Teknik analiz: Red Bull RB16

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
259 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
273 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
287 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Red Bull RB16 lansman / Özel Haber

Teknik analiz: Red Bull RB16

paylaşım
yorumlar
Teknik analiz: Red Bull RB16
Ekleyen:
, Şef Editör
12 Şub 2020 11:14

2020'nin en çok merak edilen araçlarından olan Red Bull RB16, bugün görücüye çıktı. Peki Red Bull RB16, bir önceki araca göre ne tür farklılıklara sahip?

Geçen sene Honda motoruyla iyi bir ivme yakalayan ve bu sene geçen seneki başarılarının üstüne katmayı hedefleyen Red Bull, beklendiği üzere zaten iyi bir temele sahip RB15'in gelişimini RB16'da sürdürmüş durumda.

Kuralların 2021'de radikal değişecek olması nedeniyle takımlar çok farklı şeyler denemiyorlar. Buna karşı Red Bull RB16'da geçen seneye kıyasla önemli denebilecek değişiklikler yok değil.

En büyük değişiklikler aracın ön bölümünde yer alırken diğer bölümlerde de ufak tefek değişiklikler bulunuyor. Tabii bunun lansman aracı olduğunu, testlerde özellikle ön kanat, arka kanat ve bargeboard gibi bölümlerde yenilikler görebileceğimizi unutmamak lazım.

İncelemeye devam etmek için fotoğraflarda ilerleyiniz.

Slider
Liste

Red Bull Racing RB16, teknik

Red Bull Racing RB16, teknik
1/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Aracın genel görüntüsü, geçen seneki aracın tam olarak devamı şeklinde. Araçta öne çıkan noktaları bu resimde görebilirsiniz.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
2/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Aracın agresif bir şekilde öne olan eğimi devam ediyor, ön kanat ön tarafta daha fazla downforce üretecek şekilde tasarlanmış, sidepod bölgesinde düşük yan kaza barları yani yüksek sidepod hava girişi var ve arka taraf çok dar bir şekilde paketlenmiş.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
3/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ancak aracın burun kısmında ciddi denebilecek farklılıklar söz konusu. Çıkıntılı burun devam ederken geçen senenin aksine çok daha karmaşık bir tasarım kullanılmış. Çıkıntının hem ucunda, hem üstünde hem de yanlarında hava girişleri yer alıyor. Bu tasarımı benzer tasarımı daha önce Alfa Romeo kullanmıştı. 

Ön kanat flap kenarları, bu bölgede daha fazla yere basma gücü üretecek şekilde yüksek konumda kenar plakasına bağlanıyor. Bu Red Bull'un geçen sene boyunca kullandığı tasarımın devamı anlamına geliyor ancak takım geçen senenin sonunda Ferrari tarzı kenar bölümü alçak bir noktadan bağlanan tasarımı da test etmişti. Bu kanat lansman için mi araca takıldı yoksa Red Bull bu sene de mi bu şekilde devam edecek testlerde göreceğiz.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
4/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Burnun arkasına doğru ilerlediğimizde alt kısımda Mercedes'in öncülüğünü yaptığı pelerin adını verdiğimiz yere paralel bir şekilde uzanan hava yönlendirici kanat tasarımı yer alıyor. 

