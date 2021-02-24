Teknik analiz: Red Bull RB16B

Koronavirüsün etkileri ve maliyetleri kısma çalışmaları nedeniyle 2021'deki Formula 1 etkinlikleri oldukça geç başladı ancak son bir haftadır art arda tanıtılan 4 araçla F1 dünyası hareketlenmeye başladı.

15 Şubat'ta McLaren MCL35M'in lansmanıyla başlayan hareketlilik 19 Şubat'ta AlphaTauri, 22 Şubat'ta Alfa Romeo C41 ve son olarak dün Red Bull Racing RB16B'nin tanıtımıyla devam etti. Bir sonraki lansman 2 Mart'ta Mercedes'e ait olacak.

Red Bull, geçen seneki araca RB16 adını vermesinin ardından bu seneki aracında % 100 değişiklik yapmadığı için geçen seneki aracın sonuna B eklemeyi tercih etti. Takımın açıklamasına göre aracın % 60'ı yeni olsa da % 40'ı geçen seneki araçtan geliyor.

RB16B ilk bakışta geçen seneki araca oldukça benzer olsa da tabii ki bazı değişiklikler bulunuyor. Ancak şu an için araçta gözle görülen değişiklikler takımın bahsettiği %60'lık yeniliği kapsar mı bundan emin değilim. Tabii ki takımların normal bir dönemde %100'e yakın değişiklik yaptığını söylediğinde bile o değişiklikleri gözle görmek, yeni aracı eski araçtan tam olarak ayırt etmek pek mümkün olmuyor.

Araca dönersek, Red Bull son senelerde hep lider Mercedes'le farkı kapatmak ve motor gücü eksiğini telafi edebilmek için her sene araçta büyük güncellemeler yaptı ve yaptığı güncellemeleri anlayana kadar çok zaman kaybetti. Takım bu sene, kuralların da etkisiyle tamamen yeni bir araç yapmak yerine geçen seneki aracın devamı niteliğinde, devrim yerine evrim geçiren bir araç hazırlamış gibi görünüyor. Bu, normalde senenin ilk bölümünü aracını ve büyük değişiklikleri anlamak için geçiren takımın lehine bir durum olabilir.

Bildiğiniz üzere bu sene takımların gelişimi dondurulmuş alanlarda sınırlı değişiklik yapabilmesi için 2 jeton hakkına sahipler. Şu ana kadar yeni aracını hazırlayan takımlar jeton haklarını nerede kullandığını açıklasa da, Red Bull henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Bu açıdan aracın fotoğraflarına bakarak jeton haklarının nerede kullanıldığını söylemek çok iddialı olur.

Araç geçen seneki araca çok benziyor desek de, detaylara indiğinizde gerçekten irdeleyerek çok sayıda değişiklik olduğunu görüyorsunuz.

Red bull Racing RB16B Fotoğraf: Red Bull Racing

Araca önden baktığınızda evet, gerçekten geçen seneki araca çok benziyor ancak yine de eski aracı yakından incelediğinizde bazı değişiklikler net bir şekilde görülüyor. Tabii bu tür kıyaslamaları yaparken bir önceki aracın lansmanda tanıtılan versiyonundan ziyade son birkaç yarışta kullanılan versiyonuyla kıyaslanması gerektiğini hatırlatmam gerekiyor. Çünkü lansman versiyonları ile kıyasladığınızda yenilik gibi görülen şeyler, aslında geçen seneki aracın yarışmış son versiyonunda araca eklenmiş olabiliyor.

Red Bull Racing RB16B burun detayı Fotoğraf: Red Bull Racing

Öncelikle Red Bull, geçen sene geçiş yaptığı ince, çıkıntılı ve çok kanallı burun yapısını devam ettirdiğini görüyoruz. Ön kanat tasarımında da genel olarak bir değişiklik görülmüyor ancak daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi takımlar ön kanat değişikliklerini genelde testlere ya da yarışlara getiriyorlar. Burunla alakalı bir detaya dikkat çekmem gerekirse her ne kadar bu burun geçen senekinin aynısı olsa da, takım geçen senenin sonunda ön kanat bağlantısı daha farklı, daha yuvarlak bir burun hazırlamıştı ve hatta Max Verstappen, Abu Dhabi GP'de o burunla yarışmıştı. Lansman fotoğrafında eski burun yer alıyor olsa da testlerde araca en son versiyon burnun takılması sürpriz olmaz. Aşağıdaki resimde o burun yapısını görebilirsiniz.

Burun kısmına yandan baktığınızda (alttaki resim) altındaki pelerin kanadın biraz daha geriden başladığını ve ön kısmın eskiye göre daha derin olduğu görülüyor. Bu arada geçen sene İstanbul'da pelerin kanat üzerine eklenen yarıklar yeni burunda da yer almaya devam ediyor. Pelerin kanadın biraz daha geriye alınması dışında burunda yer alan S-kanal girişi de biraz daha geriye alınmış gibi duruyor.

Ön kanat kenar plakası da geçen seneki güncellenen versiyonun aynısı. Bu plakanın içerisindeki şiş kısımda, içeriden hava kanadını yönlendirecek bir kanal yer alıyor. Kenar plakasının en arkasında ise hava akımını dışarıya doğru yönlendiren dışarıya doğru kavisli küçük bir kanatçık bulunuyor.

