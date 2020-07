Teknik analiz: Renault'nun Avusturya'ya getirdiği üçlü güncelleme

Yenilenen parçalar içerisinde, ön kanat ve bardeboard yer alıyor ancak henüz bargeboard bölümüne dair fotoğraf gelmedi.

Renault F1 Team ön kanat detay Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yukarıdaki fotoğrafta hem yeni hem de eski ön kanadı görebilirsiniz. Üstteki sezon öncesinde kullanılan eski ön kanadı, altta ise yeni ön kanadı görüyorsunuz. Yeni ön kanadın dış kısmında hava akımı şeklinin değiştirilmesi hedeflendiği görülüyor. Kırmızı okta ön kanat dış plakasının şeklinin değiştiğini, mavi ok kenar plakasının dış arka tarafına yeni kıvrımlı minik kanatçık eklendiğini, siyah ok kenar plakasının arka tarafında Ferrari tarzı bir basamak eklendiğini, beyaz ok ise flap profilinde değişiklik yapıldığını gösteriyor. Tüm bunlar ön kanadın dış kısmındaki havanın lastiklerin dışına doğru yönlendirilmeye çalışılacağını işaret ediyor.

Bu değişikliklerde yenilikçi diyebileceğimiz bir tasarım yok. Benzer tasarımları gridde birçok takımın ön kanadında görebilirsiniz. Ancak bu değişiklikler, Renault'nun ön tarafta yere basma gücünü arttırmak ve ön tekerleklerin oluşturduğu türbülanslı havayı iyileştirmek için yoğun çaba sergilediğini gösteriyor.

Ön tekerleklerin daha az türbülanslı hava üretmesi, bargeboard ve tabanda yapılacak değişikliklerle birlikte arka taraftaki yere basma gücünü de iyileştirecek.

Alakalı video