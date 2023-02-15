Teknik analiz: Mercedes W14'le galibiyet mücadelesine dönebilecek mi?

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2022'de zemin etkili araçlara geçiş yapıldığında, sezonun başında en çok konuşulan konu Mercedes'in sidepodlarıydı. Takım, lansmanlarda daha geleneksel bir sidepod yapısına sahipken testlere getirdiği sıfır sidepod tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Öyle ki, bu tasarımın üzerine çok fazla espiri yapıldı, iddia ortaya atıldı. Kimileri bu tarz sidepodun, yapısı itibariyle takımın diğerlerinden 1 sn daha hızlı olmasını sağlayacağını bile iddia etti ancak günün sonunda Mercedes, 2014'ten sonra tarihinin en kötü sezonunu geçirmiş oldu.

Formula 1'de kurallar uzun süre kullanıldıkça, bir süre sonra araçlar birbirlerine benzemeye başlıyor. 2022'deki yeni kurallar öncesinde uzun süre kuralların çok kısıtlayıcı ve yönlendirici olduğundan bahsediliyor, bu yüzden çok standart tasarımların ortaya çıkmasından endişe duyuluyordu.

Geçen sene gerçek araçlar tanıtıldıktan sonra bu endişelerin yersiz olduğu ortaya çıktı çünkü ön kanat ve burundan sidepodlara, taban ucundan motor kapağına, kiriş kanatlardan arka kanatlara takımların çok farklı çözümlere sahip oldukları görüldü.

Ancak bu durum pek uzun sürmedi. Sahip oldukları felsefenin optimum seviyede olmadığını gören takımlar, sezon ilerledikçe tasarımlarını değiştirdiler ve bu değişiklikler, 2023 araçlarında da devam etti.

Mercedes, 2022'de sıfır sidepod yapısıyla diğerlerinden en ayrışan takımların başında geliyordu. Takımın dalgalanma sorunlarından çok etkilenmesi ve performans olarak da istediğini bulamamasının ardından bu felsefeyi koruyup korumayacağı büyük merak konusuydu. Bugünkü lansmanla birlikte bu merak giderilmiş oldu.

Sıfır sidepod yapısı, biraz daha farklı bir yapıda araçta yer almaya devam ediyor ancak diğer taraftan diğer araçlarda gördüğümüze benzer felsefeler de takip edilmiş. Şimdi aracın önünden başlayarak öne çıkan değişikliklere birlikte bakalım.

Öncelikle aracın 2022'deki aranın ardından yeniden tamamen siyaha boyandığını, daha doğrusu gümüş renge boyanmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Ama bu seferki sebep geçmiş senelerdeki gibi Black Lives Matter hareketini desteklemek değil, tamamen ağırlık tasarrufu. Gümüş renge boyanmadı dedim çünkü mevcut haliyle aracın çoğunda boya bulunmuyor. Sadece burnun üst kısmında, motor kapağının üst kısmında ve arka kanadın ön tarafında boya bulunuyor. Yandan gördüğümüz yerlerin çoğunda karbonfiber siyahını görüyoruz.

Mercedes W14 burun Fotoğraf: Mercedes AMG

Burun tasarımına baktığımızda geçen seneki gibi ön kanadın ana planyasının ucuna kadar uzandığını görüyoruz. Şu haliyle burun geçen seneye göre biraz daha ince ve yuvarlak hatlara sahip gibi duruyor. Diğer taraftan burnun ucundaki hava kanalları, geçen seneye göre uzunluk olarak azalırken bir miktar genişlemiş.

Ön kanat planyalarının burna bağlantı şeklinde de farklılık olduğu görülüyor. Özellikle geçen sene burundan itibaren planyalar yukarı doğru yükselirken bu sene ikinci planya daha yukarıda bir noktadan burna bağlanmış, bu sayede onunla ana planya arasında daha fazla hava akımının geçmesi için bir boşluk oluşturulmuş. Diğer taraftan geçen sene üstteki iki planyanın orta kısımları yüksekken, hem iç hem de dış kenarları daha aşağıda yer alıyordu. Bu sene tanıtılan ön kanadın iç planyaları, daha yukarıda burna bağlanmış ve yüklü hale getirilmiş.

W13'ün ön kanat plakalarının kenar plakasına bağlandığı bölümde agresif bir şekilde katmanlı yapı kullanan Mercedes, W14'te durumu daha da ileriye taşımış. Planyaların bittiği yerdeki kıvrım, hava akımını dışarı yönlendirecek şekilde kıvrılırken,kenar plakasına sadece ince çubuklarla bağlanmış.

Takımdan yapılan açıklamalara göre ön süspansiyon geometrisinde de değişiklik yapılmış ancak bunun hakkında bir şeyler söylemek için aracın pist üstündeki gerçek fotoğraflarını beklemek daha mantıklı olacak.

