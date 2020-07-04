Teknik analiz: Red Bull Avusturya'ya yeni bir burun getirdi

Bu sene şu ana kadar yarış olmaması nedeniyle takımların hazırladıkları güncellemeleri test etme şansı olmadı. Bu açıdan takım hâlâ aracın temel halini anlamaya çalışıyor.

Ancak dünkü antrenman seansında Red Bull, yeni parçalardan bazılarını Max Verstappen'in aracında test etti.

Yeni paket içerisindeki önemli parçalardan birisi, Silverstone'daki film çekimi sürüşlerinde araçta yer almayan yeni burun oldu.

Yeni burun altındaki ön kanat bağlantıları, burnun iki yanından aşağıya değil Mercedes aracındakine benzer şekilde burnun altında yer alıyor. Aşağıdaki resimde solda yeni, sağda eski tasarımı görüyorsunuz. Eski tasarımda burun bağlantısının yanlardan doğrudan ön kanada indiği, yeni tasarımda ise burun bağlantı kollarının burnun altında yer aldığı ve daha dar olduğunu görebilirsiniz.

Red Bull Racing RB16 burun kıyaslaması Fotoğraf: Motorsport Images

Bu değişiklik sayesinde tasarımcılar, burun üstünde yer alan kanallarda daha serbest olabildi. Önceki tasarımda daha köşeli hava girişleri yer alırken yeni tasarımda oval hava girişleri kullanıldı.

Önceki tasarımda burnun ucunda yer alan deliğin üstündeki kanal ikiye bölünmüştü. Yeni tasarımda ise aradaki ayıraç kaldırılmış durumda.

Takımlar burun üzerinde çok uzun zaman çalışıyorlar. Burnun tasarlanması, üretilmesi ve ardından kaza testinden geçmesi uzun zaman alıyor.

Takımın bu tasarımı sıralamalarda ve yarışta kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor. Bu parça, sezonun ilerleyen bölümlerinde planlanan bir güncelleme paketine de ait olabilir.