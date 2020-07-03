Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Teknik analiz: Renault'nun Avusturya'ya getirdiği üçlü güncelleme
Renault, orijinal takvime göre Vietnam, Hollanda ve İspanya GP'leri için planladığı üç güncelleme parçalarını yenilenen takvimde ilk yarış olan Avusturya GP'ye getirdi.
Yenilenen parçalar içerisinde, ön kanat ve bardeboard yer alıyor ancak henüz bargeboard bölümüne dair fotoğraf gelmedi.
Renault F1 Team ön kanat detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yukarıdaki fotoğrafta hem yeni hem de eski ön kanadı görebilirsiniz. Üstteki sezon öncesinde kullanılan eski ön kanadı, altta ise yeni ön kanadı görüyorsunuz. Yeni ön kanadın dış kısmında hava akımı şeklinin değiştirilmesi hedeflendiği görülüyor. Kırmızı okta ön kanat dış plakasının şeklinin değiştiğini, mavi ok kenar plakasının dış arka tarafına yeni kıvrımlı minik kanatçık eklendiğini, siyah ok kenar plakasının arka tarafında Ferrari tarzı bir basamak eklendiğini, beyaz ok ise flap profilinde değişiklik yapıldığını gösteriyor. Tüm bunlar ön kanadın dış kısmındaki havanın lastiklerin dışına doğru yönlendirilmeye çalışılacağını işaret ediyor.
Bu değişikliklerde yenilikçi diyebileceğimiz bir tasarım yok. Benzer tasarımları gridde birçok takımın ön kanadında görebilirsiniz. Ancak bu değişiklikler, Renault'nun ön tarafta yere basma gücünü arttırmak ve ön tekerleklerin oluşturduğu türbülanslı havayı iyileştirmek için yoğun çaba sergilediğini gösteriyor.
Ön tekerleklerin daha az türbülanslı hava üretmesi, bargeboard ve tabanda yapılacak değişikliklerle birlikte arka taraftaki yere basma gücünü de iyileştirecek.
Alakalı video
Önceki haber
Raikkonen: "2021 kurallarının ertelenmesi, F1 kararımı etkilemeyecek"
Sonraki haber
Verstappen: "Favori Mercedes"
trending Bugün
Son Haberler
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Avusturya GP
|Takımlar
|Renault F1 Team
|Editör
|Matthew Somerfield