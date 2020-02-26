Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Teknik: Ferrari, 'kaşık' arka kanadı test ediyor
Ferrari, Avustralya GP için planlanan aerodinamik paketi ortaya çıkarmaya başlarken, geçen haftaya kıyasla daha farklı bir arka kanat test edildi.
Ferrari geçen testin ardından bu hafta sonu daha farklı bir aerodinamik yapıya bürünmeye başladı.
Ferrari, sadece ayar değerlendirmeleri yapmakla sınırlı kaldığı geçen haftaya kıyasla güne daha agresif bir yaklaşımla başladı.
İkinci testin ilk gününde SF1000'e yeni bir arka kanat takıldı.
Ferrari SF1000 : ecco l'ala posteriore con il profilo principale a cucchiaio
Photo by: Giorgio Piola
Alman pilot, Avustralya'nın yere basma gücüne uygun şekilde tasarlanan ve 'kaşık' tasarım adı verilen yeni arka kanat test etti.
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000: oltre all'ala nuova, si nota la coda delle pance maggiorata e lo sfogo d'aria dietro all'Halo
Photo by: Giorgio Piola
Ferrari ayrıca soğutmayı daha iyi hale getirmek için Halo'nun arkasındaki kısma delik de açtı. Ancak düşük sıcaklıklar nedeniyle yan taraftaki solungaçlar şimdilik araçta yer almadı.
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 con le gomme prototipali per Zandvoort
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Sebastian Vettel ayrıca sabah bölümünde Zandvoort için özel olarak tasarlanan Pirelli lastiklerini de test etti.
İlk turlarda Vettel, ön fren hava girişine sürülen boya ile aerodinamik testler de yaptı.
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000: prove aerodinamiche alla brake duct
Photo by: Giorgio Piola
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|Editör
|Franco Nugnes
Teknik: Ferrari, 'kaşık' arka kanadı test ediyor
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