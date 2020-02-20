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Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Mercedes'in direksiyon modu ne işe yarıyor?

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Teknik analiz: Mercedes'in direksiyon modu ne işe yarıyor?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
20 Şub 2020 13:10

2020 sezon öncesi testlerinin ikinci günü, Mercedes'in direksiyon hareketiyle ön lastiklerinin açısını değiştirdiğinin fark edilmesiyle gündeme geldi. Matt Somerfield, neler olduğunu inceledi.

Mercedes'in son sistemi, 2017'den bu yana gridde hemen hemen her araçta kullanılmaya başlanan "pushrod-on-upright" (POU) adlı sistemin devamı gibi görünüyor.

POU çözümü, pilotun direksiyon hareketlerinde süspansiyon sisteminin davranışlarında dengeleme sağladığı için kullanılıyor. Bunun sonucunda aracın sürüş yüksekliği ile bir nevi oynanmış oluyor.

Bu sistem sayesinde araç yere basma gücünün önemli olduğu noktalarda yani virajlarda yere daha yakın olurken düzlükte normal pozisyonuna geri dönüyor. 

Push rod yani süspansiyon sistemindeki itme kolu, tekerlek bölgesinden çapraz bir şekilde yükselerek şasiye bağlanan kol. POU sisteminde bu kol tekerlek bölümüne doğrudan bağlanmıyor. Daha kısa tutulan itme kolu, ekstra bir parça ile tekerlek bölümüne bağlanıyor ve oradaki mekanizma sayesinde itme kolunun çalışma şekliyle oynanmış oluyor.

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Mercedes AMG F1 W10 bracket technical detail

Mercedes AMG F1 W10 bracket technical detail
1/3

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes pushrod-on-upright solution from 2019

Red Bull RB15 front suspension bracket

Red Bull RB15 front suspension bracket
2/3

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull RB15 pushrod-on-upright solution

Ferrari SF70H Push pick up

Ferrari SF70H Push pick up
3/3

Fotoğraf: Giorgi Piola

Where it all started… Ferrari ran a version of the POU solution back in 2017 but their drivers didn’t like the feel it gave at certain critical moments in the steering phase

Bu sayede takımlar virajlarda ekstra yere basma gücü kazanırken düzlükte araç normale döndüğü için hızından feragat etmek zorunda kalmıyor.

Ancak POU sisteminin pilot için büyük olumsuz yönleri de var. Bu sistem, pilotun geri bildirime ihtiyaç duyduğu kritik noktada ölü bölge oluşturuyor.

Bunun dışında direksiyon tam olarak ortalı olmuyor ve sürücü, aracını düzlemek için düzgün olduğunu hissedene kadar direksiyonda hamle yapmak zorunda kalıyor.

Mercedes'in test ettiği bu yeni sistem, pilotların geniş POU ayarları nedeniyle yaşanan sorunları azaltmaya yardımcı olacak ve genel olarak aerodinamik kazanca katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Sistem devredeyken gördüğümüz lastiklerin açısındaki ciddi değişim, sadece pilota hissiyat konusunda yardımcı olmuyor aynı zamanda lastik kullanımı ve düzlük hızı açısından da yardımcı oluyor.

Virajlarda lastiklerin dışa doğru açılı olması, yere basma gücünü arttırdığı için viraj performansında katkı sağlıyor. Pilot direksiyonu çektikçe lastiklerin açısı nötrden içeriye doğru dönüyor. Bu durumda lastiğin ovalanması azalıyor ve düzlük hızı artıyor.

Açık bir şekilde Mercedes'in yaptığı diğer takımları rahatsız edecektir. Bu konuda takımlar için iki seçenek ortaya çıkıyor. Ya benzer sistemi geliştirmek ve araca monte etmek için aylarca uğraşacaklar ya da sistemin FIA tarafından yasaklanmasını umacaklar.

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Red Bull RB15 süspansiyon

Red Bull RB15 süspansiyon
1/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes AMG F1 W10, süspansiyon

Mercedes AMG F1 W10, süspansiyon
2/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF1000 süspansiyon

Ferrari SF1000 süspansiyon
3/12

Fotoğraf: Ferrari

Williams FW42 front suspension detail

Williams FW42 front suspension detail
4/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes-Benz F1 W08 süspansiyon

Mercedes-Benz F1 W08 süspansiyon
5/12

Fotoğraf: Sutton Images

McLaren MCL34 süspansiyon

McLaren MCL34 süspansiyon
6/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes ön süspansiyon

Mercedes ön süspansiyon
7/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point RP19, ön süspansiyon ve fren

Racing Point RP19, ön süspansiyon ve fren
8/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ön süspansiyon, Ferrari SF90

Ön süspansiyon, Ferrari SF90
9/12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes AMG F1 W10, ön süspansiyon ve fren

Mercedes AMG F1 W10, ön süspansiyon ve fren
10/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull Racing RB15 ön süspansiyon detay

Red Bull Racing RB15 ön süspansiyon detay
11/12

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ ön süspansiyon detay

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ ön süspansiyon detay
12/12

Fotoğraf: Mark Sutton

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Matt Somerfield

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12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
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