Mercedes W14 ön kanat detay Fotoğraf: Mercedes AMG

Aracın en çok dikkat çeken yeri geçen sene olduğu gibi sidepod bölgesi oldu. Geçen seneki aracın DNA'sının korunduğunu söylemiştik. Bu kapsamda dikey bir hava girişi bulunuyor ancak geçen senenin aksine bu sene bu bölüm aşağıya doğru genişlemiyor ve düz bir şekilde taban bölümüne doğru iniyor.

Sidepod bölgesinin kurallara uygun kabul edilmesi için geçen sene üst kaza barı hava girişinden ayrı bir şekilde konumlandırılmış ve dışı normal karoser parçaları ile kaplanmıştı. Bu sene de benzer şekilde yan kaza barı hava girişinin üstünde bulunuyor. Ancak bu bölümdeki kaporta, bu sene dışarıya doğru gittikçe biraz daha inceliyor.

Mercedes W14 detay Fotoğraf: Mercedes AMG

Sidepod bölgesindeki hava girişinin daha düz bir şekilde aşağı inmesinin ardından o kısımda geçen seneki yayvan yapıya kıyasla daha düz bir yan bölüm oluşmuş. Geçen seneki minik sidepodun arka kısmı tabana doğru iniyor, sonrasında kola şişesi bölgesinde alt kesik bulunuyordu. Bu seneki tasarımda ise önde düz hava girişinin ardından geriye doğru az da olsa bir sidepod bölgesi uzanıyor. Dar sidepodun altında bir kesik oluşurken üst kısmı da süspansiyon bölgesine doğru uzuyor.

Twitter'daki paylaşımımda Mercedes'in nihai tasarımını gösterdiğini düşünmediğimden bahsetmiştim. Lansmandaki röportajlarda da takımdan benzer bir açıklama geldi ve sezonun başında bu bölümde güncelleme yapacaklarının işareti verildi. Yine de bu haliyle Mercedes'in rakiplerinden ayrışmaya devam ettiğini söyleyebilirim.

Mercedes W14 detay Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes'in rakiplerine benzediği bir alan motor kapağı kısmı olmuş. Geçen seneden bu yana takımlar, motor kapağının yanlarını yükselterek bir raf ya da basamak oluşturuyorlar. Bunu uygulayan diğer takımlar, sidepod bölgesinin üstünü rampa şeklinde tabana indirirken, üst tarafta bu çıkıntıyı oluşturuyordu. Mercedes'in sidepodu diğer takımlara benzemese de motor kapağının bahsettiğim bölümü rakiplerine benziyor.

AMD ve TeamViewer logolarının olduğu çıkıntıyı takip ederseniz, bu bölüm egzoz çıkışının olduğu yere kadar düz bir şekilde uzatılmış ve diğer takımların çoğuyla benzer yön takip edilmiş.

Mercedes W14 detay Fotoğraf: Mercedes AMG

Halonun arkasından başlayan bu yükseklik ile motor kapağı arasında ayrı bir derin kanal oluşturulmuş ve bu kanal arkaya kadar sürdürülmüş. Raf bölümün ne kadar yüksek olup içerisinde oluşan kanalı pist üstünden yayınlanan fotoğraf sayesinde daha iyi anlıyorsunuz. Burada oluşturulan kanaldan geçen hava akımının arka kanadın daha iyi çalışmasına yardımcı olması bekleniyor.

Mercedes W14, George Russell

Diğer taraftan sidepodun omzu üstünden aşağıya doğru inen hafif rampadaki soğutma çıkışının şekli değiştirilmiş ve sayısı arttırılmış ancak bunların yarıştaki soğutma gereksinimine göre azalıp arttırabildiğini hatırlatmakta fayda var.

Bu açıdan detaylıca baktığımızda sidepodun arka kısmında hava akımının takip edeceği yol ile motor kapağındaki raf bölümü daha iyi bir şekilde görülüyor. Bu arada motor kapağının en üstündeki köpek balığı yüzgeci biraz daha incelmiş ve geçen seneye göre kısaltılmış.

Mercedes W14 bugün tanıtılan haliyle geçen seneye göre daha derli toplu duruyor gibi ama pist üstünde nasıl performans gösterir, bunu söylemek benim için imkansız.

Testler başladığında muhtemelen aracın sidepod bölgesinde farklılıklar görmemiz ihtimaller dahilinde ancak ben esas değişikliğin tabanda olacağını düşünüyorum.

Mercedes, geçen sene sonunda gösterdiği performansın üzerine daha fazlasını katabilir ve geçen sene bir türlü çıkaramadığı zirve performansı bu araçta çıkarabilirse, oldukça eğlenceli bir sezon izleyebiliriz.

Mercedes W14 detail Fotoğraf: Mercedes AMG