öne çıkan teknik kareleri sizler için derledik.

 

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Red Bull Racing RB16 arka detay

Red Bull Racing RB16 arka detay
1/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

RB16'nın arka kanadında belli noktalarda, araca yerleştirilen yüksek hızlı kameralara referans noktası oluşturacak bantlar yer alıyor. Bu kameralar kanadın farklı durumlardaki tepkilerini kayıt ediyor.

McLaren MCL35 difüzör detay

McLaren MCL35 difüzör detay
2/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren ikinci testlere yeni bir difüzör getirdi. Yeni difüzörün dış kısmı öncekine göre daha az köşeli ve Gurney parçası kullanılmış.

Racing Point RP20 detay

Racing Point RP20 detay
3/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point'in sıcaklığı dengelemeye yarayan kanallı arka jantı.

Red Bull Racing RB16 arka kanat

Red Bull Racing RB16 arka kanat
4/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takımın hangi bölümlerin ne kadar esnediğini görüntülemek için koyduğu bantları bu açıdan daha iyi görebilirsiniz.

Renault F1 Team R.S.20

Renault F1 Team R.S.20
5/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault'nun burnuna ve S-kanal girişine yakından bakış

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
6/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull mühendisleri, arka kanadın bir bölümüne eklenen floviz boyasının nasıl dağıldığını kontrol ediyorlar.

Valtteri Bottas'ın direksiyonu

Valtteri Bottas'ın direksiyonu
7/11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes W11'in direksiyonunda, DAS sistemi için direksiyonun kendisinden ziyade mil bölümünde değişiklik yapıldığı görülüyor.

Red Bull arka jantı

Red Bull arka jantı
8/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

RB16'nın arka jantının iç kısmının, lastik sıcaklığını kontrol altında tutabilmek için tırtıklı olduğu görülüyor.

Renault F1 Team R.S.20 ön süspansiyon detay

Renault F1 Team R.S.20 ön süspansiyon detay
9/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Renault'nun direksiyon sistemi, aracın ön tarafında yüksekten konumlandırılmış durumda.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
10/11

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes aracının arka kanadında floviz boyası ile ölçüm yapıldı.

Alfa Romeo Racing C39 fren kanalı

Alfa Romeo Racing C39 fren kanalı
11/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo'nun fren kanalı tasarımına yakından bakış. Bazı kanallara herhangi bir pislik kaçmaması için iç kısıma minik kanatçıklar eklendiği görülüyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Giorgi Piola

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FP1 Başlangıç:
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14:00
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Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
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17:00
Yarış
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