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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Analiz

Teknik: Ferrari, 'kaşık' arka kanadı test ediyor

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Teknik: Ferrari, 'kaşık' arka kanadı test ediyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giorgi Piola
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Şub 2020 13:22

Ferrari, Avustralya GP için planlanan aerodinamik paketi ortaya çıkarmaya başlarken, geçen haftaya kıyasla daha farklı bir arka kanat test edildi.

Ferrari geçen testin ardından bu hafta sonu daha farklı bir aerodinamik yapıya bürünmeye başladı.

Ferrari, sadece ayar değerlendirmeleri yapmakla sınırlı kaldığı geçen haftaya kıyasla güne daha agresif bir yaklaşımla başladı.

İkinci testin ilk gününde SF1000'e yeni bir arka kanat takıldı.

Ferrari SF1000 : ecco l'ala posteriore con il profilo principale a cucchiaio

Ferrari SF1000 : ecco l'ala posteriore con il profilo principale a cucchiaio

Photo by: Giorgio Piola

Alman pilot, Avustralya'nın yere basma gücüne uygun şekilde tasarlanan ve 'kaşık' tasarım adı verilen yeni arka kanat test etti. 

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000: oltre all'ala nuova, si nota la coda delle pance maggiorata e lo sfogo d'aria dietro all'Halo

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000: oltre all'ala nuova, si nota la coda delle pance maggiorata e lo sfogo d'aria dietro all'Halo

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari ayrıca soğutmayı daha iyi hale getirmek için Halo'nun arkasındaki kısma delik de açtı. Ancak düşük sıcaklıklar nedeniyle yan taraftaki solungaçlar şimdilik araçta yer almadı.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 con le gomme prototipali per Zandvoort

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 con le gomme prototipali per Zandvoort

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel ayrıca sabah bölümünde Zandvoort için özel olarak tasarlanan Pirelli lastiklerini de test etti.

İlk turlarda Vettel, ön fren hava girişine sürülen boya ile aerodinamik testler de yaptı.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000: prove aerodinamiche alla brake duct

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000: prove aerodinamiche alla brake duct

Photo by: Giorgio Piola

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Alt-etkinlik Çarşamba
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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