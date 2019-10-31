Teknik analiz: Takımlar Meksika'nın rakımı için neler yaptı?

Daha az yoğunluğa sahip hava, araçları çok zorluyor. Bu yüzden deniz seviyesinden bu kadar yüksekte olan yarış için takımlar normalden daha yoğun soğutma çıkışları kullanıyorlar.

Ancak neyse ki, takımların normalde düşük yere basma gücü paketinin kullanılması gereken bu pistte yüksek yere basma gücü paketlerini kullanması, soğutma yarıkları açısından dezavantaj sağlamıyor.

Hava yoğunluğunun az olması, sürüklenme etkisini azaltıyor. Bu sayede takımlar yüksek yere basma gücü gerektiren paketi kullanabiliyorlar.

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