McLaren: "Ricciardo en iyi takım olmamıza yardımcı olabilir"

Carlos Sainz, 2021 Sezonu için Ferrari'ye geçerken, ondan boşalan McLaren koltuğuna Daniel Ricciardo geçti.

McLaren Teknik Direktörü James Key, geçtiğimiz günlerde F1 Nation podcastine katıldı. Key'e, Sainz’in McLaren’de ayrılışıyla geride bırakacağı boşluğun boyutu ve etkisi soruldu.

Key, “Bir boşluk olacak ama yerine geçecek olan kişi bu boşluğu çok iyi dolduracak."

"Dan'in bize dahil olması ve onunla birlikte çalışmış olmak harika bir şey… Geçmişteki tecrübelerimden, takıma yeni görüşler ve çalışma metodları getireceğini biliyorum."

Bunların kendi taraflarından da memnuniyetle karşılanacağını söyleyen Key,

"Demek ki doldurulması gereken bir boşluk var ama bunu dolduracak harika bir adamımız da var." dedi.

Yeni pilotunun McLaren'a hangi nitelikleri kazandıracağı sorulduğunda İngiliz mühendis, Ricciardo'nun "kazanan zihniyetini ve direksiyon başındaki kararlılığını getirecek." yanıtını verdi.

Ayrıca Key, Ricciardo'nun aşina olduğumuz yaklaşım ve tavırlarının da McLaren'a renk katacağını düşünüyor.

"O bize harika bir deneyim katacak" diyen Key, Ricciardo'nun her anlamda harika bir karakteri olduğunu vurgu yaptı: "Bazı durumlarda daha yumuşak ve neşeli bir dokunuş getirecek. Araç dışında olduğu kadar araç içinde de harika bir karakter."

"Sanırım Daniel konusunda beni her zaman etkileyen şey, sahip olduğu bu muazzam kararlılık oldu. Özellikle de araç kullanırken bunu gerçekten hissedip görebilirsiniz. Araç sürerken radyo mesajlarını dinliyorsunuz... araçtan indiğinde ve rahatladığındaysa çok farklı bir karakter."

Avustralyalı pilotun yarışırken inanılmaz derecede kararlı olduğunu söyleyen Key, "Bence tecrübesi, kendine olan güveni ve yapabilecekleriyle -artık gerçekten köklü bir yarış galibi de olduğuna göre- takıma bir güven getireceğini düşünüyorum."

"Teknik olarak da bizi, içeriden gördüğümüzden daha farklı bir bakış açısıyla bilgilendirecek."

McLaren, 2020 Takımlar Şampiyonası'nı üçüncü bitirmiş ve 2012'den sonra ilk kez şampiyonada ilk üçe girmişti.

Key, Ricciardo kalitesindeki bir sürücünün takıma dahil olmasıyla McLaren’ın F1'in üst kademelerindeki yerini sağlama aldığını düşünüyor.

"Açıkçası biz de en iyi takım olmak istiyoruz. Bence onun yardımıyla bu yönde daha fazla adım atabiliriz."

"Sporun en üst kademelerinde rekabet edebileceğini düşünüyorum ki bunu geçtiğimiz yıllarda yaptığını gördük. Bence o en iyi takımlardan herhangi birine gidip gerçekten başarılı olabilecek sürücülerden biri..."

McLaren yeni sezonda Mercedes motoruna geçiş yapacak.