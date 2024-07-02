Teknik departmanını güçlendiren Alpine, üç yeni isimle daha anlaştı

David Sanchez'in göreve getirilmesinin ardından Alpine, takımın teknik departmanında değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Bugün itibariyle takıma birden fazla yeni isim katılmış durumda; bunların en önemlileri Red Bull ve Ferrari'de görev yapmış üç isim gibi görünüyor.

Eski Red Bull aerodinami şefi Michael Broadhurst, aerodinami şefi olarak Alpine'de görev yapacak.

Red Bull'un araç performansından sorumlu takım lideri Vin Dhanani ise araç performans başkanı olarak görev yapacak.

Ferrari'nin eski simülasyon grubunun şefi Jacopo Fantoni ise baş mühendis olarak görev yapacak.

Bu üç isim, takımın Aerodinamik, Performans ve Mühendislik merkezli üç sütunlu teknik yapısı içinde, sırasıyla David Wheater, Ciaron Pilbeam ve Joe Burnell'e bağlı olarak, baş teknik sorumlu David Sanchez'in liderliği altında görev yapacak.