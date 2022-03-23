Teknik analiz: Red Bull'un düzlük hızına yardımcı olan arka kanat

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Red Bull'un düzlükteki hızına, Sakhir pistine getirmiş olduğu daha az sürüklenme sağlayan arka kanat yardımcı oldu.

Aşağıda gösterilen tasarımın, uç plaka bağlantısının daha az keskin hatlara ve kanadın genel yapısının daha belirgin bir kaşık şekline sahip olduğu görülüyor.

Red Bull RB18 rear wing comparison Photo by: Uncredited

Bu tasarım, F1'in yeni araçlar tanıtılmadan önce tanıttığı model araçtaki tasarıma daha çok benziyor. Red Bull'un yarışa getirmiş olduğu bu yeni kanattaki değişiklik ana planyada sınırlı kalmadı. Üst planyanın şekli, açısı ve genel hatları da farklıydı.

Ayrıca, iki farklı yere basma gücü konfigürasyonunu kıyasladığımızda, takımın yarışta kullandığı tasarımda üst planyanın kenar kısmının çok daha sığ bir açıyla döndüğünü belirtmekte fayda var.

Bu arada, yarış konfigürasyonunda yapması gereken daha az iş olduğundan, üst planyanın ortasındaki V şeklindeki kesiğin de daha az derin olduğu görülüyor.

Alpine'in yeni sidepodu

Bahreyn testinden bu yana aerodinamik değişiklikler yapan tek takım Red Bull değildi. Alpine de en büyük görsel değişikliklerden birini yaptı.

Takım, A522'nin sadece arka tarafını sıkılaştırmakla kalmayıp aynı zamanda aracın aerodinamik görünümünü önemli ölçüde değiştiren revize edilmiş bir sidepod paketi kullanmaya başladı.

Takımın sezon öncesi testleri sırasında kullandığı ve tabana doğru rampa şeklinde inen tasarımı temel alan bu tasarımda artık yan profilde yeşil çizgi ile vurgulanan daha belirgin bir dış çıkıntı bulunuyor.

Bununla birlikte, önden arkaya doğru baktığımızda sidepod gövdesinin merkez hattına daha yakın bir yere çekildiği ve rampa bölümünün daha dik olduğu görülüyor.

Alpine A522 sidepod comparison Photo by: Uncredited

Takımın kola şişesi bölgesine doğru hava akışı için daha temiz bir yol sağlamayı umduğu açık ancak çıkıntının daha içe doğru yerleştirilmesi, sidepodun da daha fazla daralması anlamına geliyor. Bu, çevredeki diğer birçok hava akımı yapısı üzerinde bir etkiye sahip olacak ve muhtemelen arka lastik üzerindeki basınç dağılımını değiştirecektir.

Yeni paketin araca eklenme süreci tamamen plana uygun gitmedi. Yeni karoser yapısı her iki pilotun aracına eklenirken, Ocon'un sidepod karoseri birinci antrenman seansında parçalandı ve aracın yan tarafında bir boşluk bıraktı.

Pistte yeteri kadar yedek parça olmadığı için Fransız sürücü, yarış hafta sonunun geri kalanında eski spesifikasyon parçalarını kullanmak zorunda kaldı.

Bu arada Alonso'nun aracındaki sidepod karoseri üzerindeki soğutma panjurları sol tarafta açılırken, Ocon'un aracında tam tersi sağ tarafta açıldı.

Aston Martin'in küçük güncellemelesi

Aston Martin AMR22 Comparison Photo by: Uncredited

Aston Martin'de nispeten küçük bir değişiklik olsa da sidepod girişinin alt dış köşesinin köşe yarıçapı artırılarak (kırmızı ok) bir değişiklik yapıldı.

Bu değişiklik, gövdenin tamamen yenilenmesini gerektirmedi çünkü bu bölüm basitçe kesildi ve yeni parça takıldı.

Değişiklik, bu bölüme giren hava akışının kalitesi ve miktarı üzerinde açıkça bir etkiye sahiptir ancak aynı zamanda karoserde değişikliğe yardımcı olmuştur.

Takım ayrıca, hava akışının yönünü düzeltmek için haloya yeni bir kanatçık seti yerleştirdi ve hava akımını sidepoddan aşağıya doğru yönlendirdi.

Aston Marting Racing AMR22 detail Photo by: Giorgio Piola

Taban ucu yayları

İlginç bir şekilde, bu sezon birkaç takım şasi ile taban ucu arasına yaylı cihazlar yerleştirdi ve bu sayede, taban ucu piste çarptığında onu dengelemeye yardımcı oldu. Bu aynı zamanda sürtünmenin tahta üzerinde neden olduğu aşınmayı sınırlamaya yardımcı olur.

Bu parçalar, takımların geçmişte kullandıklarını gördüğümüz daha basit ince metal desteklerin ötesine geçiyor ve bu, takımların tabanın uç kısmının pist yüzeyi ile ne kadar temas ettiği konusunda yaşadığı zorluğu gösteriyor.

Takımlar araçlarını mümkün olduğunca sert bir şekilde ayarlarken, aynı zamanda taban altı tünellerinin ve difüzörün performansını en üst düzeye çıkarmak için aracı piste mümkün olduğunca yaklaştırmaya çalıştırdığı için başlangıçta beklenen bir şeydi. Takımların sürüşten ödün vermeden daha fazla performans elde etmenin yollarını arayacakları düşünülüyordu.

Ferrari ve Red Bull, farklı yay mekanizmalarını seçmiş olsalar da, bu yaylı cihazlara sahip birkaç takım arasında yer alıyorlar. Aşağıdaki görsellerde de görebileceğimiz gibi, Ferrari amortisör benzeri bir düzenlemeye sahipken Red Bull, Belleville yay kurulumunu tercih etmiş.

Ferrari F1-75 t-tray damper Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB18 detail Photo by: Uncredited