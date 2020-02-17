Teknik analiz: Williams FW43

Williams FW43 1 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Williams aracı yeni renk düzeniyle geçen senelerden tamamen farklı bir takıma ait bir araç gibi duruyor. Kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan araç, geçen seneki araçlara göre daha oturaklı bir tasarıma sahip.

Williams FW43 burun detay 2 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Williams FW43'te geçen seneki gibi basit bir çıkıntılı burun yer alıyor. Geçen senenin sonunda çıkıntının kenar bölümleri daha fazla geriye doğru giden burun test edilse de araç üzerinde daha klasik çıkıntılı bir burun yer alıyor. Bunun dışında burunda herhangi bir delik yer almıyor.

Williams FW43 detay 3 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Burnun altında, Mercedes'in öncülüğünü yaptığı pelerin adı verilen hava yönlendirici kanat yer alıyor. Williams daha önceki senelerde bu tasarımı kullansa da geçen sene klasik ön kanat bağlantısına geçiş yapmıştı. Ancak bu seneki araçta, ön kanat bağlantısından itibaren çalışan bir pelerin hava yönlendirici kanat yer alıyor. Şasinin altında pelerin kanatları, klasik bir şekilde aşağıya doğru sarkan kanatçıklar takip ediyor. Ön kanat kenar plakasının dışı oldukça sade ve herhangi bir kesik bulunmuyor. Sadece kenar plakasının dışında yer alan yatay bölümün sonunda küçük bir çıkıntı yer alıyor.

Williams FW43 detay 4 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Williams takımı, geçen seneye kenar flapleri oldukça yukarıdan bağlanan bir tasarımla başlasa da senenin sonuna doğru 2020 hazırlıkları kapsamında daha çok Ferrari'ninkine benzer bir tasarıma geçiş yapmıştı. Takımın yeni aracında kenar plakası dışa doğru kıvrımlı olan bir ön kanat yer alıyor. Flapler Ferrari tarzında hava akımını dışarı doğru yönlendirecek şekilde konumlandırılmış ancak diğer takımlar kadar ekstrem tasarıma sahip değiller.

Williams FW43 detay 5 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Takımın geçen sene sonunda test ettiği flaplerin dış kısmı, açık bir şekilde iç kısmından ayrılmıştı. Lansman fotoğraflarında flapler tek parça görülse de piste çıkan araçta üst flaplerin kenar bölümleriyle iç kısmı birbirinden ayrılmış şekildeydi.

Williams FW43 detay 6 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Williams, geçen seneki süspansiyon tasarımının kurallara aykırı bulunması nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kalmıştı. Bu seneki süspansiyon sisteminin üst kolu da geçen seneki gibi yüksekten tekerlek bölümüne bağlanıyor ancak bu sene geçen seneye kıyasla daha ince bir parça kullanılmış durumda. Geçen sene şasinin ucunda iki yanda kanatlar yer almazken bu seneki araçta şasi ucunda boynuz kanatlar yer alıyor ve onların arasında S-kanal çıkışı bulunuyor.

Williams FW43 detay 7 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Williams aracındaki en büyük değişikliklerden birisi sidepodlarda oldu. Düşük konumlandırılan kaza barı sayesinde daraltılan sidepodlar, oldukça ince hava girişine sahip.

Williams FW43 detay 8 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Williams'ın bargeboard bölümü büyük ölçüde geçen seneki tasarımın devamı. Bargeboard'un önünden gelen bumerang kanat, 90 derecelik açıyla tabana doğru indiriliyor. Bumerang kanatların üzerinde 6 adet minik kanatçık yer alıyor. Sidepod yanında yer alan dikey kanat sisteminde ise geçen sene 2 adet L şeklinde kanatçık yer alırken bu sene bu sayı 3'e çıkarılmış.

Williams FW43 detay 9 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Bazı takımların bargeboard bölümünün ön tarafında yukarıya doğru yükselen hava yönlendiriciler yer alsa da Williams tasarımında bargeboard üstündeki parçalar bumerang kanat ile aynı seviyedeler.

Williams FW43 detay 10 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Sidepod üstündeki yatay kanat geçen seneki gibi dikey kanatla birleşmiyor ancak geçen sene bu kanat dışa doğru kavisli bir yapıya sahipken bu sene düz bir şekilde uzuyor. Dikiz aynası şasiye iki noktadan bağlanırken halonun gerisinde hava akımını yönlendirecek bir tasarım olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Williams FW43 detay 11 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Williams FW43'ün arka tarafı rakiplerine göre biraz ayrışıyor. İnce sidepodlar, hava akımını arka tarafta kola şişesi şekline doğru yönlendirecek şekilde tasarlanmış durumda ancak onun arkasında güç ünitesinin olduğu bölüm diğerlerine göre daha şiş duruyor. Buna rağmen Williams motor kapağını inceltecek şekilde güç ünitesini yerleştirmeyi başarmış gibi duruyor çünkü motor kapağının arka kısmındaki numaranın yer aldığı çıkıntılı bölüm, geçen seneye göre incelmiş durumda.

Williams FW43 detay 12 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Motor kapağının ortasındaki şişliği yukarıdan çekilen fotoğraflarda da görebilirsiniz.

Williams FW43 detay 13 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Lansman fotoğraflarında ilginç bir şekilde arka kanat destek kollarının arasında maymun koltuğu görecek küçük kanatçıklar olduğu görülmüştü. Bu tarz egzoz gazını yönlendiren kanatlar bildiğiniz üzere yasak. Takımın piste çıkardığı araçta, o kanatların yerine motor kapağının arkasına eklenen klasik T-kanatlar aldı.

Williams FW43 detay 14 / 15 Fotoğraf: Williams F1 Arka kanadın dış kısmının alt tarafa bağlanan bölümünde geçen senenin aksine herhangi bir kesik yer almıyor. Tüm kesikler kanadın şasiye bağlanan alt kısmında yer alıyor. Bunun dışında kanadın dış yüzeyinde hava yönlendirmeye yardımcı olacak minik tırtıklar bulunuyor.