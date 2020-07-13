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Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Racing Point ve Mercedes fren kanalları ne kadar benzer?

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Teknik analiz: Racing Point ve Mercedes fren kanalları ne kadar benzer?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
13 Tem 2020 10:30

2020 Formula 1 araçlarının tanıtılmasından bu yana birçok takım Racing Point'in 2020 aracının Mercedes'in 2019 F1 aracına benzerliği karşısındaki rahatsızlığını dile getirmişti. Ancak bu rahatsızlık, Renault'nun Steiermark GP sonrası yaptığı protesto ile ileri bir boyuta taşındı.

Renault, Racing Point aracını genel olarak şikayet etmek yerine takımın doğrudan ön ve arka fren kanallarına odaklandı.

Gridde diğer takımlarda da gördüğünüz üzere farklı araçlar arasında benzerlikler var ve aynı durum Racing Point RP20 ile Mercedes'in 2019 aracı W10 arasında da söz konusu. Kurallar belli noktaya kadar tasarım paylaşıma izin veriyor, ancak frenleri takımlar kendileri tasarlamak zorunda. Renault, iki araç arasındaki bu benzerliğin aşırı olduğunu savunarak protestosunu yaptı.

İşte iki aracın arka fren tasarımları:

Racing Point RP20, rear brake detail
Mercedes AMG F1 W10, rear duct

Aracın arka tarafında yer alan fren tamburu, fren kanalı, kanal dışında yer alan kanatçıklar yani genel olarak tüm sistem çok benzer görünüyor ve bu bölümde pek değişiklik yapmıyor takımlar.

Ön tarafta ise sezon boyunca, soğutma ihtiyacına ve pist yapısına göre takımlar fren tasarımını değiştirebiliyorlar.

Bu yüzden aerodinamik ihtiyaca göre de fren tamburunda değişiklik olabiliyor. Ancak Mercedes'in 2019'da kullandığı tasarımlardan birisi, Racing Point'in Avusturya'da kullandığı tasarıma oldukça benzer.

Racing Point RP19 front brake detail
Mercedes F1 AMG W10 , brake detail

Yukarıdaki iki resimden, tasarımların tamamen aynısı olmasa bile çok benzer olduğunu görebilirsiniz.

Racing Point, FIA teknik temsilcilerini iki tasarımda yer alan küçük geometrik farklarla ikna etmeye çalışacaktır. Bu tasarımı, Mercedes aracına dışarıdan bakarak hazırladıklarını savunabilirler.

Ancak kanal içerisindeki tasarım aynı olursa o zaman durum değişir çünkü bunu ancak içeriden aldıkları bilgiyle yapabilirler. Bu durumda Renault'nun protestosu başarılı olur.

İç akım yapılarının aerodinami ve termodinami üzerinde çok ciddi etkisi oluyor. Küçük takımların bu farkı kapatması çok zor.

Bu arada Mercedes'ten tek bir tasarımı mı yoksa sezon boyunca kullanılan tüm tasarımları mı isteyecekler, bu da merak konusu. Çünkü sezon boyunca birçok farklı fren kanalı tasarımı kullanıldı.

 

Listede yer alan parçalar

Fren kanalları, F1 araçlarının oldukça karmaşık ve önemli parçalarından birisi. Ve bu parçalar 2020 kurallarında listelenen parçalar arasında yer alıyor.

Bu, süspansiyon ve fren parçaları gibi başka bir takımdan alınamayacağı, takımların bunu tamamen kendi başlarına üretmeleri gerektiği, başka bir takımdan ya da 3. parti bir şirketten alamayacağı manasına geliyor.

Renault'nun protestosunun ardından FIA, Racing Point aracındaki ilgili parçaları alarak mühürledi ve inceleme yapması için teknik departmana yönlendirdi.

Teknik ekip, gerekli olması halinde Racing Point, Renault ve Mercedes takımlarından teknik destek isteyebilecek.

Hakemler ayrıca Mercedes'ten de geçen seneki ön ve arka fren kanalı tasarım örneklerini istediler.

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Liste

Racing Point RP20 brake and Mercedes W10 brake comparison

Racing Point RP20 brake and Mercedes W10 brake comparison
1/10

Fotoğraf: Motorsport.com Photos

Mercedes AMG F1 W10 , brake detail

Mercedes AMG F1 W10 , brake detail
2/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10 in the garage

Mercedes AMG F1 W10 in the garage
3/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10, front suspension and front brake

Mercedes AMG F1 W10, front suspension and front brake
4/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10, front

Mercedes AMG F1 W10, front
5/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10, front suspension

Mercedes AMG F1 W10, front suspension
6/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10 brakes detail

Mercedes AMG F1 W10 brakes detail
7/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes front wheel assembly technical detail

Mercedes front wheel assembly technical detail
8/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes front wheel assembly technical detail

Mercedes front wheel assembly technical detail
9/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 technical detail

Mercedes AMG F1 technical detail
10/10

Fotoğraf: Giorgi Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al , Racing Point
Editör Matt Somerfield

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