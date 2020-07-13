Teknik analiz: Racing Point ve Mercedes'in fren kanalları ne kadar benzer?

Renault, Racing Point aracını genel olarak şikayet etmek yerine takımın doğrudan ön ve arka fren kanallarına odaklandı.

Gridde diğer takımlarda da gördüğünüz üzere farklı araçlar arasında benzerlikler var ve aynı durum Racing Point RP20 ile Mercedes'in 2019 aracı W10 arasında da söz konusu. Kurallar belli noktaya kadar tasarım paylaşıma izin veriyor, ancak frenleri takımlar kendileri tasarlamak zorunda. Renault, iki araç arasındaki bu benzerliğin aşırı olduğunu savunarak protestosunu yaptı.

İşte iki aracın arka fren tasarımları:

Aracın arka tarafında yer alan fren tamburu, fren kanalı, kanal dışında yer alan kanatçıklar yani genel olarak tüm sistem çok benzer görünüyor ve bu bölümde pek değişiklik yapmıyor takımlar.

Ön tarafta ise sezon boyunca, soğutma ihtiyacına ve pist yapısına göre takımlar fren tasarımını değiştirebiliyorlar.

Bu yüzden aerodinamik ihtiyaca göre de fren tamburunda değişiklik olabiliyor. Ancak Mercedes'in 2019'da kullandığı tasarımlardan birisi, Racing Point'in Avusturya'da kullandığı tasarıma oldukça benzer.

Yukarıdaki iki resimden, tasarımların tamamen aynısı olmasa bile çok benzer olduğunu görebilirsiniz.

Racing Point, FIA teknik temsilcilerini iki tasarımda yer alan küçük geometrik farklarla ikna etmeye çalışacaktır. Bu tasarımı, Mercedes aracına dışarıdan bakarak hazırladıklarını savunabilirler.

Ancak kanal içerisindeki tasarım aynı olursa o zaman durum değişir çünkü bunu ancak içeriden aldıkları bilgiyle yapabilirler. Bu durumda Renault'nun protestosu başarılı olur.

İç akım yapılarının aerodinami ve termodinami üzerinde çok ciddi etkisi oluyor. Küçük takımların bu farkı kapatması çok zor.

Bu arada Mercedes'ten tek bir tasarımı mı yoksa sezon boyunca kullanılan tüm tasarımları mı isteyecekler, bu da merak konusu. Çünkü sezon boyunca birçok farklı fren kanalı tasarımı kullanıldı.

Listede yer alan parçalar

Fren kanalları, F1 araçlarının oldukça karmaşık ve önemli parçalarından birisi. Ve bu parçalar 2020 kurallarında listelenen parçalar arasında yer alıyor.

Bu, süspansiyon ve fren parçaları gibi başka bir takımdan alınamayacağı, takımların bunu tamamen kendi başlarına üretmeleri gerektiği, başka bir takımdan ya da 3. parti bir şirketten alamayacağı manasına geliyor.

Renault'nun protestosunun ardından FIA, Racing Point aracındaki ilgili parçaları alarak mühürledi ve inceleme yapması için teknik departmana yönlendirdi.

Teknik ekip, gerekli olması halinde Racing Point, Renault ve Mercedes takımlarından teknik destek isteyebilecek.

Hakemler ayrıca Mercedes'ten de geçen seneki ön ve arka fren kanalı tasarım örneklerini istediler.