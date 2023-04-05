Teknik analiz: Red Bull'a yardımcı olan son kanat değişikliği

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Takım Avustralya GP'ye ön kanadında bazı düzenlemeler yaparak geldi. Planya tasarımında güncelleme yapan takım aynı zamanda kenar plakasının ve kenar plakasının dış yüzeyinde yer alan kanatçığın şeklinde de değişiklik yaptı.

Bu değişikliklerle takım, seçtiği arka kanat ile dengeyi iyileştirmeyi hedefledi.

Kenar plakasının üst ve orta kısmı, eskisine göre daha fazla dışarı doğru açılı hale getirilirken dış yüzeyde yer alan kanatçığın genişliği de bundan etkilendi. Aşağıdaki resimde bu kanatçık üzerindeki beyaz ok ile oluşan farkı görebilirsiniz.

Bu tasarım muhtemelen ön kanattaki hava akımını ön tekerleklerden dışarı doğru yönlendirme konusunda daha fazla yardımcı olacaktır. Takım bu doğrultuda kanadın iç kısmında da değişiklikler yaptı.

Ön kanadın üst iki planyasının orta bölümü (alt resim sarı çizgi) değiştirildi. Eski tasarımda üst planya daha düz bir şekilde ilerlerken yenilenen tasarımda üst planyanın hem orta kısmı, hem de kenara doğru uzanan bölümü daha kavisli yapıya sahip.

Red Bull'un çabaları, ön kanatla sınırlı değildi. Takım, soğutmayı iyileştirmek için arka fren kanalında değişiklikler yaparken, aynı zamanda o bölgedeki kanatçıklarda da iyileştirme yaptı.

Artık yaygın olduğu üzere, Red Bull tüm odağını fren kanalının harici girişine yönlendirmedi.

Bunun yerine, hava akışının kendisi ile lastiğin yanağı arasında tutulması için fren kanalı duvarının uç kısmında değişiklik yaptı.

Bu nedenle, hava akışının yörüngesini kontrol etmeye ve onu dahili kanalla (iç resim) hizalamaya yardımcı olmak için bir dizi mini çit kullanıldı.

Red Bull tarafından yapılan değişiklikler, halihazırda mevcut olanların açık bir şekilde optimize edilmiş haliydi. CFD ve rüzgar tüneli ile yürütülen çalışmalar, bu yüzeylerin hava akışıyla nasıl etkileşime girdiğini optimize etmede çok önemli rol oynuyor.

Alpine'nin halo kanatçığı

Alpine A523 halo winglets Photo by: Uncredited

Bu yıl gördüğümüz geliştirme çalışmalarının çoğu kanatlar etrafında dönerken, Alpine Melbourne güncellemesi için aracın tamamen farklı bir alanına odaklandı.

Enstone merkezli ekip, Avustralya Grand Prix'si için halonun arkasındaki dikey kanatçıkta değişiklikler yaptı.

Halonun arka üst kısmına monte edilen üçgen kanadın boyutu artırılırken, hava akışının geçerken davranışını değiştirmek için üst bölümü kıvrıldı.

Halonun yan tarafında, gridin birçok takımında gördüğümüze benzer (mavi ok) bir kanatçık yer alıyor.

Böyle bir kanatçıktan elde edilebilecek bir miktar performans olduğu açık. Bu açıdan Alpine'nin kendi kanatçığını tanıtmak için zaman ve kaynak harcaması şaşırtıcı değildi.

Alpine baş teknik sorumlusu Pat Fry, yeni bileşenlerden elde edilecek performansın, bazılarının beklediğinden daha büyük olduğunu söyledi.

"Halo kaplaması küçücük bir parça olmasına rağmen, aslında aracın arkasında makul bir etkiye sahip. Normal standartlara göre, buna küçük bir adım diyebilirsiniz. Ama o, önemsiz değil." dedi.