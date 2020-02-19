Teknik galeri: Alfa Romeo C39

Alfa Romeo C39 detay 1 / 10 Fotoğraf: Alfa Romeo Alfa Romeo, geçen sene yüksüz olan yani kenar bölümü düşük konumlandırılan ön kanat kullananlardan birisi, hatta en ekstrem tasarıma sahip olandı. Takım bu sene de benzer tasarımı sürdürüyor. Dış taraf oldukça düşük bir şekilde bağlanırken ikinci flapten itibaren dış kısımda hava akımını kanat altına yönlendirecek kıvrım bulunuyor.

Alfa Romeo Racing C38 ön kanat detay 2 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Kıyaslama yapmak için bu da geçen seneki daha sade tasarım.

Alfa Romeo C39 detay 3 / 10 Fotoğraf: Alfa Romeo Alfa Romeo geçen sene de burunda hava akımını arkaya doğru yönlendirmek için 3 parçalı kanal kullanmıştı. Bu sene de benzer bir burun var ancak ana kanal ilginç bir şekilde Alfa Romeo logosuna benziyor.

Alfa Romeo C39 detay 4 / 10 Fotoğraf: Alfa Romeo Sidepod bölümü geçen seneye çok benzer ancak bargeboard ve sidepod kenarında yer alan kanat bölümünde geçen seneye göre ciddi değişiklikler bulunuyor. C39'un bargeboard bölümünde Ferrari'ye benzer çift bumerang kanat yer alıyor. Üstteki bumerang kanat, sidepod kenarına bağlanıyor.

Alfa Romeo C39 detay 5 / 10 Fotoğraf: Alfa Romeo Alfa, süspansiyon kolunu yükseltmek için ekstra parça kullanan ilk takımlardan birisiydi. 2020'de bunu daha ileri seviyeye taşıdı ve süspansiyonu tamamen yukarı kaldırdı ve alt süspansiyon kolu tekerlek merkezine daha yaklaştırıldı.

Alfa Romeo C39 detay 6 / 10 Fotoğraf: Alfa Romeo Geçen sene şasinin ucunda hava yönlendirici kanatçıklar kullanan Alfa'nın aracında henüz benzer çözümler bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde muhtemelen benzer parça tekrar araca takılacaktır.

Alfa Romeo Racing C38 kanatçıklar 7 / 10 Fotoğraf: Giorgi Piola Geçen seneki araçta yer alan kanatçıklar

Alfa Romeo C39 detay 8 / 10 Fotoğraf: Alfa Romeo Alfa Romeo, Ferrari gibi üçgen şeklinde bir motor hava girişine sahip ancak onun arkasında soğutma sistemi için ekstra büyük bir yarık bulunuyor.

Alfa Romeo C39 detay 9 / 10 Fotoğraf: Alfa Romeo Alfa Romeo'nun arka kanadın dış kısmında çok ciddi değişiklikler yaptığı görülüyor. Kanadın alt kısmındaki kesikler dışında, kanadın dış yüzeyinde de birçok hava yönlendirici minik kanatçıklar bulunuyor.