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Formula 1 Mercedes tanıtım
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Teknik analiz: Yeni W15, Mercedes'in kendi yolunda ilerlediğini gösteriyor

Formula 1 gridinin neredeyse tamamı son yıllarda Red Bull'da görülen konseptlere yönelse de Mercedes hâlâ işleri kendi bildiği gibi yapıyor.

Matt Somerfield
Editör Matt Somerfield
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Lewis Hamilton, Mercedes W15

Bu durum, Mercedes'in son aracı W15 ile yaptığı bazı tasarım seçimleriyle bir kez daha kanıtlandı.

Bu, Mercedes'in son iki sezonda ortaya çıkan trendleri dikkate almadığı ya da üçüncü yıl üst üste sıfır sidepod rotasına bağlı kaldığı anlamına gelmiyor. Ancak Mercedes, diğerlerinin yaptığı gibi Red Bull RB19'un giriş tasarımını kopyalayıp yapıştırmak yerine, muhtemelen W14'ün B-Spec konfigürasyonundan bazı büyük dersler çıkararak farklı bir yaklaşım benimsedi.

Geçen sezonki tasarımla karşılaştırıldığında bu düzenlemede göze çarpan ilk eksiklik, önceki iterasyonlarda kendi aerodinamik amacına hizmet etmek için sidepod ve hava girişinin önüne koyulan ve yan kaza barını da içerek kaplama oldu.

Buna uygun olarak, kokpit de rakiplerinin tasarımlarına göre daha öne ve ön aksa daha yakın bir konuma oturtuldu ki Lewis Hamilton bu durumun neden olduğu bazı istenmeyen özellikler nedeniyle oldukça şikayetçiydi.

2023 Mercedes W14 and 2024 Mercedes W15 driver position comparison

2023 Mercedes W14 ve 2024 Mercedes W15 sürücü pozisyonu karşılaştırması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes bunu 2024 için düzeltme yoluna gitti ve kokpiti yaklaşık 100 mm geriye çekti, bu da şasi ve yakıt deposunda başka değişikliklerin yapılmasına neden oldu. Ancak, şasinin alt ön bölümünün zeminle birleştiği yerde daha dar olması ve alt zeminin ön kısmındaki mevcut hacmin artması gibi bir avantajı da var.

Takım, revizyonun bir parçası olarak, en alt bölümde öne doğru uzanan P şeklinde bir sidepod girişi kullanmayı tercih ederken, karoserin arkasındaki aşağı eğimli bölüme ulaşmak için arkaya doğru uzatıldığından, havanın aracın arkasına geçmesi için alt kesimde geniş bir alan sağlıyor.

Mercedes W15 sidepods & floor

Mercedes W15 sidepods & zemin

Fotoğraf: Mercedes AMG

Zeminin alttan kesilerek daha fazla açığa çıkarılan kenarı ve gösterilen kenar kanadı 2023'ün kapanış aşamalarında kullanılana benziyor. Ancak bu, önümüzdeki haftalarda/aylarda burada daha fazla gelişme olmayacağı anlamına gelmiyor, zira takımlar geçen sezon alt zeminde yapılan değişikliklerle bağlantılı olarak dikkatlerini buraya odaklamış görünüyordu.

Aşağı eğimli yan gövde sadece üst yarıda geniş olmakla kalmayıp, yeni çevresine uyacak şekilde değiştirilmiş olsa da, 2023'te B-Spec düzenlemesiyle tanıtıldığını gördüğümüz yumuşak su kaydırağı çözümünü koruyor. Bu, motor kapağı çıkıntısı için revize edilmiş bir düzeni içeriyor ve artık selefinin sahip olduğu derin oyuğa sahip değil.

Ancak artık neredeyse evrensel olduğu üzere, raf benzeri karoser, halo'dan arka soğutma çıkışına kadar uzanıyor ve bu da hava akımını kiriş kanadına doğru yönlendiriliyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Mercedes AMG

En önemlisi, Mercedes'in aracın arka kısmında, Williams FW46 ve Aston Martin AMR24'ün lansmanından önce her iki takımın da donanımlarını Mercedes'ten satın alması nedeniyle zaten bildiğimiz bir değişiklik yapmış olması: W15, bu sezon için çekme çubuğu yerine itme çubuğu arka süspansiyonuna sahip ve bu da aracın arkasındaki mekanik ve aerodinamik paketlemenin tamamen elden geçirilmesine neden oluyor.

Bu değişiklik elbette bazı ödünleri de beraberinde getiriyor ancak kaçınılmaz olarak aerodinamik olarak elde edilebilecek her türlü kazanım, küçük mekanik verimsizliklerin önüne geçecek ve bu durumda muhtemelen alt zemin, difüzör ve üst zemin yüzeylerini daha iyi tasarlamak için izin verilen hacim kutuları içinde daha fazla alan sağlayacaktır.

W15'in ön kanadında görülen yeni kanat tasarımından daha önce bahsetmiştik. Bu tasarımın, W14'ün ön kanadını nispeten benzersiz kıldığını ve dış yıkama oluşturmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada, yeni ve daha kısa burundan faydalanmak üzere, ana planyadaki sarkık bir orta bölüm de dahil olmak üzere, kanatçıkların tümü tamamen elden geçirilmiş.

Mercedes W14 front detail

Mercedes W14 front detail

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes W14 front suspension detail

Mercedes W14 front suspension detail

Photo by: Giorgio Piola

Ön süspansiyon da yeni aerodinamik düzene uygun hale getirilirken, itme çubuğu düzeni korunmuş ve geçen sezon Monako'da yapılan değişiklikler dikkate alınmış.

Bu nedenle, üst salıncak kemiğinin ön kolu şasi üzerinde yüksekte bir yuva bulurken, kaplamanın geri kalanı da bu bölgedeki hava akışı için daha iyi bir geçit oluşturacak şekilde iyileştirilmiş.

Takım ayrıca W13'te tanıtılan ve W14'te de kullanılan şasi kabarcığı kullanımını da bıraktı.

Aracın arka tarafında, Mercedes arka kanadın uç kısmı düzenlemesi konusunda görünüşe göre tutumunu değiştirdi; ilk olarak Aston Martin AMR23'te görülen ve daha sonra Mercedes tarafından Hollanda Grand Prix'sinde tanıtılan çözüm terk edildi ve yerine Alpine tarafından Monaco Grand Prix'sinde tanıtılan çözüme benzer bir çözüm getirildi.

Mercedes W15 rear wing

Mercedes W15 arka kanadı

Fotoğraf: Mercedes AMG

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