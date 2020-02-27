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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Red Bull'un yeni aerodinamik paketi

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Teknik analiz: Red Bull'un yeni aerodinamik paketi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
27 Şub 2020 20:43

Red Bull Racing takımı, muhtemelen sezonun ilk yarışında kullanacağı yeni aerodinamik paketi testlerin sondan ikinci gününde piste çıkardı.

Takım, daha fazla yere basma gücü üretebilmek ve daha stabil bir ön tarafa sahip olabilmek için yeni bir ön kanat getirdi ve eskiye nazaran bu kanatta birçok değişiklik yaptı. Sağda yeni, solda ise eski versiyon ön kanadı görüyorsunuz.

Red Bull Racing RB16 front wing

Red Bull Racing RB16 front wing

Photo by: Giorgio Piola

Ön kanat flaplerinin kanadın nötr yani merkez bölümüne bağlanma şeklinde değişiklikler bulunuyor. 3. flap parçasının iç kısmı eski kanatta nötr bölgeye bağlı değilken yeni kanatta bağlanmış durumda (beyaz ok). Bu değişikliğin ardından diğer flaplerin genel tasarımı ve dolayısıyla birbirleriyle ilişkisinde de değişiklik olmuş durumda.

Buna rağmen en büyük değişiklik, 5. yani en tepede yer alan flap parçasında. Yeşil çizgiden görebileceğiniz üzere en üst flap eskiye nazaran kenara doğru gittikçe daha fazla kıvrılıyor. Bunun dışında flaplerin dış kısmı kenar plakasına daha alt bir noktadan bağlanıyor. Takım bu sayede ön kanadın kenar bölümünden geçen hava akımını daha fazla dışa yönlendirecek gibi görünüyor. 

Ana planya, flapler, kenar plakası ve flap altındaki dikey kanatların genel olarak geometrisinde değişiklik bulunuyor.

Red Bull Racing RB16 front wing

Red Bull Racing RB16 front wing

Photo by: Giorgio Piola

Bu sene ilk defa burun altında pelerin tarzı hava yönlendiriciye geçen Red Bull, kanadın üstüne kirpi şeklinde kanatçık ekledi. Bu tarz kanatçıkları geçen sene Haas aracında (alt resim) görmüştük. 

Haas F1 Team VF-19 turning vanes detail

Haas F1 Team VF-19 turning vanes detail

Photo by: Giorgio Piola

Yeni bargeboard ve sidepod paketi

Red Bull, sidepod bölgesindeki performansını iyileştirebilmek için bu bölgede bazı değişiklikler yaptı. 

Red Bull Racing RB16 side

Red Bull Racing RB16 side

Photo by: Giorgio Piola

Yeni sidepod dikey kanat bölgesinde, jaluziye benzer Mercedes tarzı kanatçıklar yer alıyor. Bu kanatçıkların önünde ise tabanın uç kısmına inen dikey kanat bulunuyor. Tabanın ucunda ise kırmızı ok ile gösterilen iki kanat bulunuyor.

Sidepod dışında bargeboard bölgesinde de, bumerang kanadın şekli başta olmak üzere bazı değişiklikler bulunuyor.

 

Yukarıdaki resimde eski sidepod bölgesi kanadın ne kadar farklı olduğunu çok net görebiliyorsunuz.

Red Bull Racing RB16 rear

Red Bull Racing RB16 rear

Photo by: Giorgio Piola

Aracın arkasına kamera yerleştiren Red Bull, difüzör bölgesindeki esnemeleri görüntülemek için çalışmalar yaptı. Bu kapsamda esneyecek bölgelere referans noktası olması için işaret bantları yerleştirildi.

Genel olarak bugün araçta yapılan değişiklikler yeni bir felsefe değil, eski tasarımın iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Aracın arka bölümünde yapılan değişiklikler, ön kanatta yapılan değişikliklerle bağlantılı gibi görünüyor.

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Editör Matthew Somerfield

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