Red Bull Racing RB16B ön kanat detayı Fotoğraf: Red Bull Racing Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Burundan biraz geriye doğru gittiğimizde süspansiyonlardan itibaren bir başka yenilik bizi karşılıyor.

Süspansiyon kollarının hem iç hem de dış taraflarında ufak tefek değişiklikler olduğu görülürken en büyük değişikliğin üst süspansiyon bağlantısının ön kolunda olduğu görülüyor. Geçen sene ön kol aerodinamik gerekçelerle kıvrımlı bir tasarıma sahipken bu seneki tasarımda üst koldaki kıvrımın kaldırıldığı görülüyor. Bunun dışında push rod yani çapraz bir şekilde şasiden tekerlek kısmına inen itme kolunun alt taraftan ek parça ile kısalmış gibi görünüyor.

Red Bull Racing RB16B detayı Fotoğraf: Red Bull Racing

Bir diğer dikkat çekici değişiklik ise ön fren kanallarında bulunuyor. Geçen seneki ön fren kanalı daha dikdörtgen bir yapıya sahipken, bu seneki fren kanalının hem içindeki bölümlerin boyutlarında değişiklik, hem de alt tarafında içeri doğru incelme var.

Bu arada aşağıdaki resimleri kıyasladığınızda geçen seneki aracın ön kanadın ana planyasının ikiye ayrıldığı ve ikisinin nötr bölüme bağlandığı, bu sene nötr bölüme tek parça bağlandığı görülüyor ancak Red Bull bu seneki tasarımı zaten geçen sene kullanmaya başlamıştı.

Red Bull RB16B'ye yandan baktığınızda büyük ölçüde geçen seneki araca oldukça benzer bir araç görüyor olsak da yine de bazı değişiklikler var.

Bargeboard'un ana kısmında yer alan dikey kanatlar, geçen seneye göre daha agresif bir şekilde geriye doğru kavisli bir hale getirilmiş.

Bunun dışında sidepodun arka kısmında da değişiklik bulunuyor. Sidepodun hemen arkası geçen seneki araçta daha şişkinken bu seneki araçta daha ince ve sidepod tabana doğru alçalıyor. Motor kapağının Honda logosuna denk gelen bölümde de geçen seneki tasarıma göre bariz bir fark olduğunu görebilirsiniz.

Sidepod yanında yer alan deflektör kanatların orta bölümü aşağıdaki resimlerde farklı görünüyor ancak takım, orta kısmı panjur şeklinde kanatçıklardan olan bu tasarımı geçen sene ortasında kullanmaya başlamıştı.

2021 kurallarına göre hazırlanan yeni taban, geçen sene sonunda test edilen tabana oldukça benziyor.

Tabanın ön kısmı yukarı doğru kıvrılmış durumda. Kıvrılan bölümde ekstra bir parça daha yer alırken iç tarafında 5 tane hava akımını yönlendirmek için kavisli kanatçık bulunuyor.

Tabanın kırpılmış bölümünün arka tekerleğin ön kısmına gelen noktasında da kavisli bir kanat bulunuyor.

Bu arada arka süspansiyonun çekme kolunun yine karoserin çok dışında kaldığı ve onun tabana bağlandığı nokta ile karoser arasında sidepod üstünden gelen hava akımını arka kanada doğru yönlendirecek bir yol olduğu görülüyor. Red Bull'un bu şekilde Coanda egzoz dönemindekine benzer bir etki oluşturmayı hedeflediği düşünülüyor.

Takım arka süspansiyon tasarımında geçen seneki gibi yüksek konumlandırmayı seçse de bu bölümde değişiklik yapmış durumda. Takımın yayınladığı fotoğraflarda arka süspansiyonların olduğu bölüm kasıtlı bir şekilde karartılmıştı. Ancak fotoğraf aydınlatıldığında (alt resim), süspansiyon sisteminin alt kolunun daha geriye alındığı dikkatlerden kaçmıyor. Geçen sene tabana uzanan çekme kolu, alt kolun arasından geçerken, bu seneki tasarımda çekme kolu süspansiyonun alt kolunun önünden serbest bir şekilde ilerlediği görülüyor. Bu, takımın jeton haklarını bu bölümde kullandığını işaret eden değişikliklerden birisi diyebiliriz.

Red Bull Racing RB16B detayı Fotoğraf: Red Bull Racing

Yukarıdaki resimde dikkat çeken bir diğer değişiklik ise arkada bulunan kaza yapısından arka kanada yükselen destek kanadında. Geçen sene bu bölümde çift destek kolu kullanan Red Bull, bu sene tek kola geçiş yapmış ve kolun kaza barına birleştiği noktada egzozu tamamen sarmış.

Şu ana kadar yeni aracın arkadan bir görüntüsü olmasa da turbo atık borularının, geçen seneki gibi süspansiyonun üst kollarının altında yer aldığı düşünülüyor. Bu durumda, aracın kola şişesi bölümünden geriye doğru uzanan kanaldan gelen hava akımı, buradan çıkan gazların arka kanada doğru yönlendirilmesine yardımcı olacaktır.

Red Bull, Haas tarzı arka kanat kenar plakasındaki kıvrımlı hava yönlendirici kanalları ve yüzey kanatçıklarını kullanmaya geçen sene başlamıştı.

Genel olarak Red Bull RB16B bu şekilde. Araç, renk tasarımının da etkisiyle çok benzer görünse de, detaylarda geçen seneki araçtan ayrıştığı değişikliklere sahip.