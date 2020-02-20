Teknik analiz: Mercedes'in direksiyon modu ne işe yarıyor?
2020 sezon öncesi testlerinin ikinci günü, Mercedes'in direksiyon hareketiyle ön lastiklerinin açısını değiştirdiğinin fark edilmesiyle gündeme geldi. Matt Somerfield, neler olduğunu inceledi.
Mercedes'in son sistemi, 2017'den bu yana gridde hemen hemen her araçta kullanılmaya başlanan "pushrod-on-upright" (POU) adlı sistemin devamı gibi görünüyor.
POU çözümü, pilotun direksiyon hareketlerinde süspansiyon sisteminin davranışlarında dengeleme sağladığı için kullanılıyor. Bunun sonucunda aracın sürüş yüksekliği ile bir nevi oynanmış oluyor.
Bu sistem sayesinde araç yere basma gücünün önemli olduğu noktalarda yani virajlarda yere daha yakın olurken düzlükte normal pozisyonuna geri dönüyor.
Push rod yani süspansiyon sistemindeki itme kolu, tekerlek bölgesinden çapraz bir şekilde yükselerek şasiye bağlanan kol. POU sisteminde bu kol tekerlek bölümüne doğrudan bağlanmıyor. Daha kısa tutulan itme kolu, ekstra bir parça ile tekerlek bölümüne bağlanıyor ve oradaki mekanizma sayesinde itme kolunun çalışma şekliyle oynanmış oluyor.
Mercedes AMG F1 W10 bracket technical detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes pushrod-on-upright solution from 2019
Red Bull RB15 front suspension bracket
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull RB15 pushrod-on-upright solution
Ferrari SF70H Push pick up
Fotoğraf: Giorgi Piola
Where it all started… Ferrari ran a version of the POU solution back in 2017 but their drivers didn’t like the feel it gave at certain critical moments in the steering phase
Bu sayede takımlar virajlarda ekstra yere basma gücü kazanırken düzlükte araç normale döndüğü için hızından feragat etmek zorunda kalmıyor.
Ancak POU sisteminin pilot için büyük olumsuz yönleri de var. Bu sistem, pilotun geri bildirime ihtiyaç duyduğu kritik noktada ölü bölge oluşturuyor.
Bunun dışında direksiyon tam olarak ortalı olmuyor ve sürücü, aracını düzlemek için düzgün olduğunu hissedene kadar direksiyonda hamle yapmak zorunda kalıyor.
Mercedes'in test ettiği bu yeni sistem, pilotların geniş POU ayarları nedeniyle yaşanan sorunları azaltmaya yardımcı olacak ve genel olarak aerodinamik kazanca katkı sağlayacak gibi görünüyor.
Sistem devredeyken gördüğümüz lastiklerin açısındaki ciddi değişim, sadece pilota hissiyat konusunda yardımcı olmuyor aynı zamanda lastik kullanımı ve düzlük hızı açısından da yardımcı oluyor.
Virajlarda lastiklerin dışa doğru açılı olması, yere basma gücünü arttırdığı için viraj performansında katkı sağlıyor. Pilot direksiyonu çektikçe lastiklerin açısı nötrden içeriye doğru dönüyor. Bu durumda lastiğin ovalanması azalıyor ve düzlük hızı artıyor.
Açık bir şekilde Mercedes'in yaptığı diğer takımları rahatsız edecektir. Bu konuda takımlar için iki seçenek ortaya çıkıyor. Ya benzer sistemi geliştirmek ve araca monte etmek için aylarca uğraşacaklar ya da sistemin FIA tarafından yasaklanmasını umacaklar.
Red Bull RB15 süspansiyon
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes AMG F1 W10, süspansiyon
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 süspansiyon
Fotoğraf: Ferrari
Williams FW42 front suspension detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes-Benz F1 W08 süspansiyon
Fotoğraf: Sutton Images
McLaren MCL34 süspansiyon
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes ön süspansiyon
Fotoğraf: Giorgi Piola
Racing Point RP19, ön süspansiyon ve fren
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ön süspansiyon, Ferrari SF90
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes AMG F1 W10, ön süspansiyon ve fren
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB15 ön süspansiyon detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ ön süspansiyon detay
Fotoğraf: Mark Sutton
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Matt Somerfield
Teknik analiz: Mercedes'in direksiyon modu ne işe yarıyor?
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