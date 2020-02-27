Teknik galeri: Barcelona testleri 4. gün

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden, 2020 Formula 1 sezonu öncesinde Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin 4. gününde öne çıkan teknik kareleri sizler için derledik.
Red Bull Racing RB16 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
RB16'nın arka kanadında belli noktalarda, araca yerleştirilen yüksek hızlı kameralara referans noktası oluşturacak bantlar yer alıyor. Bu kameralar kanadın farklı durumlardaki tepkilerini kayıt ediyor.
McLaren MCL35 difüzör detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren ikinci testlere yeni bir difüzör getirdi. Yeni difüzörün dış kısmı öncekine göre daha az köşeli ve Gurney parçası kullanılmış.
Racing Point RP20 detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point'in sıcaklığı dengelemeye yarayan kanallı arka jantı.
Red Bull Racing RB16 arka kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Takımın hangi bölümlerin ne kadar esnediğini görüntülemek için koyduğu bantları bu açıdan daha iyi görebilirsiniz.
Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Renault'nun burnuna ve S-kanal girişine yakından bakış
Red Bull Racing RB16
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull mühendisleri, arka kanadın bir bölümüne eklenen floviz boyasının nasıl dağıldığını kontrol ediyorlar.
Valtteri Bottas'ın direksiyonu
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mercedes W11'in direksiyonunda, DAS sistemi için direksiyonun kendisinden ziyade mil bölümünde değişiklik yapıldığı görülüyor.
Red Bull arka jantı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
RB16'nın arka jantının iç kısmının, lastik sıcaklığını kontrol altında tutabilmek için tırtıklı olduğu görülüyor.
Renault F1 Team R.S.20 ön süspansiyon detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault'nun direksiyon sistemi, aracın ön tarafında yüksekten konumlandırılmış durumda.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Mercedes aracının arka kanadında floviz boyası ile ölçüm yapıldı.
Alfa Romeo Racing C39 fren kanalı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo'nun fren kanalı tasarımına yakından bakış. Bazı kanallara herhangi bir pislik kaçmaması için iç kısıma minik kanatçıklar eklendiği görülüyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Giorgi Piola
Teknik galeri: Barcelona testleri 4. gün
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