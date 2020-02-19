Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Teknik: Ferrari'nin yeni ön fren kanalları
Ferrari, 2020 aracının ön fren kanallarını geçen yıla kıyasla büyüttü ve aerodinamik anlamda kazanç elde etmeye çalıştı.
Ferrari, 2020 F1 aracı SF1000'in ön tarafındaki mevcut aerodinamik çözümleriyle pek memnun etmese de detaya indiğimizde özellikle ön fren kanalı tasarımında çok ayrıntılı çalışıldığı görülüyor.
Giorgio Piola'nın görüntülerinde ön fren kanalının oldukça büyütüldüğü görülüyor. Yüzey, Brembo sisteminin daha verimli olması ve daha iyi bir soğutma sağlaması için büyütüldü. Üflemeli aks yasak olduğu için takımlar bu tür çözümler deniyorlar. Bu sayede hava akış hızını arttırmaya çalışıyorlar.
İtalyan ekip ön fren tasarımını jantlardan daha fazla hava çıkararak, aerodinamik anlamda kazanç elde etmek için tasarladı.
Mercedes W11: ecco la presa dei freni e il cestello in carbonio che mostra un condotto superiore
Photo by: Giorgio Piola
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|Editör
|Franco Nugnes
Teknik: Ferrari'nin yeni ön fren kanalları
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