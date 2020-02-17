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Formula 1 / Williams lansmanı / Özel Haber

Teknik analiz: Williams FW43

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Teknik analiz: Williams FW43
Ekleyen:
, Şef Editör
17 Şub 2020 19:28

Son senelerde son sıraların değişmez ismi olan Williams takımı, geçen senelerin aksine bu seneye daha iyi bir başlangıç yapmayı başardı.

Geçen kış döneminde aracını zamanında yetiştiremeyen ve testlere geç başlayan Williams, rakip takımların çok gerisinde kalmıştı.

Ancak Williams geçen sene yaşananlardan gerekli dersi almışa benziyor. Testlerden 2 gün öncesinde 2020 F1 aracı FW43'ü tanıtan ekip, sonrasında gerçek aracı piste çıkararak ilk testine başladı.

Tam 12 ay önce yaşananlara baktığımızda, takımın bunu başarması ileri yönde bir adım olarak görülebilir.

F1 2020 teknik analizleri:

Williams FW43'ün teknik analizi için resimlerde ilerlemeye devam ediniz.

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Williams FW43

Williams FW43
1/15

Fotoğraf: Williams F1

Williams aracı yeni renk düzeniyle geçen senelerden tamamen farklı bir takıma ait bir araç gibi duruyor. Kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşan araç, geçen seneki araçlara göre daha oturaklı bir tasarıma sahip.

Williams FW43 burun detay

Williams FW43 burun detay
2/15

Fotoğraf: Williams F1

Williams FW43'te geçen seneki gibi basit bir çıkıntılı burun yer alıyor. Geçen senenin sonunda çıkıntının kenar bölümleri daha fazla geriye doğru giden burun test edilse de araç üzerinde daha klasik çıkıntılı bir burun yer alıyor. Bunun dışında burunda herhangi bir delik yer almıyor.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
3/15

Fotoğraf: Williams F1

Burnun altında, Mercedes'in öncülüğünü yaptığı pelerin adı verilen hava yönlendirici kanat yer alıyor. Williams daha önceki senelerde bu tasarımı kullansa da geçen sene klasik ön kanat bağlantısına geçiş yapmıştı. Ancak bu seneki araçta, ön kanat bağlantısından itibaren çalışan bir pelerin hava yönlendirici kanat yer alıyor. Şasinin altında pelerin kanatları, klasik bir şekilde aşağıya doğru sarkan kanatçıklar takip ediyor.

Ön kanat kenar plakasının dışı oldukça sade ve herhangi bir kesik bulunmuyor. Sadece kenar plakasının dışında yer alan yatay bölümün sonunda küçük bir çıkıntı yer alıyor.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
4/15

Fotoğraf: Williams F1

Williams takımı, geçen seneye kenar flapleri oldukça yukarıdan bağlanan bir tasarımla başlasa da senenin sonuna doğru 2020 hazırlıkları kapsamında daha çok Ferrari'ninkine benzer bir tasarıma geçiş yapmıştı. Takımın yeni aracında kenar plakası dışa doğru kıvrımlı olan bir ön kanat yer alıyor. Flapler Ferrari tarzında hava akımını dışarı doğru yönlendirecek şekilde konumlandırılmış ancak diğer takımlar kadar ekstrem tasarıma sahip değiller.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
5/15

Fotoğraf: Williams F1

Takımın geçen sene sonunda test ettiği flaplerin dış kısmı, açık bir şekilde iç kısmından ayrılmıştı. Lansman fotoğraflarında flapler tek parça görülse de piste çıkan araçta üst flaplerin kenar bölümleriyle iç kısmı birbirinden ayrılmış şekildeydi.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
6/15

Fotoğraf: Williams F1

Williams, geçen seneki süspansiyon tasarımının kurallara aykırı bulunması nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kalmıştı. Bu seneki süspansiyon sisteminin üst kolu da geçen seneki gibi yüksekten tekerlek bölümüne bağlanıyor ancak bu sene geçen seneye kıyasla daha ince bir parça kullanılmış durumda.

