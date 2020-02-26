Teknik: Ferrari, 'kaşık' arka kanadı test ediyor

Ferrari geçen testin ardından bu hafta sonu daha farklı bir aerodinamik yapıya bürünmeye başladı.

Ferrari, sadece ayar değerlendirmeleri yapmakla sınırlı kaldığı geçen haftaya kıyasla güne daha agresif bir yaklaşımla başladı.

İkinci testin ilk gününde SF1000'e yeni bir arka kanat takıldı.

Ferrari SF1000 : ecco l'ala posteriore con il profilo principale a cucchiaio Photo by: Giorgio Piola

Alman pilot, Avustralya'nın yere basma gücüne uygun şekilde tasarlanan ve 'kaşık' tasarım adı verilen yeni arka kanat test etti.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000: oltre all'ala nuova, si nota la coda delle pance maggiorata e lo sfogo d'aria dietro all'Halo Photo by: Giorgio Piola

Ferrari ayrıca soğutmayı daha iyi hale getirmek için Halo'nun arkasındaki kısma delik de açtı. Ancak düşük sıcaklıklar nedeniyle yan taraftaki solungaçlar şimdilik araçta yer almadı.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 con le gomme prototipali per Zandvoort Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel ayrıca sabah bölümünde Zandvoort için özel olarak tasarlanan Pirelli lastiklerini de test etti.

İlk turlarda Vettel, ön fren hava girişine sürülen boya ile aerodinamik testler de yaptı.