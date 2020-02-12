Teknik analiz: Red Bull RB16

Geçen sene Honda motoruyla iyi bir ivme yakalayan ve bu sene geçen seneki başarılarının üstüne katmayı hedefleyen Red Bull, beklendiği üzere zaten iyi bir temele sahip RB15'in gelişimini RB16'da sürdürmüş durumda.

Kuralların 2021'de radikal değişecek olması nedeniyle takımlar çok farklı şeyler denemiyorlar. Buna karşı Red Bull RB16'da geçen seneye kıyasla önemli denebilecek değişiklikler yok değil.

En büyük değişiklikler aracın ön bölümünde yer alırken diğer bölümlerde de ufak tefek değişiklikler bulunuyor. Tabii bunun lansman aracı olduğunu, testlerde özellikle ön kanat, arka kanat ve bargeboard gibi bölümlerde yenilikler görebileceğimizi unutmamak lazım.

İncelemeye devam etmek için fotoğraflarda ilerleyiniz.

Slider Liste Red Bull Racing RB16, teknik 1 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Aracın genel görüntüsü, geçen seneki aracın tam olarak devamı şeklinde. Araçta öne çıkan noktaları bu resimde görebilirsiniz. Red Bull Racing RB16 2 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Aracın agresif bir şekilde öne olan eğimi devam ediyor, ön kanat ön tarafta daha fazla downforce üretecek şekilde tasarlanmış, sidepod bölgesinde düşük yan kaza barları yani yüksek sidepod hava girişi var ve arka taraf çok dar bir şekilde paketlenmiş. Red Bull Racing RB16 3 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Ancak aracın burun kısmında ciddi denebilecek farklılıklar söz konusu. Çıkıntılı burun devam ederken geçen senenin aksine çok daha karmaşık bir tasarım kullanılmış. Çıkıntının hem ucunda, hem üstünde hem de yanlarında hava girişleri yer alıyor. Bu tasarımı benzer tasarımı daha önce Alfa Romeo kullanmıştı. Ön kanat flap kenarları, bu bölgede daha fazla yere basma gücü üretecek şekilde yüksek konumda kenar plakasına bağlanıyor. Bu Red Bull'un geçen sene boyunca kullandığı tasarımın devamı anlamına geliyor ancak takım geçen senenin sonunda Ferrari tarzı kenar bölümü alçak bir noktadan bağlanan tasarımı da test etmişti. Bu kanat lansman için mi araca takıldı yoksa Red Bull bu sene de mi bu şekilde devam edecek testlerde göreceğiz. Red Bull Racing RB16 4 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Burnun arkasına doğru ilerlediğimizde alt kısımda Mercedes'in öncülüğünü yaptığı pelerin adını verdiğimiz yere paralel bir şekilde uzanan hava yönlendirici kanat tasarımı yer alıyor. Red Bull Racing RB16 5 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Düşük ön süspansiyon tasarımı korunurken şasinin ucunda iki yanda yer alan kanatçıklar araçta yer almaya devam ediyor. Bunun dışında süspansiyonların ön kısmı çok düşük, arka kolu ise çok yüksekten bağlandığı için şasinin üstü ile ucu arasında oldukça fazla yükseklik fark var. Bunun sonucunda oluşan basamak ve orada yer alan S-kanal girişi devam ediyor. Red Bull Racing RB16 6 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Aracın orta bölümü geçen seneki tasarım konseptini sürdürüyor. Bargeboard bölgesinde sidepodlara doğru uzanan çift bumerang kanat yer alırken yüksek sidepod hava girişi oldukça küçük ve dar şekilde tasarlanmış. Sidepodun üstünden kenara doğru uzanan kanat geçen seneki gibi kenar bölgesiyle ayrılmış durumda. Sidepodun yanında yer alan dikey kanat tasarımının önünde geçen sene tek bir parça yer alırken yeni araçta iki parça eklenmiş durumda. Red Bull Racing RB16 7 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Geçen seneki araçta arka kanadın ortasında tek destek kolu yer alırken 2020 aracında egzozun iki yanından yükselen kollar bulunuyor. Red Bull Racing RB16 8 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Kokpit arkasına dikkatlice bakıldığında halonun bittiği yerde minik dikey kanatçıklar eklenirken motor hava girişinin altında, boğa boynuzunun üstünde iki yana açılan kanatçıklar bulunuyor. Red Bull Racing RB16 9 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Tabanın arka kısmında geçen seneki tasarım korunuyor. Orta bölümde uzanan iki kanalı lastiklerin önünde hava akımını yönlendirecek paralel kanallar takip ediyor. Red Bull Racing RB16 detay 10 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Aracın arka bölümü geçen sene olduğu gibi oldukça dar paketlenmiş durumda. Zaten halihazırda oldukça güçlü bir temele sahip olan ve iyi yere basma gücü üreten Red Bull'un arkasında çok ciddi değişiklik yapmaması normal bir durum diyebiliriz. Red Bull Racing RB16 detay 11 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sidepod bölümünde daha küçük radyatörler kullanan Red Bull, soğutma için motorun üstünde radyatör kullanmaya başlamıştı. 2020 Red Bull aracında da yine bu bölümde radyatör yer alıyor. Motor kapağının arka kısmındaki genişlik, o bölüme yerleştirilen radyatörlerden kaynaklanıyor. Red Bull Racing RB15, Honda motoru 12 / 13 Fotoğraf: Giorgi Piola Honda'nın Red Bull aracındaki güç ünitesi yerleşimini burada daha iyi görebilirsiniz. 2 numaralı bölüm, motorun üstündeki radyatörleri oluşturuyor. Red Bull Racing RB16 13 / 13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Red Bull ile ikinci sezonunu geçirecek olan Honda, geçen seneki motor konsepti tasarımını sürdürdü. Japon üretici geçen sene yüksek rakımlı pistlerde iyi çalışan bir motora sahipti ve sezon boyunca nispeten daha istikrarlı performans sergilemeyi başardı ancak Red Bull'un Ferrari ve Mercedes'le daha düzenli mücadele edebilmesi için daha istikrarlı, daha dayanıklı olması ve ayrıca sıralama modu gibi daha yüksek güç modlarını daha fazla ve daha uzun süre kullanabilmesi gerekiyor.

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