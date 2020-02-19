Teknik: Ferrari'nin yeni ön fren kanalları

Ferrari, 2020 F1 aracı SF1000'in ön tarafındaki mevcut aerodinamik çözümleriyle pek memnun etmese de detaya indiğimizde özellikle ön fren kanalı tasarımında çok ayrıntılı çalışıldığı görülüyor.

Giorgio Piola'nın görüntülerinde ön fren kanalının oldukça büyütüldüğü görülüyor. Yüzey, Brembo sisteminin daha verimli olması ve daha iyi bir soğutma sağlaması için büyütüldü. Üflemeli aks yasak olduğu için takımlar bu tür çözümler deniyorlar. Bu sayede hava akış hızını arttırmaya çalışıyorlar.

İtalyan ekip ön fren tasarımını jantlardan daha fazla hava çıkararak, aerodinamik anlamda kazanç elde etmek için tasarladı.

Bu tasarım, Mercedes tarafından kullanılan tasarımın tamamen zıttı.