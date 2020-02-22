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Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Red Bull'un yeni süspansiyon sistemi

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Teknik analiz: Red Bull'un yeni süspansiyon sistemi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
22 Şub 2020 14:59

Barcelona'daki testlerin ilk haftasında büyük ölçüde Mercedes yaptıklarıyla dikkat çekse de, Red Bull da süspansiyonlarda bir şeyler deniyor.

Red Bull, yavaş virajlarda Mercedes'le farkı kapatma çalışmaları kapsamında ön süspansiyon sisteminde büyük değişiklik yaptı.

Bu konuda Motorsport.com'a konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, "Mercedes geçen sene düşük hızlı virajlarda çok iyiydi. Bu alanda gelişmemiz gerekiyordu."

"Bu konuda bazı adımlar attık ve tabii ki bu bir sürecin başlangıcı. Bu noktadan itibaren araç gelişmeye devam edecek." dedi.

Red Bull aracında açık bir şekilde görülen yeni fikirler olsa da, en cesur değişiklik olan süspansiyon yapısı gizlenmiş durumda.

Red Bull'un geçen seneki aracının süspansiyon sisteminin üst kolu, birden fazla bağlantıya sahipti. Ancak RB16'da bu tasarım yer almıyor.

Red Bull Racing RB 16 front suspension

Red Bull Racing RB 16 front suspension

Photo by: Giorgio Piola

RB16'nın süspansiyon tasarımına yakından bakıldığında süspansiyon tasarımında değişiklik olduğu, çoklu bağlantıyı üst kollar yerine alt kolda kullanmaya (1) başladığı, arka kolun (2) ön koldan daha aşağıda konumlandırıldığı (3) görülüyor.

Dahası, alt kolun ön parçası kendine has bir tasarıma sahip. Bu kol sadece şasiye çok aşırı yüksekten bağlanmamış, aynı zamanda bağlantı noktasının inceltildiği ve aracın bir tarafından diğer tarafına tek parça ile geçildiği görülüyor.

Tasarımcılar ayrıca üst kolun ön parçası üzerinde de dikkatli bir şekilde çalışmış ve dış parçası beyzbol sopası şekline sokulmuş.

Bu tarz tasarımları, geçmişte arka süspansiyonlarda görüyorduk. Aerodinamik kazanç sağlamak için geometrik anormallikler kullanılabiliyor. Bu tasarım hem ağırlık tasarrufu sağlıyor, hem de hava akımının tabana ve bargeboard, ardından sidepod bölgesine yönlendirilmesinde yardımcı oluyor.

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Red Bull Racing RB16 ön taraf detayı

Red Bull Racing RB16 ön taraf detayı
1/4

Fotoğraf: Giorgi Piola

RB16'nın süspansiyon başları, genel değişimden faydalanabilmesi için sadece süspansiyon tasarımı olarak değil şekil olarak da değiştirildi

Red Bull Racing RB16 ön taraf detayı

Red Bull Racing RB16 ön taraf detayı
2/4

Fotoğraf: Giorgi Piola

Şasi ucundaki yüksek basamak paneli, iç taraftaki S kanalın çalışma şeklini işaret ediyor

Red Bull RB15 ön süspansiyon düzeni

Red Bull RB15 ön süspansiyon düzeni
3/4

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu da kıyaslama yapabilmek için geçen seneki aracın süspansiyon başları ve basamak kısmı

Red Bull RB15 ön süspansiyon kolu

Red Bull RB15 ön süspansiyon kolu
4/4

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull geçtiğimiz sezon tanıttığı pushrod çözümünü kullanmaya devam etti, ki bu da ayar çalışmalarına bir başka karmaşıklık ekliyor ve şasi davranışı anlamında sürücünün öğrenme sürecini daha da uzatıyor.

Arka süspansiyonda da değişiklik yapıldı

Red Bull ayrıca 2020 aracında arka süspansiyon tasarımında da değişiklik yaptı. Üst bağlantı kolu daha yüksekten (3) bağlanırken, alt kol da tekerlek merkezine kadar (1) yükseltildi.

Bu sayede alt süspansiyon kolunun iç bölümü, bu bölgedeki kaporta parçalarına kadar (2) yükselmiş oldu. Bu sayede bu bölgedeki hava akımının iyileşmesi sağlanıyor. Kola şişesi bölgesinden tabana doğru giden hava akımının yolu açılmış oldu.

Red Bull Racing RB16 rear suspension

Red Bull Racing RB16 rear suspension

Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca fren kanalı üzerindeki kanatçıkların performansını maksimum kullanmak istiyor. Bu kapsamda tasarımlarını tamamen değiştirdiler ve alt tarafta yer alan kanatçıkların önünü açmış oldular.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Giorgi Piola

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