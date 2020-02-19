Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Teknik galeri: Alfa Romeo C39
Alfa Romeo C39 detay
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo, geçen sene yüksüz olan yani kenar bölümü düşük konumlandırılan ön kanat kullananlardan birisi, hatta en ekstrem tasarıma sahip olandı. Takım bu sene de benzer tasarımı sürdürüyor. Dış taraf oldukça düşük bir şekilde bağlanırken ikinci flapten itibaren dış kısımda hava akımını kanat altına yönlendirecek kıvrım bulunuyor.
Alfa Romeo Racing C38 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Kıyaslama yapmak için bu da geçen seneki daha sade tasarım.
Alfa Romeo C39 detay
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo geçen sene de burunda hava akımını arkaya doğru yönlendirmek için 3 parçalı kanal kullanmıştı. Bu sene de benzer bir burun var ancak ana kanal ilginç bir şekilde Alfa Romeo logosuna benziyor.
Alfa Romeo C39 detay
Fotoğraf: Alfa Romeo
Sidepod bölümü geçen seneye çok benzer ancak bargeboard ve sidepod kenarında yer alan kanat bölümünde geçen seneye göre ciddi değişiklikler bulunuyor. C39'un bargeboard bölümünde Ferrari'ye benzer çift bumerang kanat yer alıyor. Üstteki bumerang kanat, sidepod kenarına bağlanıyor.
Alfa Romeo C39 detay
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa, süspansiyon kolunu yükseltmek için ekstra parça kullanan ilk takımlardan birisiydi. 2020'de bunu daha ileri seviyeye taşıdı ve süspansiyonu tamamen yukarı kaldırdı ve alt süspansiyon kolu tekerlek merkezine daha yaklaştırıldı.
Alfa Romeo C39 detay
Fotoğraf: Alfa Romeo
Geçen sene şasinin ucunda hava yönlendirici kanatçıklar kullanan Alfa'nın aracında henüz benzer çözümler bulunmuyor. Ancak ilerleyen günlerde muhtemelen benzer parça tekrar araca takılacaktır.
Alfa Romeo Racing C38 kanatçıklar
Fotoğraf: Giorgi Piola
Geçen seneki araçta yer alan kanatçıklar
Alfa Romeo C39 detay
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo, Ferrari gibi üçgen şeklinde bir motor hava girişine sahip ancak onun arkasında soğutma sistemi için ekstra büyük bir yarık bulunuyor.
Alfa Romeo C39 detay
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo'nun arka kanadın dış kısmında çok ciddi değişiklikler yaptığı görülüyor. Kanadın alt kısmındaki kesikler dışında, kanadın dış yüzeyinde de birçok hava yönlendirici minik kanatçıklar bulunuyor.
Alfa Romeo Racing C38 arka kanat
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu da Alfa Romeo'nun geçen seneki arka kanat tasarımına ait bir çizim
Alfa Romeo, 2020 F1 aracını Fiorano pistinde kamuflajlı bir şekilde piste çıkarmıştı. Takım yeni aracını bugün resmi renk düzeni ile tanıttı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Alfa Romeo
|Editör
|Giorgi Piola
Teknik galeri: Alfa Romeo C39
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