Geçen sene şasinin ucunda iki yanda kanatlar yer almazken bu seneki araçta şasi ucunda boynuz kanatlar yer alıyor ve onların arasında S-kanal çıkışı bulunuyor.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
7/15

Fotoğraf: Williams F1

Williams aracındaki en büyük değişikliklerden birisi sidepodlarda oldu. Düşük konumlandırılan kaza barı sayesinde daraltılan sidepodlar, oldukça ince hava girişine sahip.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
8/15

Fotoğraf: Williams F1

Williams'ın bargeboard bölümü büyük ölçüde geçen seneki tasarımın devamı. Bargeboard'un önünden gelen bumerang kanat, 90 derecelik açıyla tabana doğru indiriliyor. Bumerang kanatların üzerinde 6 adet minik kanatçık yer alıyor. Sidepod yanında yer alan dikey kanat sisteminde ise geçen sene 2 adet L şeklinde kanatçık yer alırken bu sene bu sayı 3'e çıkarılmış.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
9/15

Fotoğraf: Williams F1

Bazı takımların bargeboard bölümünün ön tarafında yukarıya doğru yükselen hava yönlendiriciler yer alsa da Williams tasarımında bargeboard üstündeki parçalar bumerang kanat ile aynı seviyedeler.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
10/15

Fotoğraf: Williams F1

Sidepod üstündeki yatay kanat geçen seneki gibi dikey kanatla birleşmiyor ancak geçen sene bu kanat dışa doğru kavisli bir yapıya sahipken bu sene düz bir şekilde uzuyor.

Dikiz aynası şasiye iki noktadan bağlanırken halonun gerisinde hava akımını yönlendirecek bir tasarım olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
11/15

Fotoğraf: Williams F1

Williams FW43'ün arka tarafı rakiplerine göre biraz ayrışıyor. İnce sidepodlar, hava akımını arka tarafta kola şişesi şekline doğru yönlendirecek şekilde tasarlanmış durumda ancak onun arkasında güç ünitesinin olduğu bölüm diğerlerine göre daha şiş duruyor. Buna rağmen Williams motor kapağını inceltecek şekilde güç ünitesini yerleştirmeyi başarmış gibi duruyor çünkü motor kapağının arka kısmındaki numaranın yer aldığı çıkıntılı bölüm, geçen seneye göre incelmiş durumda.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
12/15

Fotoğraf: Williams F1

Motor kapağının ortasındaki şişliği yukarıdan çekilen fotoğraflarda da görebilirsiniz.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
13/15

Fotoğraf: Williams F1

Lansman fotoğraflarında ilginç bir şekilde arka kanat destek kollarının arasında maymun koltuğu görecek küçük kanatçıklar olduğu görülmüştü. Bu tarz egzoz gazını yönlendiren kanatlar bildiğiniz üzere yasak. Takımın piste çıkardığı araçta, o kanatların yerine motor kapağının arkasına eklenen klasik T-kanatlar aldı.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay
14/15

Fotoğraf: Williams F1

Arka kanadın dış kısmının alt tarafa bağlanan bölümünde geçen senenin aksine herhangi bir kesik yer almıyor. Tüm kesikler kanadın şasiye bağlanan alt kısmında yer alıyor. Bunun dışında kanadın dış yüzeyinde hava yönlendirmeye yardımcı olacak minik tırtıklar bulunuyor.

Williams FW43

Williams FW43
15/15

Fotoğraf: Williams F1

Williams, geçen senenin aksine bu sene fazla yenilikçi olmaktan ziyade aracın her yerini optimize ederek ilerlemeye çalışmış gibi görünüyor. Geçen sene süspansiyonlar ve ayna tasarımlarında sınırları zorlarken, sınırların aşılması takımın zaman kaybetmesine neden olmuştu.

Williams, geçen seneki büyük farkın ardından araçta gerekli değişiklikleri yapmaya devam ediyor ancak herkesin bildiği üzere Formula 1'de kısa sürede çok büyük adımlar atma şansınız yok. Belli bir seviyeye gelebilmek için; tasarım, ağırlık, güç ünitesi yerleşimi, lastik kullanımı gibi konularda belli yollardan geçerek optimum noktaya gelmeniz gerekiyor.

Williams takımı son iki senedir net bir şekilde gridin en arkasında yer alıyordu. Bakalım bu seneki değişiklikler, takımın orta grup mücadelesine katılmasına yardımcı olmaya yeterli olacak mı?

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Williams lansmanı
Takımlar Williams
Editör Abdullah Çelik

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