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
5/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Düşük ön süspansiyon tasarımı korunurken şasinin ucunda iki yanda yer alan kanatçıklar araçta yer almaya devam ediyor. Bunun dışında süspansiyonların ön kısmı çok düşük, arka kolu ise çok yüksekten bağlandığı için şasinin üstü ile ucu arasında oldukça fazla yükseklik fark var. Bunun sonucunda oluşan basamak ve orada yer alan S-kanal girişi devam ediyor.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
6/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Aracın orta bölümü geçen seneki tasarım konseptini sürdürüyor. Bargeboard bölgesinde sidepodlara doğru uzanan çift bumerang kanat yer alırken yüksek sidepod hava girişi oldukça küçük ve dar şekilde tasarlanmış. Sidepodun üstünden kenara doğru uzanan kanat geçen seneki gibi kenar bölgesiyle ayrılmış durumda. Sidepodun yanında yer alan dikey kanat tasarımının önünde geçen sene tek bir parça yer alırken yeni araçta iki parça eklenmiş durumda.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
7/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Geçen seneki araçta arka kanadın ortasında tek destek kolu yer alırken 2020 aracında egzozun iki yanından yükselen kollar bulunuyor.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
8/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kokpit arkasına dikkatlice bakıldığında halonun bittiği yerde minik dikey kanatçıklar eklenirken motor hava girişinin altında, boğa boynuzunun üstünde iki yana açılan kanatçıklar bulunuyor.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
9/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tabanın arka kısmında geçen seneki tasarım korunuyor. Orta bölümde uzanan iki kanalı lastiklerin önünde hava akımını yönlendirecek paralel kanallar takip ediyor.

Red Bull Racing RB16 detay

Red Bull Racing RB16 detay
10/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Aracın arka bölümü geçen sene olduğu gibi oldukça dar paketlenmiş durumda. Zaten halihazırda oldukça güçlü bir temele sahip olan ve iyi yere basma gücü üreten Red Bull'un arkasında çok ciddi değişiklik yapmaması normal bir durum diyebiliriz. 

Red Bull Racing RB16 detay

Red Bull Racing RB16 detay
11/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sidepod bölümünde daha küçük radyatörler kullanan Red Bull, soğutma için motorun üstünde radyatör kullanmaya başlamıştı. 2020 Red Bull aracında da yine bu bölümde radyatör yer alıyor. Motor kapağının arka kısmındaki genişlik, o bölüme yerleştirilen radyatörlerden kaynaklanıyor.

Red Bull Racing RB15, Honda motoru

Red Bull Racing RB15, Honda motoru
12/13

Fotoğraf: Giorgi Piola

Honda'nın Red Bull aracındaki güç ünitesi yerleşimini burada daha iyi görebilirsiniz. 2 numaralı bölüm, motorun üstündeki radyatörleri oluşturuyor.

Red Bull Racing RB16

Red Bull Racing RB16
13/13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull ile ikinci sezonunu geçirecek olan Honda, geçen seneki motor konsepti tasarımını sürdürdü. Japon üretici geçen sene yüksek rakımlı pistlerde iyi çalışan bir motora sahipti ve sezon boyunca nispeten daha istikrarlı performans sergilemeyi başardı ancak Red Bull'un Ferrari ve Mercedes'le daha düzenli mücadele edebilmesi için daha istikrarlı, daha dayanıklı olması ve ayrıca sıralama modu gibi daha yüksek güç modlarını daha fazla ve daha uzun süre kullanabilmesi gerekiyor.

2020 F1 teknik:

Alakalı video

Sonraki haber
Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

Önceki haber

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

Sonraki haber

Red Bull, RB16'yı piste çıkardı!

Red Bull, RB16'yı piste çıkardı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Red Bull RB16 lansman
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
29 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama turları
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF1000

2
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16

1s
3
Formula 1

Resmi: Çin Grand Prix'si, corona virüsü nedeniyle ertelendi!

30dk
4
Formula 1

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!

3s
5
Formula 1

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

3s

Son Videolar

Ferrari SF1000 lansmanı 01:22
Formula 1

Ferrari SF1000 lansmanı

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars 05:40
Formula 1

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars

09:11
Formula 1

"Schumacher'in son haline ait fotoğraf sızdırıldı" - 10 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı 00:00
Formula 1

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar 12:33
Formula 1

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar

Son Haberler

Resmi: Çin Grand Prix'si, corona virüsü nedeniyle ertelendi!
F1

Resmi: Çin Grand Prix'si, corona virüsü nedeniyle ertelendi!

Red Bull, RB16'yı piste çıkardı!
F1

Red Bull, RB16'yı piste çıkardı!

Teknik analiz: Red Bull RB16
F1

Teknik analiz: Red Bull RB16

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?
F1

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok
F1

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.