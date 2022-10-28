Teknik analiz: Mercedes, yeni ön kanadını güncelledi

Haberi dinle

Mercedes, sezonun son güncelleme paketi kapsamında Amerika GP'ye yeni bir ön kanat getirmişti.

Ancak Mercedes'in rakipleri, şampiyon ekibin ön kanatta kullandığı planya ayırıcı braketlerin tasarımından endişelendiklerini dile getirdiler.

Mercedes, o kanadı Austin'de kullanmayı planlamıyordu, o kanadı kargo gerekçesiyle erkenden getirmişti ancak gelen şikayetin ardından takım güncelleme yaptı ve yeni ön kanat Perşembe günü ortaya çıktı.

Takımın teknik direktörü Mike Elliott, Amerika'da Pazar günü yaptığı açıklamada bu kanadın kurallara uygun olduğunu düşündüklerini ancak yine de gerekli değişiklikleri yapacaklarını söylemişti.

Amerika'ya getirilen ön kanadın braketleri, hava akımını dışarı doğru yönlendirecek ekstrem tasarıma sahipti. Takım, Meksika GP öncesinde onları kaldırarak at nalı şeklinde daha geleneksel bir tasarıma geçiş yaptı.

Yeni ön kanadın planyalarında, eski braketlerin söküldüğü yerlerdeki izler duruyor. Takım, tamamen değişiklik yapmadan, mevcut kanat üstünde braketleri değiştirmeyi tercih etti.

Ön kanattaki diğer değişiklikler, yani dış bölümün ve kenar plakasının hava akımını daha iyi yönlendirecek şekildeki hazırlanan kıvrımlı yapısı devam ediyor.

Mercedes ya da rakiplerinin, gelecekte Mercedes'in Austin'e getirdiği tasarıma benzer çözümleri geliştirip geliştirmeyeceği merak konusu.

FIA, Mercedes'in o braketleri destekten ziyade aerodinamik amaçlı kullanması nedeniyle yasaklamıştı.

Mercedes W13 front wing comparison Photo by: Giorgio Piola