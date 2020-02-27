Teknik galeri: Barcelona testleri 4. gün

Red Bull Racing RB16 arka detay 1 / 11 Fotoğraf: Giorgi Piola RB16'nın arka kanadında belli noktalarda, araca yerleştirilen yüksek hızlı kameralara referans noktası oluşturacak bantlar yer alıyor. Bu kameralar kanadın farklı durumlardaki tepkilerini kayıt ediyor.

McLaren MCL35 difüzör detay 2 / 11 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren ikinci testlere yeni bir difüzör getirdi. Yeni difüzörün dış kısmı öncekine göre daha az köşeli ve Gurney parçası kullanılmış.

Racing Point RP20 detay 3 / 11 Fotoğraf: Giorgi Piola Racing Point'in sıcaklığı dengelemeye yarayan kanallı arka jantı.

Red Bull Racing RB16 arka kanat 4 / 11 Fotoğraf: Giorgi Piola Takımın hangi bölümlerin ne kadar esnediğini görüntülemek için koyduğu bantları bu açıdan daha iyi görebilirsiniz.

Renault F1 Team R.S.20 5 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Renault'nun burnuna ve S-kanal girişine yakından bakış

Red Bull Racing RB16 6 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull mühendisleri, arka kanadın bir bölümüne eklenen floviz boyasının nasıl dağıldığını kontrol ediyorlar.

Valtteri Bottas'ın direksiyonu 7 / 11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Mercedes W11'in direksiyonunda, DAS sistemi için direksiyonun kendisinden ziyade mil bölümünde değişiklik yapıldığı görülüyor.

Red Bull arka jantı 8 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images RB16'nın arka jantının iç kısmının, lastik sıcaklığını kontrol altında tutabilmek için tırtıklı olduğu görülüyor.

Renault F1 Team R.S.20 ön süspansiyon detay 9 / 11 Fotoğraf: Giorgi Piola Renault'nun direksiyon sistemi, aracın ön tarafında yüksekten konumlandırılmış durumda.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 10 / 11 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Mercedes aracının arka kanadında floviz boyası ile ölçüm yapıldı.